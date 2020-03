Business report: Cine rămâne în picioare? Un tablou al vulnerabilității companiilor românești la intrarea în criza Covid-19; Coronavirusul a infectat și piața carburanților

Deși în România sunt active aproximativ 525.000 de companii, cele mai mari 1.000 de firme concentrează jumătate din venitul înregistrat la nivelul întregului mediu de afaceri. Pentru a înțelege trendul, am calculat concentrarea veniturilor companiilor pentru fiecare an din ultimul deceniu. Rezultatul este ȘOCANT: în fiecare an din ultimul deceniu se respectă aproape același rezultat, potrivit Curs de Guvernare Groupama Asigurări sparge toate tiparele industriei în care activează și ia în asigurare riscurile provocate de Coronavirus. Până acum, nu am identificat altă companie, la nivel mondial, care să ia o astfel de măsură. Atenție, însă, acoperirile sunt, totuși, limitate, iar numărul celor care vor beneficia de despăgubire se așteaptă să nu fie unul foarte mare, notează Economica.net Companiile autohtone comerciante de carburanți continuă campania de ieftinire, ca urmare a prăbușirii prețului petrolului, la presiunea acesteia adăugându-se o potențială reducere a cererii ca efect al Coronavirusului. Luni, în Moldova, zona cu cele mai mici prețuri la pompă, un litru de benzină era vândut la stațiile Petrom cu 4,65 lei/l, iar unul de motorină, cu 4,83 lei/l, relevă date analizate de Profit.ro „În acest moment, viitorul Cărturești este pus sub semnul întrebării de scăderea dramatică a vânzărilor, precum și de incertitudinea privind măsurile luate de autorități în sprijinirea sectorului cultural de efectele economice devastatoare ale pandemiei COVID-19. Librăria online carturesti.ro rămâne deschisă și cititorii sunt încurajați să sprijine librăriile fizice prin comenzi online în următoarea perioadă”, scrie Republica Plan de 2 mld. euro pentru companiile afectate. Pentru a contracara impactul economic, statul va oferi companiilor afectate ajutoare pentru îmbunătăţirea lichidităţilor şi amânări la plata impozitelor şi taxelor timp de patru luni. Toate produsele relevante în această criză, precum măştile, mănuşile şi produsele antiseptice vor avea un TVA redus de 6%, în loc de 24% în mod normal, notează InCont Luna februarie nu a fost una tocmai favorabilă pentru lucrările la autostrăzi. Cifrele oficiale arată o încetinire dramatică a ritmului de lucru, deși în acea perioadă încă nu izbucnise puternic criza coronavirusului. Singurul constructor care a raportat totuși un progres notabil este Dorinel Umbrărescu, pe Centura Bacăului (foto), care include primii kilometri de autostradă din Moldova, potrivit Economica.net Pandemia de coronavirus ar putea declanşa o criză economică mondială care va distruge până la 25 de milioane de locuri de muncă în întreaga lume dacă guvernele nu acţionează rapid pentru a-i proteja pe lucrători de impact, a declarat miercuri Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM), relatează Adevărul