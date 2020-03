Business report: Fondurile europene pe care se bazează România: 300 de milioane de euro pentru șomajul tehnic și 350 de milioane de euro pentru spitale; Criza Coronavirus dă peste cap balanța României

Bugetul pe care speră să îl obțină Ministerul Muncii pentru plata șomajului tehnic pe perioada stării de urgență, respectiv o lună, este de 4 miliarde de lei, echivalentul a circa 833 de milioane de euro, mai puțin de jumătate urmând a fi recuperat de la Comisia Europeană. Întrebat de premier ce se va întâmpla dacă starea de urgență se va prelungi și guvernul va fi nevoit să suporte cheltuielile legate de șomajul tehnic încă o lună, ministrul Fondurilor Europene a precizat că se analizează găsirea unor alte resurse, scrie Curs de Guvernare Dacă remiterile românilor din străinătate către România s-au diminuat considerabil, numărul trimiterilor de bani din România către Uniunea Europeană, în special Italia şi Franţa, s-a dublat în perioada crizei coronavirusului. Nu vorbim de o dublare valorică, ci de una care ţine de numărul de remiteri de cash dinspre România către UE, după cum precizează Valentin Dăeanu, CEO Smith&Smith, relatează Economica.net La creditele ipotecare dobânda nu se mai capitalizează - nu va mai exista „dobândă la dobândă” -, iar termenul până la care se poate depune cererea de către persoanele fizice și juridice pentru amânarea plății ratelor la bănci se va prelungi până la 45 de zile de la publicarea ordonanței în Monitorul Oficial, notează Republica "Grupul intenţionează să reia activităţile de producţie în ţările implicate de îndată ce condiţiile vor permite şi va implementa măsuri adecvate pentru a răspunde eficient cererii", se arată în comunicatul difuzat luni de Renault, scrie InCont.ro Avem o disfuncție importantă în domeniul agricol, unde exportăm masiv cereale (excedent comercial la aceste materii prime) și importăm produse finite ale industriei alimentare, de la paste la pâine. Oarecum neașteptat, însă, deși avem export net pe segmentul de animale vii, care ar putea fi mai bine valorificate dacă am livra produse prelucrate, importăm masiv carne, pe care o procesăm la nivel local, potrivit Curs de Guvernare Numărul contractelor de muncă suspendate şi încetate se ridică la peste 600.000, majoritatea fiind în industria prelucrătoare, hoteluri şi restaurante sau comerţ cu ridicata. Reamintim că Guvernul României a decis să sprijine salariaţii angajatorilor aflaţi în şomaj tehnic prin acoperirea integrală a fondurilor aferente. Astfel, angajatorii care au salariaţi prin Contracte Individuale de Muncă (CIM) şi pe care i-au înregistrat în REVISAL ca intrând în şomaj tehnic, se vor adresa Agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă din judeţul în care angajatorul are sediul social, notează Adevărul Încă dinaintea izbucnirii pandemiei de COVID-19 in România, companiile de asigurări aveau implementate sisteme de constatare la distanță a daunelor. Astăzi, însă, mai mult ca oricând, își încurajează clienții să verifice disponibilitatea unor astfel de sisteme și, dacă există, să le folosească pentru a evita contactul direct, indiferent dacă discutăm despre servicii de tip service auto "door to door" sau facilitarea inspecțiilor de daună la distanţă, scrie Wall-street.ro