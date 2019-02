USA Today: Trump alege ca ambasadori, inclusiv în România, membri ai cluburilor de golf şi de la Mar-a-Lago

Când preşedintele Donald Trump avea nevoie de un ambasador pentru a reprezenta Statele Unite în România, el a trecut pe listă un avocat în domeniul imobiliar, care era membru al unuia dintre cluburile sale private de golf, scrie USA Today, citat de Rador. Pentru Africa de Sud şi Republica Dominicană, a trecut vechi membri ai reşedinţei sale private Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida. Pentru a reprezenta guvernul SUA în Ungaria, a ales un individ dintr-un alt club din Florida, operat de companiile private ale preşedintelui.

Posturile de ambasador sunt de mult timp între premiile politice alese de Washington, iar preşedinţii le acordă frecvent prietenilor, aliaţilor politici şi donatorilor din campanie. "A existat întotdeauna o mentalitate de 'country club' cu unii dintre aceştia", a declarat Scott Amey, consilier general la Proiectul de Supraveghere a Guvernului, un grup non-partizan care investighează etica guvernului. Diferenţa acum este că preşedintele este, de asemenea, titularul clubului, şi a dăruit posturi în străinătate şi alte locuri de muncă guvernamentale clienţilor săi plătitori.

Listele de membri ai cluburilor lui Trump nu sunt publice. USA TODAY a identificat membri prin interviuri, ştiri şi website-uri ale acestor jucători de golf, pentru a lua urma scorurilor de joc.

De la preluarea mandatului, Trump a numit cel puţin opt persoane care s-au identificat ca actuali sau foşti membri ai clubului său, în posturi de conducere din administraţia sa. USA Today a identificat cinci dintre cei numiţi la mijlocul lui 2017, provocând critici din partea reprezentanţilor eticii că selecţiile au estompat graniţa dintre îndatoririle sale publice şi interesele sale financiare private. De atunci, Trump a numit alţi trei membri în calitate de ambasadori în Europa şi Africa.

Unul a fost confirmat de Senat. Casa Albă a refuzat să comenteze modul în care administraţia i-a selectat pentru a reprezenta guvernul SUA în capitalele străine. Regulile eticii federale nu interzic preşedintelui să-şi nominalizeze clienţii sau membrilor cluburilor sale să accepte. Nici avocaţii eticii guvernamentale, nici legiuitorii care trebuie să aprobe nominalizările nu întreabă, în mod obişnuit, dacă membrii potenţiali ai administraţiei au relaţii de afaceri private cu preşedintele.

A deveni membru al unuia dintre cluburile Trump poate necesita taxe de iniţiere de 100.000 de dolari sau mai mult, plus mii în alte taxe pe an - deşi sumele variază foarte mult. Banii se îndreaptă către compania privată a lui Trump. Această firmă este deţinută într-un trust în timpul preşedinţiei sale, dar Trump este singurul beneficiar, care are dreptul să retragă bani din ea ori de câte ori vrea.

Doar cluburile de golf din Statele Unite au adus în jur de 600 milioane de dolari în 2015 şi 2016, potrivit rapoartelor sale financiare. Nu se ştie cât de mult este profitul, deoarece, spre deosebire de preşedinţii anteriori, Trump nu şi-a publicat declaraţiile fiscale. Cei trei membri nominalizaţi de Trump pentru ambasade, anul trecut, s-au alăturat cluburilor cu mult timp înainte ca Trump să fi candidat la preşedinţie. Ei au refuzat să răspundă la întrebări legate de calitatea lor de membri sau cum a ajuns Trump să îi nominalizeze.

Lana Marks, un designer de lux pe care Trump l-a nominalizat anul trecut ca ambasador în Africa de Sud, a crescut în această ţară, dar s-a mutat cu mai mult de patru decenii în urmă. Ea a petrecut cea mai mare parte a carierei sale construind o afacere cu genţi care pot costa 10.000 $ sau mai mult. Marks a refuzat să răspundă la întrebări legate de nominalizare, calificări sau calitatea de membru la Mar-a-Lago, la mică distanţă de Palm Beach.

În schimb, ea a spus că este "onorată în mod deosebit că pot folosi cunoştinţele mele despre oamenii şi cultura Africii de Sud pentru a servi Statele Unite". Statele Unite nu au avut un ambasador la Pretoria din 2016. Relaţiile dintre cele două ţări, pentru scurt timp, au devenit tensionate anul trecut, după ce Trump l-a însărcinat pe secretarul de stat Mike Pompeo să "studieze îndeaproape confiscările şi exproprierile de terenuri din Africa de Sud şi uciderea pe scară largă a fermierilor", citând un raport al Fox News. Preşedintele sud-african Cyril Ramaphosa a spus că declaraţiile lui Trump au fost "complet dezinformate".

