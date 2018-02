Politic show: Noi privilegii pentru judecatorii CCR: superimunitate, pensii mai mari, mandate mai lungi. Zegrean: Poate in Rusia mai sunt astfel de mandate; Replica pentru Carmen Dan. Kovesi: Ii voi raspunde institutional; Primarul Negoita, explicatii dupa ce unor angajati ai Primariei le-a scazut venitul net: PSD nu a promis ca nu vor scadea salariile

. Magistratii CCR nu vor mai putea fi urmariti penal, retinuti, arestati, perchezitionati sau trimisi in judecata, decat cu incuviintarea a doua treimi din numarul judecatorilor. Fostul presedinte al CCR, Augustin Zegrean, a precizat pentru Adevarul ca superimunitatea judecatorilor CCR "nu ar avea, la prima vedere, probleme de neconstitutionalitate". Pe de alta parte, un alt aspect a fost identificat drept problematic de Zegrean, in ceea ce priveste legea recent adoptata. Acest aspect ar fi legat de faptul ca judecatorul care a fost numit pentru restul de mandat al unui alt judecator va putea fi numit, la reinnoirea CCR, pentru un nou mandat de 9 ani. Pe langa pensia speciala de care pot beneficia, judecatorii CCR vor putea sa primeasca o suma egala cu cu indemnizatia neta pe 6 luni de activitate, in cazul in care decid sa se etraga din functie din motive de sanatate, informeaza Adevarul. Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat ca nu a primit nicio solicitare oficiala de la ministrul de Interne privind revocarea a doi politisti de la Serviciul Teritorial Ploiesti al DNA, ca urmare a inregistrarilor aparute in presa. Ea a adaugat ca ii va da un raspuns ministrului de Interne dupa ce va primi o solicitare oficiala. "Sunt procuror-sef al DNA. De fiecare data am raspuns institutional, n-am raspuns prin intermediul presei. Permiteti-mi ca si de data aceasta sa-i raspund doamnei Carmen Dan institutional, atunci cand voi citi solicitarea, voi vedea ce motive a invocat...Nu as vrea sa-i dau raspuns prin intermediul jurnalistilor.", a afirmat aceasta, adaugand ca " nu cunosc ce motive a avut la baza, ca atare nici nu pot sa va spun ce decizie voi lua pana nu voi citi acea solicitare", potrivit Digi24. . "Opozitia nu a venit cu un articol din cel nou, propus de PSD. Sa spuna ca asta limiteaza drepturile magistratilor sau diminueaza lupta anticoruptie. E aruncata la nivel general ca Justitia are de suferit si ca nu vom mai avea act de justitie in Romania. Coruptia nu are cum sa dispara.", a declarat Victor Dragusin, primar al Alexandriei pentru al treilea mandat. Victor Dragusin a mai fost citat pentru parerile sale despre Justitie si despre seful sau din partid, Liviu Dragnea, de publicatia "The Economist". Primarul Alexandriei sustine ca "seful sau face o treaba buna. Este rusinos, considera el", argumentand faptul ca PSD a incercat sa-si explice reformele justitiei. Primarul social-democrat a subliniat ca au mai fost cazuri in Romania in care unii politicieni au fost condamnati "fara dovezi", cum a fost cazul fostului premier Adrian Nastase, potrivit Adevarul. . "Nu (aveau functii de conducere, n.r.), dar sunt anumite domenii care nu produc la nivelul la care sa justifice salarii mai mari. Simplu. Sunt trei servicii carora le-a scazut venitul net, deci pe brut nu s-a umblat in sensul de a cobori, dar pe net au pierdut aproximativ 20%", a spus Negoita, care a aratat ca scaderile s-au inregistrat in zona de arhiva si la serviciul de paza din politia locala. Intrebat cum ramane cu promisiunea ca nu vor fi scazute deloc salariile, Negoita a raspuns: "Nu am promis asa ceva"."Prima chestiune, mi se pare ca trebuie sa fim responsabili cand vorbim de bugetul public, ori, niste salarii, cand le dai, trebuie sa stii pentru ce", mai spune primarul Sectorului 3, social-democratul Robert Negoita, citat de Gandul. . Fostul ministru Elena Udrea sustine ca ii pare rau ca nu are si ea inregistrari si ca nu s-a gandit sa pastreze anumite chitante pentru unele 'cadouri' facute procurorilor de Dorin Cocos, fostul ei sot. "Vedeti de ce e bine sa ai dovezi cu nemernicii astia? Ca ies cu seninatate sa repete ca o masinarie stricata,"DNA nu falsifica probe". Asta mergea sa o turuiti cand v-am zis eu in 2015 ca v-a dat bani si v-a facut cadouri Dorin Cocos. Ca nu mi-a trecut prin cap sa pastrez chitante ori sa filmez gentile cu bani. Asa ca doamna procuror Moraru a inchis repede denunturile mele. Dar acum, cand o tara intreaga a vazut cum faceti probe false, cat tupeu sa ai sa iesi si sa spui ca nu e adevarat??? Va zic eu cat! Atat tupeu cat iti da convingerea ca orice s-ar intampla, oricat de grav ar fi, nu patesti nimic. Pentru ca cei care te pot trage la raspundere sunt facuti pe ei de frica", a declarat Elena Udrea, potrivit Romania Libera