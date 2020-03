Business report: Cu ce cheltuieli de sănătate a intrat România, cu viteză, în criza Covid-19; Industria locală de pharma la un maxim istoric în 2020; Ce nu a precizat ministrul Economiei când a motivat plafonarea prețurilor

Țara e pe primul loc în UE la mortalitatea din cauze tratabile. Diagnosticul sec pus în „State of Health in the EU”, România – Profilul Sănătății, apărut în noiembrie 2019 plasează țara noastră pe ultimul loc în Uniune ca nivel al cheltuielilor pentru sănătate, atât absolut, în termeni comparabili ( euro pps), cât și procentual, pe baza raportării la PIB. Ponderea cheltuielilor pentru sănătate finanțate din bani publici (79,5 %) este în concordanță cu media UE (79,3 %). Deși plățile directe sunt în general scăzute, cu excepția cheltuielilor pentru medicamentele prescrise în cadrul asistenței medicale ambulatorii, plățile informale ( a se citi șpaga – n.r.) sunt deopotrivă substanțiale și răspândite, conform Curs de Guvernare