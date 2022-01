Ce scrie presa rusă despre protestele din Kazahstan: Orașul Apocalipsei / Președintele Tokayev promite reforme / Unii oficiali americani nu înțeleg situația

Russia Today: Ordinea constituțională a fost restabilită, în mare parte

The Moscow Times: Liderul kazah respinge discuțiile, ordonează deschiderea focului letal

TASS: Unii oficiali americani nu înțeleg situația din Kazahstan

Interfax: Rusia a trimis în Kazahstan parașutiști ca forțe de menținere a păcii

Kommersant: Orașul Apocalipsei

Izvestia: Tokayev promite reforme un plan de reforme

Komsomolskaya Pravda: „Aeroportul era păzit de mitralieri, înăuntru s-au auzit strigăte și țipete...”

Uite ce au scris principalele publicații rusești cu privire la proteste și urmările lor:„Forțele de securitate ale Kazahstanului au reușit să restabilească ordinea și legea în majoritatea părților țării după zilele de tulburări violente fără precedent”, scrie televiziunea în limba engleză a Kremlinului, citând declarațiile făcute vineri dimineața de președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev.RT amintește de asemenea că Tokayev a autorizat folosirea forței letale împotriva miilor de „bandiți” și „teroriști care încă folosesc arme și vandalizează proprietățile oamenilor”.The Moscow Times, un ziar online independent cu redacția în capitala rusă, amintește la rândul său că Tokayev le-a spus forțelor de securitate să deschidă focul, „respingând apelurile la dialog cu protestatarii”.Jurnaliștii de la The Moscow Times scriu de asemenea că președintele Tokayev a ridiculizat apelurile la dialog venite din străinătate, catalogându-le drept „prostii”. „De mult timp văzut drept una din cele mai stabile foste republici sovietice din Asia Centrală, Kazahstanul se confruntă cu cea mai gravă criză a sa de decenii”, mai notează aceștia.Agenția de presă a guvernului rus o citează pe Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe, notând că „unii oficiali ai Statelor Unite nu înțeleg ce se întâmplă în Kazahstan și își prezintă opiniile drept poziția oficială a Washingtonului”.TASS scrie că Zaharova se referă la declarațiile făcute de Jen Psaki, secretara de presă a Casei Albe care a declarat că SUA are întrebări despre legalitatea apelului făcut de președintele Tokayev către OTSC de a trimite trupe în țară.„Toată lumea este obișnuită cu faptul că unii oficiali de la Washington nu înțeleg totul”, a afirmat Zaharova pe canalul ei de Telegram, potrivit TASS.Agenția de presă independentă Interfax citează în schimb un comunicat de presă al OTSC care afirmă că „principalele sarcini ale Forțelor Colective de Menținere a Păcii ale OTSC vor fi protejarea unor instalații de stat și militare importante, asistența forțelor de drept și ordine ale Republicii Kazahstan în stabilizarea situației și reîntoarcerea acesteia în domeniul legalității”.„Secretariatul OTSC a remarcat că unitățile avansate ale forțelor de menținere a păcii ruși au început deja să îndeplinească sarcini în Kazahstan”, mai notează Interfax.Publicația economică Kommersant face un tablou sumbru al situației din Almatî, epicentrul protestelor din Kazahstan, după ce forțele de securitate au intervenit în forță deschis focul asupra manifestanților:„Revoltele care au cuprins Almatî pe 2 ianuarie încă nu s-au încheiat. Zi și noapte în oraș se aud împușcături, pe străzi se găsesc mașini ciuruite de gloanțe și morți, este imposibil de înțeles dacă puterea a recăpătat controlul aici. Un lucru este cert: forțele de securitate controlează piața centrală din apropierea clădirii administrative principale incendiate a orașului.Nu există internet, comunicațiile mobile funcționează intermitent, se fac operațiuni de curățare a orașului. Cele mai frecvente sunete de aici - atât de frecvente încât te obișnuiești treptat cu ele - sunt sunetele împușcăturilor. Rarii trecători nici măcar nu mai tresar la ele”, notează această publicație.Izvestia, cel mai vechi cotidian încă în circulație din Rusia, scrie că președintele Tokayev a promis vineri că va propune un plan de reforme și măsuri concrete pentru implementarea acestora în contextul tulburărilor din fosta republică sovietică.„Sunt absolut sigur că patria noastră sacră - Kazahstanul - va deveni un stat puternic pe harta lumii, economia noastră se va dezvolta dinamic iar situația socială a cetățenilor noștri se va îmbunătăți. Pentru atingerea acestor obiective, voi propune un plan de reforme și măsuri specifice pentru implementarea acestora”, a spus el în discursul adresat națiunii, potrivit Izvestia.Ziarul de stânga Pravda a intervievat o femeie din Novosibirsk care s-a deplasat în capitala kazahă Nur-Sultan înainte de izbucnirea protestelor, aceasta relatând modul în care au început să se desfășoare evenimentele:„Deși toate instituțiile funcționau și era destul de calm, au început întreruperi ale comunicațiilor și Wi-Fi-ului. Când am ajuns la hotel, era închis, un gardian era postat în față. Verifica documentele. Noaptea au început să se trântească ușile, s-a auzit că oamenii aleargă, se întâmpla ceva pe coridoare.Dimineața, sute de cadeți, băieți slabi și foarte tineri, au venit la hotelul nostru destul de respectabil. Camerele erau deschise și era clar că dormeau pe paturi improvizate și pe podea. I-am întrebat pe cei ce păreau în cunoștință de cauză, mi-au spus că se întâmplă ceva, că au respins deja mai multe atacuri, deși era calm chiar în Nur-Sultan.Sincer să fiu, este prea rece pentru o revoluție. În Nur-Sultan sunt -20 de grade și un vânt sălbatic”.