Politic show: Ludovic Orban: De cand sunt presedinte PNL, nu veti vedea demersuri la un partid de opozitie cate am facut noi; Alina Gorghiu: Legile justitiei trebuie modificate, dar nimeni nu mai are acum incredere din cauza "soparlelor" introduse de PSD

Victor Ponta reactioneaza la replica lui Liviu Dragnea potrivit careia fostul premier ar avea "doua prietene" la DNA. Intr-o postare pe Facebook, fostul lider PSD dezminte insinuarile lui Dragnea si il ataca dur spunand ca minte mereu pentru "a ascunde ceva murdar facut chiar de el insusi". Postarea integrala pe Facebook "Cand Dragnea Mincinosul a spus zilele trecute ca eu am "doua prietene" la DNA m-am gandit ca paranoia lui s-a agravat (chiar nu am nici doua, nici macar o prietena - si nu am taiat porcul pentru nimeni de acolo)! Dar cand Dragnea trage o minciuna gogonata o face mereu ca sa ascunda ceva murdar facut chiar de el insusi. Tineti minte cand va spunea ca el nu stie ce este Ordonanta 13? Sau acum cand zice ca nu mai stie cum e cu salariile taiate si sa o intrebam pe Olguta? L-am avertizat sa nu mai minta despre mine, scrie Adevarul Ludovic Orban, presedintele PNL, crede ca niciun alt partid de opozitie din 1990 pana in prezent nu a fost atat de activ cum a fost Partidul National Liberal in cele sase luni de cand a preluat conducerea acestei formatiuni. Liderul liberal a declarat la Digi24 ca PSD se prabuseste in sondaje, dar ramane, totusi, prima optiune de vot a romanilor, pentru ca "a stiut sa livreze unei populatii care traieste intr-un stat asistential". Pe de alta parte, Ludovic Orban spune ca, potrivit sondajelor interne ale partidului, ar creste procentajul celor care sunt dispusi sa iasa la vot, chiar daca nu cu mult. Insa orice rata de participare peste 40 la suta dezavantajeaza PSD si avantajeaza dreapta, sustine Ludovic Orban, informeaza Digi 24 Curtea Suprema a amanat pana pe 22 februarie decizia privind cererea DNA de redeschidere a unui dosar privindu-l pe vicepremierul Paul Stanescu, acesta anuntand la primul termen ca va demisiona din Guvern daca se incepe urmarirea sa penala. "In 2010, Curtea de Conturi a facut verificari de fond, a spus ca totul e in regula. Dupa aceea, un cetatean a carui identitate, spune DNA, nu a fost gasita, a facut o sesuzare in dos cu finantarea echipei de fotbal Alro Slatina si au inceput cercetarile. DNA Craiova a avut un expert, au verificat daca exista prejudiciu, DNA Craiova a zis ca nu exista prejudiciu si in baza constatarilor au dat neinceperea urmaririi penale. Pe 17 ianuarie 2018 DNA cere redeschiderea din nou a acestui dosar. Nu stiu care e cauza. Mai sunt de la Curtea de Conturi trei auditori citati in acest dosar si s-a amanat. In momentul in care voi deveni inculpat in acest dosar, eu, Paul Stanescu, imi voi pune imediat demisia pe masa primului ministru. (..) Eu cred ca totul a fost legal", a declarat, pe 25 ianuarie, Paul Stanescu la instanta suprema, potrivit Gandul. Locotenent colonelul (r) SRI Daniel Dragomir l-a acuzat, intr-un interviu la Antena 3, pe reprezentatul USR in Comisia parlamentara de control al activitatii SRI ca este omul generalului SRI Dumitru Dumbrava. Reprezentantul USR in comisie este deputatul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu. "Inclusiv in Comisia parlamentara exista un parlamentar care ii serveste ceaiul generalului Dumbrava. Si cand era audiat generalul Dumbrava, nu stia cum sa se grabeasca sa-i serveasca ceaiul. (...) Este vorba despre reprezentantul USR in comisia parlamentara", a declarat Dragomir la Antena 3. Daniel Dragomir a afirmat ca asteapta desecretizarea audierii generalului Dumbrava in Comisia SRI, insa acest lucru intarzie. Audierea a avut loc pe 22 noiembrie 2017. Ulterior, presedintele Comisiei, Claudiu Manda, a afirmat ca s-a cerut demiterea lui Dumbrava din functia de secretar general al SRI, conform Romania Libera. Asa-numita "revolutie fiscala" afecteaza si o gramada de oameni saraci (adica aia pe care PSD spunea ca-i apara de multinationalele ticaloase). Masurile fiscale aprobate de coalitia PSD-ALDE in timpul anului 2017 incep sa-si arate efectele catastrofale. Cu toate ca, pe hartie, tara noastra traverseaza o perioada de crestere economica, din toate directiile au inceput sa curga vesti despre scaderi de salarii. Si pentru ca toata nebunia asta trebuia sa poarte un nume ea se cheama acum: revolutia fiscala. Anul trecut, guvernul Tudose a luat trei masuri importante care aveau sa intre in vigoare de la 1 ianuarie. Este vorba despre cresterea salariului minim brut de la 1 450 de lei la 1 900 de lei, trecerea tuturor contributiilor de sanatate si de asistenta sociala in sarcina exclusiv a angajatului si reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10%, precizeaza Vice Senatoarea PNL, Alina Gorghiu, a declarat joi, la Adevarul live, ca Legile justitiei ar trebui "categoric modificate", insa acest proces a fost mult ingreunat de "soparlele care ii avantajeaza pe unii sau pe altii", aruncate de PSD in textul legislativ. Fostul presedinte PNL, Alina Gorghiu, a declarat la Adevarul live, ca transarea legilor justitiei este foarte importanta si ca se asteapta cu interes motivarea articolelor declarate neconstitutionale. Aceasta a spus ca legile justitiei trebuie modificate "categoric", insa acest lucru a devenit extrem de dificil din cauza PSD. "Se asteapta motivarea pe 303 si 304 care au fost declarate neconstitutionale. E important sa transam aceste legi. Ele trebuie modificate, categoric trebuie modificate. Dar, din pacate, PSD a preferat sa bage tot felul de "soparle" care sa avantajeze pe unul sau pe altul, incat orice propunere normal si decenta este acum respinsa si criticata", a mentionat Gorghiu, citata de Adevarul