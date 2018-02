Politic show: Viorica Dancila are probleme planetare: contul de Facebook si bursa americana; Traian Ungureanu: "Romania nu e in UE, e stat membru PSD"; Analiza: Motivele pentru care unii pensionari vor fi transformati in asistati social

Din categoria umorului involuntar, prim-ministrul a declarat, in cursul zilei de luni, ca a observat criticile venite la adresa inchiderii contului de Facebook si a anuntat ca isi va crea unul nou "din postura de premier al Romaniei", desi schimbarea functiei politice pe Facebook - de la europarlamentar la premier- sta doar intr-un click. Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit luni la Palatul Victoria pe oficialul american Hans Klemm, intr-o vizita de prezentare, si a tinut sa-i comunice "ingrijorarea" produsa de impactul la nivel global al oscilatiilor bursei americane. Premierul "si-a exprimat ingrijorarea privind caderea de saptamana trecuta a indicelui Dow Jones (implicit a bursei) si, totodata, speranta ca aceasta situatie nu va continua intrucat ar genera potentiale efecte la nivel global", se arata intr-un comunicat publicat pe pagina Guvernului Romaniei, potrivit Adevarul. Imediat dupa discursul amplu pe care nu l-a rostit si dupa intilnirile de taina pe care Primul Ministru Dancila nu le-a avut la Buxelles, UE a inteles, smerita: Romania e guvernata cu o competenta care exclude timpul pierdut. Viorica Dancila nu are zile si deplasari de irosit. Parlamentarii si comisarii europeni au asteptat, gata sa capteze ceva din izvorul de stiinta si constiinta pe care reputata euro-jucatoare il revarsa la cea mai firava atingere cu problemele dreptului si politicii. Dar Dragnea a mutat maiastru. Asa cum si-a obisnuit si adversarii si aliatii, Liviu Dragnea i-a logodit, dintr-o miscare, pe Machiavelli si Sun Tzu: nu arunci in lupta ce ai mai bun, pentru ca risti o victorie fara glorie! Spasmele maiestuoase pe care PSD le traieste la contactul cu democratia legala ar trebui sa ne ajute sa intelegem ceva simultan misterios si mizer: alaturi de celelalte partide ale zilei dar mai mult decit oricare altul, PSD e, de fapt, o alcatuire prepolitica. Mai precis, o secta sociala. Cu PSD intelesul prepolitic si tribal al politicii romanesti a atins apogeul, scrie Adevarul. Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni ca problemele din interiorul DNA, dezvaluite in ultima perioada, sunt extrem de grave si ar trebui discutate in Parlament. "Romania e condusa cu dosare penale, deci procuratura e un instrument politic de eliminare a persoanelor vizate, unele incomode", "Mi se pare foarte grav, Parlamentul nu poate ramine indiferent la aceste probleme, va trebui le sa discutam si nu e doar o problema a coalitiei, ci si a partidelor opozitiei. Sa nu incercam sa aruncam aceste probleme in derizoriu pentru ca unii au interesul sa fie protejati pentru ca au diverse procese pe rol, si aici, sigur, fac referire directa la domnul Ludovic Orban, care a devenit un fel de fata-n casa a statului-paralel, impreuna cu partidul, executind toate ordinele murdare pe care acestia le dau", considera Calin Popescu Tariceanu, citat de Romania Libera. Presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa astepte si el cu maxim interes rezultatul anchetei Inspectiei Judiciare, pentru ca in acest caz nu mai poate functiona abordarea 'mie nu mi s-a intamplat', ii transmite Liviu Dragnea sefului statului, subliniind ca, daca se dovedeste ca acuzatiile care o vizeaza pe Kovesi sunt adevarate, atunci lucrurile sunt foarte grave. Referitor la raportul pe care Tudorel Toader a transmis ca il va prezenta in Parlament pana la sfarsitul lunii, Dragnea a replicat doar ca "ministrul Justitiei va trebui sa vina in fata Parlamentului sa prezinte un raport, asa cum este prevazut in atributiile dumnealui", fara sa se refere specific la DNA, DIICOT sau la Parchetul General. Presedintele PSD a mai spus si ca e nevoie de o ancheta parlamentara mai ales in ceea ce priveste "unii sefi de institutii care se pare ca actioneaza intr-un mod ilegal". Dragnea a vorbit si despre scandalul SPP, subliniind ca trebuie investigata atat activitatea sa interna, cat si cea in afara limitelor legale, potrivit Gandul. Guvernul face loc cu coatele pentru noua lege a pensiilor. Cei cu stagii de contributie mici, de sub un deceniu, nu vor mai fi pensionari ci asistati social. Cei care au acum pensia minima garantata de 520 de lei vor avea 640 de lei de la 1 iulie. Ministrul muncii a prezentat un crampei din planul de reformare a sistemului public de pensie si culmea va produce o reducere statistica a numarului de pensionari. Sunt oameni care, desi au contribuit, isi perid calitatea de pensionar. Si asta e discriminare. Peste tot in lumea asta, pentru anumite categorii defavorizate, exista diverse grade de completare. Sistemul public e construit pe principiul solidaritatii, din care si acesti oameni fac parte. Ei, in ciuda contributiei mai mici, nu vor beneficia de modul in care se misca sistemul de pensii. Ar trebui ca, cel putin pentru bucata aia care ar reprezenta cota lor de pensie, si nu nivelul de completare, sa beneficieze de evolutia pensiilor in sistemul public. Pentru ca au contribuit, scrie Digi24.