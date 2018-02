Politic show: Cinci greseli capitale ale celui mai antisocial ministru al Justitiei Sociale; Traian Ungureanu, despre PSD: Poti lasa un hot sa stabileasca preturile in magazinul din care fura?; Fost premier PSD: Noua minciuni ale guvernarii si paralela cu taierile facute de Boc

. Oare ce-o mai face Comisia SIPA din Parlament? Am si uitat de comisia asta, dar mi-am adus aminte cand am vazut ca presedintele respectivei comisii, Serban Nicolae, s-a saturat de jucaria asta si a predat locul unui anonim. Mai tineti minte ce isterie era in primavara-vara trecute cu Arhiva SIPA? S-a infiintat comisie parlamentara, iar ministrul Justitiei, Tudorel Toader a si publicat lista celor care au patruns in aceasta arhiva. Insa Tudorel Toader a pus frana imediat ce s-a constatat ca cele mai multe patrunderi in arhiva SIPA au fost operate in vara anului 2007, cand premier era Tariceanu, iar ministru al Justitiei era Tudor Chiuariu. Acum, privind retrospectiv, putem constata urmatoarele: isteria SIPA, dar si alte isterii nascute pe parcursul anului trecut, au fost folosite drept baza pseudo-factuala pentru operarea de modificari substantiale la Legile Justitiei. Intr-o asemenea atmosfera, nimeni n-a mai chestionat daca modificarile anuntate de Tudorel Toader pe 23 august anul trecut erau chiar necesare ca directie si ca amplitudine, scrie Tudor Avram pe blogurile Adevarul. . Nu mai facem misto pe cazuri ipotetice cu fotbalisti scumpi, e vorba de familii, zeci de mii, care si-au facut planuri si carora le furati banii, mai! Da, meschin, politic, acesta este mecanismul formarii unor nevoi bugetare restranse ce au determinat in final aceasta uriasa bulversare din piata muncii. Baronii si-au fidelizat oamenii, cu salarii semnificativ mai mari decat in 2016, ceilalti bugetari (profesori, militari, politisti) sunt fericiti cu acea crestere de 4% pe net, caci cel putin nu e scadere ca la ai 3%, in vreme ce firmele private dau din colt in colt sa gaseasca solutii pentru pastrarea salariilor. Cum poate cineva care nu stie aceste lucruri fundamentale, lucruri pe care ar trebui sa le stie toti cetatenii tarii noastre, lucruri ce s-au dezbatut si pe care s-a incrancenat toata clasa politica, cum poate un astfel de om sa ajunga Ministru al Muncii si Justitiei Sociale, scrie Moise. Eurodeputatul PPE a declarat miercuri ca Parlamentul European trebuie sa comunice PSD ca poate face doar ce e legal si ca a castigat alegerile, nu justitia. "Partidul Social-Democrat sustine ca face reforma justitiei, ca aliniaza justitia la normele europene. Dar cine poate avea incredere in PSD? Poti oare lasa un hot sa stabileasca preturile in magazinul din care fura? Nu, pentru ca va declara totul gratuit...Prima decizie a guvernului: a modificat legi pentru infractiuni din dosarele liderilor PSD. Abuzul in serviciu a fost sters, iar pragul de la care incepe delapidarea a fost marit. Modificarile aduse de PSD legilor justitiei fac din procurori anchetatori la mana sefilor si supun anchetele unui nou organism de control", a declarat Traian Ungureanu. In ceea ce priveste legarea fondurilor europene de respectarea statului de drept, el a spus ca ar fi gresita, deoarece ar pedepsi cetatenii, potrivit Euractiv. Comisarul european Corina Cretu a declarat, miercuri, faptul ca se va lupta pentru ca bugetul UE post 2020 sa asigure fonduri europene nediminuate pentru anumite tari, asa cum ar vrea mai multi lideri europeni. "Pozitia mea a fost clara inca de la inceput: potrivit Tratatului UE, politica regionala are ca obiectiv reducerea discrepantelor economice si sociale dintre tari sau dintre regiunile din cadrul aceleiasi tari", a scris Corina Cretu pe pagina sa e Facebook. "Oamenii au dreptul la dezvoltarea si imbunatatirea nivelului de trai, de aceea voi lupta pentru un Buget pe masura nevoilor lor, mai ales din regiunile mai putin dezvoltate din Europa.", a mai spus aceasta, citata de Adevarul. . "In 2010 (cand s-au taiat salariile si pensiile) oamenii nu s-au revoltat pentru ca li s-a spus ca asta e singura solutie la criza economica. Au strans din dinti si l-au taxat pe Basescu cu prima ocazie", arata Victor Ponta, intr-o postare pe contul sau de Facebook. Fostul premier sustine ca, in 2017, situatia este diferita fata de anul 2010. Dupa care trece in revista noua minciuni ale guvernarii PSD-ALDE: "Oamenii au fost mintiti ca salariile lor vor creste cu 25 %. Oamenii au fost mintiti ca nu vor scadea salariile prin transferul contributiilor. Investitorii au fost mintiti ca impozitul pe dividende va scadea de la 5% (cat facuse Guvernul Ponta) la 0% - minciuna, acum practic este 15%. Personalul din sanatate a fost mintit ca nu va mai plati impozit. Cei din IT au fost mintiti ca nu le vor scadea veniturile dupa trecerea contributiilor la angajat", adauga Victor Ponta, citat de Digi24