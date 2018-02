Politic show: Basescu, intrebat daca el crede ca ar trebui sa demisioneze Kovesi: Nu cred nimic. La Biserica se crede; Codrin Stefanescu ii da un ultimatum ministrului Justitiei; Raluca Pruna, fost ministru al Justitiei: "Ana are mere. Domnul ministru Toader are un raport"

Fostul presedinte Traian Basescu a declarat marti ca nu a vazut inregistrarile facute de deputatul Vlad Cosma si acuzatiile aduse Departamentului National Anticoruptie (DNA). Intrebat daca el crede ca Laura Codruta Kovesi ar trebui sa demisioneze, Basescu a raspuns ca "nu crede nimic", pentru ca doar "la Biserica se crede". Totodata, la intrebarea despre inregistrarile privind DNA aparute in spatiul public, Traian Basescu a replicat "nu le-am vazut". Antena 3 a difuzat duminica seara inregistrari furnizate de Vlad Cosma din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa "planteze probe" pentru un dosar vizandu-i pe Sebastian Ghita si Victor Ponta. Potrivit lui Cosma, cel care apare in aceste discutii este fostul procuror Mircea Negulescu, acesta invocand numele lui Lucian Onea, relateaza Adevarul Secretarul-general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, are de ales intre doua variante, dupa ce va reveni in tara din vizita sa in Japonia: fie va lua "niste masuri foarte radicale", fie isi va depune mandatul. tefanescu a criticat reactia lui Tudorel Toader la acuzatiile aduse impotriva DNA de catre deputatul Vlad Cosma si fostul procuror Mihaiela Moraru Iorga si a afirmat ca "ministrul Justitiei nu a facut nimic". "Daca emisiunea de aseara se facea in Germania, la ce probe s-au spus in emisiune, masinile cu mascati plecau de aseara, ii luau pe astia de la DNA Prahova, cu Kovesi cu tot, noaptea se sigilau sediile, se punea sechestru pe calculatoare, pe telefoane, pe toate documentele, pe tot absolut. In aceeasi noapte, erau luati domnii judecatori care erau pe blat si care apar in inregistrari cu tovarasii Onea si Portocala. Asta era intr-o tara europeana normala si democratica", a declarat Codrin Stefanescu la Antena 3, citat de Digi 24 Fostul ministru al Justitiei, Raluca Pruna, reactioneaza la declaratiile lui Tudorel Toader, care a afirmat luni referindu-se la acuzatiile vizand DNA ca raportul sau va contine o masura, fara a spune care va fi aceasta. Fostul ministru al Justitiei, lanseaza o ipoteza, sustinand ca la intoarcerea in tara Tudorel Toader va propune revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, invocand Art.51 lit.b din Legea 303/2004. "Ana are mere. Domnul ministru Tudorel Toader are un raport. Raportul are o concluzie. Nu va grabiti, nu e un silogism, nu stim daca T Toader are o concluzie. Stim insa ca epopeea vorbitului in cimilituri e gata. Si legea asa cum e acum are niste prevederi privind revocarea unui procuror sef. Propunerea de revocare se face in cazul in care procurorul sef: a) nu mai indeplineste una dintre conditiile necesare pentru numirea in functia de conducere; b) exercita necorespunzator atributiile manageriale privind organizarea eficienta, comportamentul si comunicarea, asumarea responsabilitatilor si aptitudinile manageriale; c) s-a aplicat una dintre sanctiunile disciplinare, potrivit Romania Libera Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca institutiile statului trebuie sa verifice veridicitatea informatiilor aparute in spatiul public, afirmand ca nu are incredere in inregistrarile difuzate si ca "visul de aur al coruptilor din PSD este sa nu mai existe" Laura Codruta Kovesi. "Eu cred ca exista institutii ale statului care trebuie sa verifice veridicitatea acestor informatii si sa decida in consecinta in conformitate cu atributiile. Nu cred ca trebuie sa fie subiectul unor dezbateri politice. Exista CSM, Inspectie Judiciara, exista ministrul Justitiei, exista Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, daca se dovedesc a fi adevarate evident toate institutiile care au atributii in domeniu trebuie sa-si indeplineasca misiunea constitutionala si legala", a declarat liderul PNL, Ludovic Orban. Ludovic Orban a afirmat ca nu are incredere in inregistrarile difuzate. "Eu nu am mare incredere in inregistrari difuzate nu se stie cum, in ce mod sunt preluate si sunt extrem de masurat si prudent in a da declaratii pe aceasta tema. (...) Visul de aur al coruptilor din PSD este sa nu mai existe doamna Kovesi sau alt procuror care sa continue lupta anticoruptie", a spus Orban, citat de Gandul. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a vorbit, intr-un interviu pentru Agerpres, despre perioada in care "avea indemanarea creionului" si reusea sa "isi puna gandurile pe hartie". Acesta spune cu nostalgie ca "a scrie inseamna a-ti pune sufletul pe hartie" doar ca, in prezent, mai are timp doar pentru a-si pune "sufletul pe pamantul Romaniei". Petre Daea a povestit, intr-un interviu recent, despre cum obisnuia sa isi astearna gandurile pe hartie pe vremea cand "avea indemanarea creionului" si anunta ca acum o mai are doar "pe cea a stiloului, a pixului". Ministrul Agriculturii a declarat ca scrie de fiecare data cu drag, dar ca nu mai dispune de timpul necesar pentru a-si asterne sufletul pe hartie. Alege, in schimb, sa "isi puna sufletul pe pamantul Romaniei". "Nu stiu ceea ce as putea sa fac. Cand aveam indemanarea creionului, pentru ca acum o am doar pe cea a stiloului, a pixului, dar atunci cand ma asezam pe coltul unei mese sau pe o butura puteam sa imi pun gandurile pe hartie si scriam ce puteam, ce mintea imi producea, la un moment dat si ma gandeam uneori daca eu am fost acela care a scris, pentru ca nu imi recunosteam pozitia. Nu pentru ca ea e o pozitie devianta", spune Daea, citat de Adevarul