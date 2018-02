​Politic show: Ciolos: Kovesi e hartuita de unii politicieni care se simt cu musca pe caciula. Se incearca timorarea DNA; Dancila ii face autisti pe cei care sustin ca Guvernul vrea sa indeparteze Romania de UE

"Cum poate un europarlamentar sa indeparteze Romania de Europa? Un om care noua ani a stat la Bruxelles cunoaste institutiile, cunoaste regulile europene si stie cat de importanta este participarea noastra ca stat membru in aceasta constructie europeana. Legat de parteneriatul strategic - este primul Guvern care are un vicepremier care se ocupa de parteneriate strategice, in special pe parteneriatul strategic cu SUA. Deci cred ca doar aceste doua lucruri arata, sa ma exprim elegant, ca dezinformeaza si ca stiu realitatea, dar nu vor sa o accepte si sa o vada. Acesti oameni cred ca sunt autisti si nu vad si nu aud ceea ce este vizibil pentru toti cei de buna credinta", a declarat Viorica Dancila, citata de EurActiv . Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat, joi, ca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este "hartuita de unii politicieni care se simt cu musca pe caciula" si se incearca "timorarea DNA, extrapoland greseli individuale la o institutie intreaga", iar cei care vor inlaturarea ei din fruntea DNA sunt "cei carora le-a ajuns cutitul la os". "De un an de zile, sefa DNA, Codruta Kovesi e hartuita de unii politicieni care se simt cu musca pe caciula. Ceea ce ei numesc "reforma a justitiei" e doar o incercare de discreditare si timorare a sistemului judiciar care, chiar daca mai are lucruri de imbunatatit, s-a reformat si a evoluat mai mult decat a facut-o clasa politica. Iar lucrurile de imbunatatit trebuie facute prin dezbateri reale, pe teme concrete, cu argumente, nu la repezeala si sustinute de politicieni in curs de urmarire penala sau deja condamnati. Acum se incearca discreditarea si timorarea DNA, extrapoland greseli individuale la o institutie intreaga", a scris Dacian Ciolos pe contul sau de Facebook, potrivit Adevarul Liderul USR Dan Barna a declarat, joi, ca ca decizia de a avea un candidat propriu la prezidentiale va fi luata in forurile de conducere ale partidului, adaugand ca formatiunea nu cauta o alternativa la presedintele Klaus Iohannis, dar are o discutie deschisa despre viitorul candidat prezidential. In ceea ce priveste propunerea de a avea un candidat propriu la alegerile prezidentiale, Barna a precizat ca a prezentat aceasta tema inca de cand a preluat conducerea USR. "Am spus ca USR este un partid care vrea sa conteze in politica din Romania, nu este un partid conjunctural si vom incerca sa avem candidati proprii la toate rundele electorale pe care le avem in fata. Decizia va fi luata in forurile de conducere ale partidului. USR va avea un candidat la alegerile prezidentiale, acest lucru este clar. Cum, cine va fi acesta, este o decizie pe care o vom lua in cadrul partidului. In momentul de fata, nu avem niciun fel de persoana predefinita din acest punct de vedere, discutia e una deschisa", a sustinut Barna. Acesta a declarat ca USR nu cauta o alternativa la Klaus Iohannis, relateaza Gandul. Dupa cum era de asteptat fiecare a ramas pe pozitie: puterea acuza barna din ochiul Laurei-Codruta Kovesi, in timp ce liderii opozitiei apreciaza interventia sefei DNA. Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a sustinut joi ca Laura-Codruta Kovesi nu vede barna din ochii ei si ai institutiei, dar cauta defectele altora. El a mai spus ca problema de la DNA tine de ministrul Justitiei si de CSM. Dan Barna, in schimb, crede ca Laura-Codruta Kovesi, prin conferinta de presa de miercuri seara, a reusit sa convinga cetatenii despre asaltul asupra justitiei. Intrebat la RFI daca va fi discutat scandalul DNA la Congresul extraordinar al PSD din martie, liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat ca ar putea fi adoptata "o rezolutie care sa exprime in mod principial pozitia PSD fata de anumite fenomene care se produc si fata de derapajele care se produc intre puterile statului", noteaza EurActiv Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, joi, ca Laura Codruta Kovesi "minte cu nerusinare" cand afirma ca ceea ce se intampla la DNA Ploiesti este un caz izolat si enumera mai multe situatii in care procurori DNA din alte judete au "falsificat" si "au folosit martori mincinosi". El mai spune ca ceea ce a facut DNA in ultimii patru ani se numeste "mafie politica". "Am observat ca doamna Kovesi minte cu nerusinare in continuare, ma si mira ca dupa atat timp dansa nu a inteles ca toate minciunile astea vor iesi la iveala. Va dau cateva exemple pe care le-ati vazut si le-a vazut toata tara. Dansa a spus ca ceea ce se intampla la Ploiesti este un caz izolat. Probabil ca dansa are amnezie si atunci trebuie sa ii reamintim ca domnul procuror Eva nu este de la Ploiesti, domnul procuror Papici nu este de la Ploiesti, procurorii de la Brasov care au falsificat tot la fel inregistrari si inscrisuri nu sunt de la Ploiesti, procurorii de la Arges care au folosit martori mincinosi nu sunt de la Ploiesti si asa mai departe, si Caras, si lista continua", a spus Catalin Radulescu, citat de Adevarul.