Trump l-a nominalizat, de asemenea, pe Adrian Zuckerman, avocat în domeniul imobiliar din New York, pentru a fi ambasadorul SUA în România, anul trecut. Zuckerman şi-a înregistrat scorul la golf în clubul lui Trump din Bedminster, New Jersey, un serviciu despre care clubul a spus că este disponibil numai membrilor. Scorurile pe care le-a publicat pe un site public arată că a jucat la club de opt ori în 2017, în zilele când Trump era acolo. (El a postat scoruri între 83 şi 100 în acele zile.)

La scurt timp după ce a fost nominalizat, The New York Law Journal a dezvăluit că o secretară juridică a firmei lui Zuckerman l-a numit ca fiind parte într-un proces de hărţuire sexuală în 2008, acuzându-l că a folosit un limbaj jignitor la birou şi i-a vorbit despre viaţa lui sexuală. Procesul a fost soluţionat în anul următor. Zuckerman nu a răspuns la cererile de comentarii cu privire la numirea sau apartenenţa sa (la club). Senatul a încheiat anul 2018 fără a-i confirma pe Marks sau pe Zuckerman. Trump a reînnoit nominalizările ambilor în ianuarie.

Trump l-a numit, de asemenea, pe David Cornstein ambasador în Ungaria. Cornstein şi soţia sa, Sheila, şi-au înregistrat scorurile de golf prin clubul lui Trump din West Palm Beach. Senatul a confirmat poziţia lui Cornstein în 2018. Cornstein a lucrat ca preşedinte al unei companii de bijuterii de înaltă calitate şi de ani de zile a condus compania semi-privată din New York City, care operează pariuri la curse de cai. Mai târziu a slujit la bordul unei companii care cumpără bijuterii şi a condus o mică companie de administrare a averii. El a refuzat să comenteze despre calitatea de membru al clubului de golf printr-un purtător de cuvânt al ambasadei din Budapesta. De la preluarea misiunii, Cornstein a fost un apărător vocal al guvernului Ungariei, când a fost atacat cu privire la respectarea drepturilor omului. Şi nu a reuşit să obţină un acord pentru a-l împiedica pe prim-ministrul Viktor Orban să expulzeze o universitate americană care a funcţionat în ţară de peste două decenii.

Grupurile de observatori care monitorizează etica guvernamentală au declarat că nominalizările reflectă o intersecţie îngrijorătoare între interesele private ale companiei Trump şi rolul său de şef al executivului naţiunii. "Trebuie să vă întrebaţi dacă aceşti membri ai cluburilor sale primesc aceste numiri pentru că le merită sau pentru că sunt clienţii săi plătitori", a declarat Jordan Libowitz, directorul de comunicaţii la Cetăţenii pentru responsabilitate şi etică, din Washington, care a fost extrem de critic faţă de decizia lui Trump de a-şi păstra proprietatea asupra afacerilor sale în timp ce se află în Casa Albă. "Veţi intra pe un teritoriu foarte prost când oamenii încep să se întrebe dacă preşedintele a scos guvernul la vânzare". La începutul administraţiei sale, Trump şi-a semnalat intenţia de a numi alţi membri din Mar-a-Lago în posturi străine. Dar nu a concretizat-o.

Patrick Park a declarat pentru The Palm Beach Post că a primit o notă de mână de la Trump, promiţând să-l numească ambasador în Austria. Şi Brian Burns a spus pentru The Boston Globe că Trump s-a oferit să-l facă diplomat în Irlanda. Nici unul nu a fost nominalizat. Noul tip de nominalizare la serviciul străin nu este singurul loc în care administraţia Trump se intersectează cu clienţii lui. Trump a numit-o anterior pe Callista Gingrich, membru vechi al clubului său de golf din Virginia şi soţia fostului speaker al Casei, confident al lui Trupm, Newt Gingrich, ambasador al SUA la Vatican. El l-a ales pe Robin Bernstein, membru fondator al Mar-a-Lago, ca ambasador în Republica Dominicană. Ambii au fost confirmaţi de Senat.

El a mai numit şi alţi trei membri ai clubului în funcţii în administraţie: Adolfo Marzol, fost director al unei firme de asigurare de credite ipotecare, în calitate de consilier senior la Departamentul Locuinţelor şi Dezvoltării Urbane; pe avocatul din Washington, Barry Nigro, adjunct la conducerea secţiei antitrust a Departamentului de Justiţie, şi pe Andrew Giuliani, fiul avocatului privat al lui Trump, Rudy Giuliani, într-un post de contacte publice. Lista nu îi include pe fiica sa Ivanka şi pe ginerele Jared Kushner, care lucrează la Casa Albă şi sunt membri ai clubului Trump din West Palm Beach. O anchetă efectuată de USA Today în 2017 a constatat că zeci de lobby-işti şi directori executivi pentru companii care deţin contracte guvernamentale sunt membri ai cluburilor pe care el le-a vizitat cel mai frecvent - în Florida, New Jersey şi Virginia - ceea ce i-ar putea pune în contact strâns cu preşedintele, în schimbul unor plăţi care îl îmbogăţesc personal.