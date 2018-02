​Politic show: Florin Citu, PNL: PSD si-a batut joc de Romania in 2017 si o va face si in 2018; Basescu si PMP reincalzesc tema Parlamentului cu 300 de alesi; UDMR reia "ofensiva" la adresa PSD. "Perioada de garantie a unui Guvern in Romania e de sase luni"

Alesii PMP, in frunte cu Traian Basescu, au depus un proiect de lege prin care vor reducerea numarului de parlamentari de la 465 la 300, adica numarul de alesi votat de majoritatea romanilor care s-au prezentat la referendumul din 2009. Initiativa semnata de 22 de alesi ai PMP urmareste ca prin modificarea Legii privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor noile legislaturi sa aiba 300 de parlamentari, adica Senatul sa aiba 100 de alesi si Camera Deputatilor 200 de membri. Modalitatea e explicata de principalalul initiator, deputatul Eugen Tomac. Mai precis, proiectul are in vedere marirea normei de reprezentare atat in ceea ce priveste deputatii, cat si senatorii. PMP vrea ca norma de reprezentare pentru Camera Deputatilor sa fie de 101.000 de locuitori pentru un mandat de deputat si de 203.000 de locuitori ai unei circumscriptii pentru un senator, noteaza Adevarul Ultima saptamana a adus drumuri la tribunal si sentinte pentru doi importanti politicieni. Darius Valcov, consilier al premierului, artizan al programului de guvernare a primit o grea condamnare in prima instanta. Iar ministrul Dezvoltarii Paul Stanescu, s-a prezentat din nou in fata judecatorilor pentru ca DNA cere reluarea unei anchete mai vechi. De altfel, in ultimii ani, oameni politici de toate culorile au fost vizati de o serie de anchete. Unii au reusit sa urce intr-un top al politicienilor implicati in dosare. Fostul presedinte al Romaniei a reusit sa stranga pana la finalul celor doua mandate la Palatul Cotroceni aproape 70 de dosare. Majoritatea s-au inchis imediat, fiind vorba despre plangeri nefondate. Ulterior, in mai putin de 10 cazuri s-au facut cercetari, ba chiar Traian Basescu a fost pus sub acuzare in unele, insa dosarele au fost inchise rand pe rand. Nicusor Constantinescu vine din urma cu 11 dosare, dar si cu o condamnare definitiva si alte trei in prima instanta. Pe locul urmator, fugarul Radu Mazare contabilizeaza si el o condamnare in prima instanta si alte sase anchete si procese, scrie Digi 24. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a reinceput sa ironizeze Partidul Social Democrat cu ocazia participarii la Forumul Reprezentantilor Maghiari din Bazinul Carpatic, acest tip de comportament nefiind unul neobisnuit pentru reprezentantul formatiunii maghiare si care pare sa fie de bun augur din moment ce proiecte de lege ale UDMR contestate de Opozitie reusesc sa treaca in Parlament. "Perioada de garantie a unui Guvern in Romania e de sase luni", a afirmat liderul UDMR, formatiune care a votat insa alaturi de PSD si ALDE Guvernul Dancila. Cu toate ca inainte de acest vot de incredere liderul UDMR ii ironizase pe social-democrati, formatiunea condusa de Liviu Dragnea a pus umarul la trecerea proiectului de lege prin care e infiintat un liceu maghiar in Targu-Mures. Acum, UDMR le arata celor de la PSD ca sprijinul lor va fi conditonat si de sustinerea altor proiecte de lege sensibile, cum este cel privind reducerea de la 20% la 10% a pragului privind folosirea limbii materne in institutiile publice, potrivit Adevarul. Noi excluderi ar fi pregatite in culisele Partidului Social Democrat. Presedintele executiv, Niculae Badalau, si secretarul general adjunct, Codrin Stefanescu, ar putea fi sanctionati, pentru ca au fost de partea premierului Mihai Tudose. O hotarare ar urma sa fie luata miercuri, in sedinta conducerii PSD. Si n-ar fi prima data cand disidentii sunt eliminati din formatiunea aflata la guvernare. Niculae Badalau a propus la inceputul anului ca Executivul sa fie restructurat, tot cu Mihai Tudose in frunte. Ideea a fost respinsa de seful de partid. La randul lui, presedintele executiv al PSD n-a sustinut la vot propunerea lui Liviu Dragnea de schimbare a Guvernului. "M-am abtinut si am considerat ca a fost un Guvern bun, a inchis anul bine", declara Niculae Badalau dupa Cex-ul din 16 ianuarie. Intrebat daca a inteles votul de demitere a lui Tudose, Badalau a marturisit ca nu si a adaugat: "Nici nu trebuie sa-l inteleg". Numarul doi din PSD a criticat si modul in care Liviu Dragnea conduce formatiunea, intr-un asa numit proiect politic pentru 2018, pe care l-a propus colegilor de la varful partidului, arata Digi 24. Presedintele Comisiei economice din Senat, senatorul PNL Florin Citu, a declarat sambata ca PSD "si-a batut joc de Romania in 2017" si continua si in 2018. El sustine ca Liviu Dragnea si Darius Valcov nu discuta public despre cresterea datoriei publice in perioada ianuarie-octombrie 2017, dublarea costului de imprumut facut de Romania si datoriile companiilor de stat, afirmand ca acestia trebuie sa vina "urgent" cu un plan pentru momentul in care economia mondiala va intra in recesiune. "Are PSD un program de guvernare si pentru criza economica in care ne-a aruncat? Dragnea, Valcov, PSD si-au batut joc de Romania in 2017. O vor face si in 2018. Are PSD un plan pentru criza economica care urmeaza? Doar taxe si accize mai multe si mai mari. Ma uit la cum au "administrat" perioada de crestere economica si ma ingrozesc", a scris Florin Citu pe contul sau de Facebook, conform Stirile ProTv