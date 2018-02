Politic show: Cum critica Eugen Teodorovici "revolutia fiscala" a PSD cand nu era ministru de Finante; Dragnea revine dupa ce "DNA a iesit cu un anunt". Socoteala simpla pe care le-o face procurorilor: "este foarte curioasa aritmetica"; Cine sunt liberalii anonimi care au primit functii in Parlament

Impartirea functiilor de conducere din Senat si Camera Deputatilor a dus la aparitia criticilor in interiorul PNL, mai multi liberali fiind nemultumiti de modul cum Ludovic Orban si apropiatii sai au ales repartizarea "dregatoriilor". Cele mai mari tensiuni au avut loc in ceea ce priveste modul cum au fost impartite functiile de conducere de la Senat. In acest for, PNL a continuat sa-l mentina ca vicepresedinte pe Cornel Popa, senator de Bihor sprijinit atat de prim-vicepresedintele Ilie Bolojan, dar si Ludovic Orban, cu toate ca nu a fost prea activ in precedenta sesiune parlamentara. De asemenea, alti doi liberali alesi pentru Biroul Permanent au fost Mario Oprea (secretar) si Eugen Tapu-Nazare (chestor). Atac la adresa "blatistilor" Alegerea acestora a dus la o revolta neasumata in fata formatiunii a trei senatori care s-au luptat cu PSD in Comisia pentru legile Justitiei: Alina Gorghiu, Daniel Fenechiu si Iulia Scantei. Deputatul Nicolae Giugea le-a cerut nemultumitilor sa iasa in fata sa spuna ce au pe suflet daca au "sange in instalatii", scrie Adevarul. Presedintele Camerei, liderul PSD Liviu Dragnea, a acuzat, luni, DNA ca este o institutie care vrea sa faca profit, el aratand ca nu are acces la dosar pentru a-si face apararea intrucat DNA a refuzat sa-i transmita dosarul in formatul electronic, iar copierea costa 100.000 de lei. "Am inteles ca a iesit DNA cu un anunt- costa 10.000. Este foarte curioasa aritmetica...eu pentru 18 volume am platiti 6.000 si ceva de lei. Pentru restul pana la 287-297, aproape 300, oricine poate sa faca o socoteala simpla, ne ducem la vreo suta de mii de lei", a spus Dragnea. El a aratat ca nu stie in ce alte cazuri s-a refuzat sa se dea dosarul in format electronic si ca acum incepe sa inteleaga ca, de fapt, DNA este o institutie care vrea sa faca venituri. "Eu stiu ca DNA are un buget suficient si a avut buget suficient in fiecare an. Dupa parerea mea, am scris-o si in plangerea depusa la DNA, in mod intentionat se doreste ca eu sa nu am acces la dosar si nu pot sa-mi fac apararea cum trebuie, ceea ce nu ar fi o mare noutate", a adaugat Dragnea, citat de Gandul. . Senatorul PSD Titus Corlatean a aratat cu degetul mai multe state membre, nominalizand Olanda, pentru faptul ca dau lectii altora, in timp ce in plan intern fac tot felul de lucruri care le incalca obligatiile internationale. Fostul ministru de Externe a profitat de faptul ca pe ordinea de zi a plenului Senatului s-a aflat Proiectul de lege privind completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind Regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, pentru a arata cu degetul Olanda, care ar incalca legislatia internationala in domeniu. "Se intampla un lucru la care nu suntem atenti. Exista o involutie la nivelul unor state membre ale UE care legifereaza, deci nu e competenta comunitara, e competenta nationala, legifereaza, de exemplu, acest domeniu dintr-o perspectiva tot mai generoasa, acordand modalitati de consum pe diferite substante care in realitate intra in domeniul de competenta al Conventiei Natiunilor Unite din 1961", a spus acesta. El a recomandat Guvernului "sa se uite prin ministerul competent asupra acestui subiect, pentru, totusi, realizarea unei pozitii nationale, inclusiv in interiorul UE, astfel incat sa fim ceva mai rigurosi cu unii care adesea ne dau lectii de moralitate", potrivit Euractiv. Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, avea un ton foarte critic la adresarevolutiei fiscale a PSD, la sfarsitul lunii iulie, dar si la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, cel care ar fi trebuit, potrivit lui Teodorovici, sa deconteze toate esecurile partidului. Intre timp, acesta a reevaluat si "revolutia fiscala", dar si relatia cu Dragnea. "Romania nu trebuie sa umble acum la sistemul fiscal. Noi trebuie sa ne consolidam din punct de vedere economic, sa incercam sa simplificam ceea ce, din pacate, Codul fiscal si politica fiscala fac rau in anumite zone", declara Eugen Teodorovici, in luna iulie, dupa ce fusese demis din functia de consilier onorific al premierului Mihai Tudose. Si in alte interventii acesta a criticat revolutia fiscala pe care a Guvernul Tudose a adoptat-o si care a fost sprijinjita si e catre majoritatea parlamentara condusa de Liviu Dragnea. Tonul lui Teodorovici s-a mai indulcit in ultimele zile dupa ce acesta a fost nominalizat de PSD pentru functia de ministru deFinante si a fost valdiat de catre Parlament pentru aceasta functie, potrivit Adevarul. Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni, ca Victor Ponta i-a facut o plangere penala in care il acuza de intimidarea martorilor, urmand sfatul celor doua prietene pe care le are in DNA, el aratand ca nu ii place sa converseze cu turnatorii si santajastii si ca Ponta "nu stie in ce s-a bagat". Intrebat daca isi va da demisia daca Victor Ponta demonstreaza ca a mers la DNA ca martor, Dragnea a raspuns: "Mie nu-mi place sa conversez nici cu turnatorii, nici cu santajistii, asta ca sa o intelegeti si dvs.". "In al doilea rand, inclusiv astazi cererea pe care a ticluit-o la sfatul celor doua prietene pe care le are in DNA este in fapt o pangere penala in care ma acuza de intimidarea martorilor", a adaugat Dragnea. El a precizat ca denuntul public facut de Ponta la Hotnews este cunoscut de toata lumea si ca el nu se refera la forma, ci la continutul acelei declaratii, informeaza Gandul.