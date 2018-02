Politic show: Reactia lui Liviu Dragnea, dupa ce fostul sef al SPP a declarat ca Serviciul a fost "tinta unor persoane cu functii de conducere"; Ludovic Orban, despre scandalul SPP: "O petarda, povesti de adormit copiii"

Fostul sef al SPP, Dumitru Iliescu, sustine ca, in 2015, cand premierul Victor Ponta era spitalizat in Turcia, Liviu Dragnea, pe atunci vicepremier, l-a vizitat la Istanbul, fiind insotit in mod ilegal de un ofiter SPP. Ulterior, generalul Pahontu i-a fortat demisia ofiterului, pe motiv ca a incalcat legea, insa Dragnea l-a numit secretar de stat. Cel care se potriveste cu descrierea facuta de Iliescu e Adrian Mladinoiu. "Desi domnul Dragnea a refuzat, la numirea in actuala functie, protectia SPP, a solicitat, totusi, sa ii fie desemnat un aghiotant in care avea incredere. Conducerea SPP s-a conformat, si a desemnat ofiterul respectiv ca aghiotant la Presedintele Camerei Deputatilor. In anul 2015, in perioada in care domnul Victor Ponta era internat in spitalul din Turcia, domnul Dragnea i-a facut o vizita acestuia. Ofiterul SPP l-a insotit, dar in mod ilegal. Si-a luat concediu, nu a solicitat aprobare pentru deplasarea in strainatate, conform regulamentelor militare, si nu a informat conducerea SPP despre aceasta misiune, scrie Adevarul. Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, marti, ca fostul sef SPP Dumitru Iliescu este un om in varsta si nu vrea sa faca un comentariu rautacios la adresa acestuia, dar a aratat ca le transmite celor care sprijina cauza pierduta a lui Lucian Pahontu sa fie rezervati. Solicitat sa comenteze afirmatiile fostului sef SPP Dumitru Iliescu, potrivit caruia ar fi fost dezinformat despre activitatea SPP de catre Adrian Mladinoiu, fost angajat al Serviciului, Dragnea a raspuns: "E un om in varsta domnul Dumitru Iliescu si ma abtin sa am un comentariu rautacios". "Nu inteleg de ce se baga in chestia asta, de ce apara o cauza pierduta. Este foarte ciudat. Nu stie dumnealui ce am vorbit eu cu domnul Mladinoiu. Nu am mai vorbit cu Mladinoiu de mult, dar cred ca si daca va fi chemat Mladinoiu la Comisie, la acea comisie, daca se va infiinta (comisie de ancheta a parlamentara in cazul SPP, n.r.) va putea sa spuna lucruri interesante, ca si alti fosti lucratori din SPP. Eu le sugerez tuturor celor care incearca sa sprijine aceasta cauza pierduta si disperata a domnului Pahontu un sfat prieteneesc: sa fie mai rezervati", a adaugat Dragnea, citat de Gandul. Prim-vicepresedintele PNL Sector 2 Viorel Catarama a declarat ca PSD-ALDE vrea sa ii transforme pe membrii Casei Regale in "asistati social", afirmand ca Mihai, Ferdinand si Carol "se rasucesc in mormant" vazand cum actualii membrii ai Casei Regale se lasa mituiti. "Socialistii grupati in PSD-ALDE isi continua ofensiva de a-si largi bazinul electoral. Mai nou, doresc sa ofere Casei Regale statul de institutie publica, adica sa ii transforme pe membrii Casei Regale in asistati social care sa primeasca fonduri din taxele si impozitele platite de cetatenii Romaniei", a declarat prim-vicepresedintele PNL Sector 2 Viorel Catarama. "Carol, Ferdinand si Mihai se rasucesc in mormant vazand cum actualii membri ai Casei Regale se lasa corupti si mituiti de socialisti", a spus liberalul. Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat a precizat ca va percepe o suma lunara Familiei Regale pentru Palatul Elisabeta dupa finalizarea unui raport de evaluare, urmand ca acesti bani sa fie platiti pana cand Guvernul va stabili care este statutul Casei Regale, precizeaza Romania Libera. Traian Basescu ii acuza de incompetenta pe Liviu Dragnea si pe noul Guvern Dancila dupa ce ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a iesit astazi cu declaratii referitoare la legea salarizarii si efectele "revolutiei fiscale". Intr-o postare acida pe Facebook, Basescu spune ca "solutia corecta este suspendarea imediata a intregii legislatii care vizeaza "revolutia fiscala", inclusiv noua lege a salarizarii si modificarile la Codul Fiscal". Fostul presedinte, Traian Basescu, cere guvernantilor sa opreasca "harababura" creata de "revolutia fiscala" pe care o considera "inoportuna" si "insuficient pregatita". Liderul PMP spune ca guvernantii nu au inteles modificarile legislative si ca sunt socati cand afla efectele de la televizor, noteaza Adevarul. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca acuzatiile pe care liderul PSD, Liviu Dragnea, le aduce SPP sunt "povesti de adormit copiii", afirmand ca Dragnea a lasat "o petarda" similara si anul trecut - "gaura in buget de 10 miliarde". "Este o petarda. Daca va aduceti aminte anul trecut a existat petarda cu gaura in buget de 10 miliarde care au lansat-o, ba ca nu exista raport, si pana la urma Viorel Stefan care era ministru de Finante a recunoscut, intr-un fel, ca nu este nicio gaura de zece miliarde. Noi urmarim cu mare atentie ca din aceasta petarda sa nu faca galagie intr-un loc ca sa vina cu o lovitura in alta parte, in rest sunt povesti de adormit copiii, eu m-am saturat de aceasta victimizare ieftina, care din pacate este preluata de altii care vad ca nu au dat o proba concreta pentru asertiunile lor, nu au dat o dovada, nu au nimic, nimic in spate pentru o asemenea sustinere", a declarat presedintele PNL, Ludovic Orban, la Realitatea TV, solicitat sa comenteze prin acuzatiile pe care Liviu Dragnea le aduce SPP. Liderul PNL s-a intrebat daca demnitarii au ceva de ascuns, conform Gandul.