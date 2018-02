Politic show: Cum va arata Romania condusa precum Ungaria; Basescu: Kovesi minte cu nerusinare, administreaza DNA in favoarea intereselor ei de publicitate; Discutia de "10-12 minute" pe care Dragnea a avut-o cu Iohannis, la Cotroceni. "Gestul antiromanesc" pe care i l-a reclamat presedintelui

Fostul presedinte Traian Basescu spune ca seful statului, Klaus Iohannis, ar trebui sa o schimbe pe Laura Codruta Kovesi cat mai repede, daca tine la DNA, sau sa o pastreze cu mandatul de a indrepta ceea ce a stricat la DNA si de a scapa de procurorii slugi. El a spus ca Kovesi administreaza DNA strict in favoarea intereselor ei de publicitate si ca ea este responsabila pentru esecul dosarului Microsoft. "A facut un efort formidabil in 2015 si la inceputul lui 2016 sa-i dovedeasca lui Iohannis ca poate fi utila. A fost perioada cea mai neagra a DNA, cand foarte multi oameni au fost arestati degeaba. A obtinut al doilea mandat la DNA. Nu conta ca distruge oameni. (...) A decredibilizat institutia.", a afirmat Basescu. Referitor la dosarul Microsoft, fostul presedinte a spus ca Laura Codruta Kovesi ar fi trebuit sa stie ca cei opt ministri pentru care s-a cerut urmarire penala nu mai indeplineau conditiile pentru a fi cercetati, scrie Adevarul. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca i-a aratat presedintelui Klaus Iohannis, minciunile transmise de sefa Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti, Angela Cristea, tuturor comisarilor europeni, afirmand ca acest lucru nu poate sa ramana "netaxat". "Pentru ca astazi minte despre premierul Romaniei, poate ieri sau poimaine minte despre presedintele Romaniei. Despre mine a transmis tot timpul informatii, asta o stiu", a declarat presedintele PSD, Liviu Dragnea. Liviu Dragnea a afirmat ca nu i se pare corect ca presedintele "sa dea explicati" cand merge la Bruxelles, in loc "sa discute si sa obtina ceva pentru Romania". "I-am spus parerea mea, decizia a fost si este a dumnealui, este seful statului. Nu mi se pare corect ca presedintele Romaniei, indiferent care e, sa mearga la Bruxelles si nu presedintele sa fie cel care informeaza Comisia Europena, comisarii europeni, Parlamentul European, daca este cazul, despre situatia din Romania", a mai spus acesta, citat de Gandul. Acuzat de Daniel Dragomir ca a avut un comportament servil fata de generalul Dumitru Dumbrava, deputatul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, reprezentantul USR in Comisia parlamentara de control a activitatii SRI, afirma ca locotenent-colonelul in rezerva minte. Reprezentantul USR este de parere ca partidul sau este o tinta inca din prima zi de cand s-a infiintat. "Ni s-a spus ca suntem facuti de SRI, ca suntem finantati de Soros si alte lucruri", a explicat Stanciu-Viziteu. "Domnul Dragomir ar fi bine sa-si vada de treburile dumnealui. Eu am crezut, cand a venit in comisie, ca are bunul interes al tarii in vedere, dar dupa ce a folosit audierile din comisie ca pe o rampa, mai nou si-a facut si partid. Cred ca aparitiile in comisie au fost premeditate, informatii noi nu prea a adus. Nu mai cred in sinceritatea pe care o clama la inceput, ci cred ca a folosit doar comisia pentru a-si lansa acest partid, pentru a se urca pe aceasta fantasma a statului paralel condus de SRI si DNA si care ii ancheteaza, vezi Doamne, pe politicienii curati din PSD si ALDE", a mai afirmat deputatul USR, citat de Romania Libera. Fostul premier Victor Ponta spune ca va solicita Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) o cerere oficiala prin care sa i se comunice calitatea procesuala in dosarul in care liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, este anchetat si ii propune acestuia ca, daca ii aduce o copie dupa denuntul lui, isi va da demisia din Parlament. "Din respect pentru membrii si alegatorii PSD, trebuie sa lamurim definitiv acest lucru! Oamenii merita sa stie adevarul. Ii propun public sa procedam dupa cum urmeaza: el daca aduce o copie dupa denuntul (pretins) al meu, in aceeasi zi imi dau demisia din Parlament si nu voi mai face politica. Daca, insa, ii aduc eu un document oficial care sa ateste inca o data ca sunt un simplu martor (ca si Teodorovici, Grindeanu etc) si nu am depus niciodata vreun denunt penal contra lui, atunci isi da el demisia din Parlament si din PSD", a scris Ponta pe Facebook. Reactia lui Victor Ponta a survenit unei declaratii pe care Liviu Dragnea a facut-o, duminica seara, intr-o emisiune la postul de televiziune Romania TV, potrivit careia fostul lider social-democrat s-ar fi aflat printre denuntatorii de la DNA, scrie Digi24. . "Numai noi suntem prosti si ascultam orbeste de tot ce spune Europa, America si FMI. Viktor Orban face de patru ani ce ii trece prin cap, occidentalii il critica, pun presiune pe el, dar in final ramane tot ca el. Nu au ce sa-i faca nici lui si nici noua. Daca suntem hotarati si mergem pana la capat, pana la urma o sa accepte ce votam, deoarece noi decidem in tara noastra." Argumentele de mai sus nu au fost rostite recent de vreunul dintre liderii PSD sau ALDE, in apararea planului lor de modificare a Codului Penal, a legilor justitiei si ale sigrantei nationale. Ele au fost invocate acum patru ani, in spatele usilor inchise, de un lider de grup parlamentar social-democrat, intr-un context izbitor de asemanator cu cel de azi. Cand PSD isi facea curaj pentru a vota o lege a amnistiei si modificarea Codului Penal. Nu este nimic de adaugat la observatia ca obsesia unui numar imens de politicieni (nu doar din PSD si ALDE) cu eliberarea infractorilor si cu oprirea luptei anticoruptie a traversat intacta anii. Dar merita disecata admiratia pe care acestia o simt fata de Viktor Orban, premierul Ungariei. Pentru ca ea nu doar ca nu a disparut, dar este intr-o crestere fulminanta, scrie Dan Turturica pe Digi24.