Business report: România, țara din UE cu cea mai mică pondere a angajaților care au lucrat de acasă din cauza Covid-19; Allianz Țiriac, amendată pentru prima oară în istorie

Deși indicele BET a atins noi maxime ale ultimelor 2 luni, impulsul a venit pe o activitate în declin, în mare parte debalansată către transferurile de tip deal. Tendința pozitivă pe termen scurt de la BVB a avut o confirmare în prima ședință de tranzacționare a acestei săptămâni, în care pe medie piața a câștigat cu puțin peste 1 procent. Un rol important în acest avans îl are aprecierea de 2,90% a titlurilor Băncii Transilvania care au închis la prețul de 1,9900 lei/acțiune, o zi în care acestea au cumulat schimburi de 3,00 milioane lei, anunță Profit.ro Kandia Dulce, companie deţinută de grupul austriac Meinl, susține că Guvernul român discriminează mediul privat prin măsurile pe care le-a luat în perioada stării de urgență referitoare la veniturile și beneficiile sectorului public. Producătorul român de dulciuri avertizează că „vom parcurge o perioadă de criză economică care ne va afecta pe toți”, relatează wall-street.ro România este țara UE cu cea mai mică pondere de angajați care au lucrat de acasă, ca urmare a riscului generat de noul coronavirus, conform unui raport al Eurofound ce prezintă primele constatări referitoare la piața muncii din Uniune în perioada pandemiei de Covid-19. Este singurul stat membru cu procent al telemuncii sub 20% din totalul salariaților, deși România figurează pe primele locuri în clasamentele mondiale ale vitezei internetului, potrivit cursdeguvernare.ro În noul context internațional, în care SUA și UE își regândesc strategiile macroeconomice, firmele românești au șanse să câștige contracte semnificative, în condițiile în care gama de produse de export a crescut semnificativ în ultimii ani. O analiză a Moneycorp și Frames arată că criza coronavirus creează oportunități pe termen lung pentru produse „Made in Romania”, în contextul necesității relocării afacerilor, conform Adevărul Una dintre companiile fanion ale pieței de asigurări din România, controlată de grupul german Allianz și având ca acționar cu 45% pe miliardarul Ion Țiriac, a fost amendată cu 10.000 de lei în urma unei decizii a Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară. Măsura a fost luată zilele trecute, în baza unui control efectuat în primăvara lui 2019, care a descoperit unele erori în calculul rezervelor pentru 2018, notează Economica.net Românii iau cu asalt piața muncii: aproape un milion de aplicări au avut loc în ultima lună, față de 570.000 câte erau consemnate în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Ejobs, cel mai mare portal de recrutare de forță de muncă din România. Numai în perioada 1-15 mai au fost înregistrate aproximativ 650.000 de aplicări pentru joburile disponibile pe eJobs.ro. Cele mai multe aplicări au fost efectuate în comerț (200.000), acesta fiind urmat de IT/Telecom/Call Center (100.000). Cele mai puțin căutate sunt domeniile legate de mediu, naval, aeronautică, pază și drept, scrie Libertatea Parlamentul României urmează să voteze în 26 Mai un proiect de lege care ar urma să schimbe modul în care sunt acordate primele de asigurare. Legea a fost deja adoptată de către Senat iar dacă va trece și de voturile din Parlament, RCA-ul va avea un nou sistem de despăgubire, unul care se înscrie mai bine în normele propuse de Uniunea Europeană cu privire la modul de calcul al primelor de asigurare. Mai precis, compania de asigurări va plăti daunele direct către despăgubit, acesta din urmă alegându-și singur service-ul la care dorește să-și repare mașina, scrie auto-bild.ro . Agenţia Europeană pentru Siguranţa Aviaţiei a întocmit o „listă neagră” a aeroporturilor din ţările cu risc ridicat de transmitere a coronavirusului. Potrivit instituţiei, lista va fi actualizată constant şi va reprezenta un ghid pentru zboruri şi turism. În ceea ce priveşte ţările europene, EASA include următoarele state pe „lista neagră”: Belgia, Franţa, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia şi Marea Britanie, anunță Digi24