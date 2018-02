Politic show: Dragnea isi elimina si ultimii adversari din conducerea partidului. Ce lideri PSD vor fi maziliti la Congres; PSD-istii au inceput sa-si caute prezidentiabilul;  Mara Mares: E aberant ca Bacalaureatul sa se desfasoare inainte ca elevii sa fie absolventi. Curand, PSD va propune sa ne inscriem la doctorat direct de la liceu

sunt destul de multi in sistem. Livezi de portocali!", a mai spus acesta, citat de

Congresul extraordinar al PSD, convocat la insistentele lui Liviu Dragnea, va avea trei mize: mazilirea unor vicepresedinti care nu-i sunt loiali liderului PSD, ridicarea interdictiilor pentru social-democratii cercetati penal si acordarea unui vot de incredere, simbolic, pentru Liviu Dragnea, care oricum nu poate fi dat jos, au declarat surse politice pentru Adevarul. Potrivit unor surse din partid, printre cei cazuti in dizgratie se numara Nicolae Banicioiu si Ionut Vulpescu, fosti ministri in guvernarea Ponta, care au ramas foarte apropiati de fostul premier, aflat acum in razboi deschis cu Liviu Dragnea. Un alt vicepresedinte care va fi trecut pe linie moarta in partid este Georgian Pop, fost presedinte al Comisiei pentru controlul SRI din Parlament, functie care acum ii aduce ghinion: Liviu Dragnea il suspecteaza ca e prea apropiat de serviciile de informatii.Social-democratii au inceput sa caute candidatul pentru alegerile prezidentiale. Multi dintre ei cred ca liderul partidului e persoana cea mai potrivita, asa ca ar vrea sa-l convinga pe Liviu Dragnea sa-si anunte candidatura la Cotroceni chiar la congresul din luna martie. "Romanii trebuie sa-l cunoasca pe candidatul PSD la alegerile prezidentiale. Din punctul meu de vedere, cred ca presedintele partidului este persoana cea mai indicata, potrivita si care trebuie sa isi preia acest rol cat se poate de serios", a declarat primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. "O lista scurta putem face. Putem face o lista scurta de anul acesta, cu potentiali pe care sa-i avem in vedere: Liviu Dragnea, Gabriela Firea, Viorica Dancila", enumera Robert Negoita, primarul sectorului 3. Potrivit traditiei PSD, toti candidatii la prezidentiale au condus partidul in momentul in care au intrat in cursa pentru fotoliul de presedinte, scrie Digi24. . Traian Basescu a spus ca procurorii DNA au prezentat in dosarul ginerelui sau, Radu Pricop, acuzat de complicitate la santaj si instigare la fals in declaratii, stenograme care nu corespund cu inregistrarile prezentate in instanta, motiv pentru care acesta a fost achitat in prima instanta. "In instanta, la cererea ginerelui, s-a ascultat inregistrarea si s-a privit redarea. S-a constatat ca sunt inadvertente. S-a intamplat acum doua-trei luni", a spus Traian Basescu. El a mai spus, totusi, ca Laura Codruta Kovesi nu ar trebui sa fie revocata de la sefia DNA. "Toate lucrurile astea - stenograme falsificate, declaratii contradictorii, una in fata procurorului, una in instanta, expertizele falsificate... NU poti, ca sef de institutie, sa nu te duca catre raspunsul public voi verifica, voi verifica, voi imbunatati lucrurile astea...Eu va asigur ca oameni de teapa procuroruluiLaura Codruta Kovesi este epitomul a tot ce poate fi mai contrastant cu modelele de cariera promovate in epoca neo-fanariota pe care o traversam. Bazate, desigur, pe contra-selectia lui Daddy si a gastii de baroni cu care infractorul ce conduce PSD-PCR si Camera Deputatilor isi disputa "halci" din prazile Puterii. Nu e deloc de mirare, de aceea, ca planul de a compromite DNA cu ajutorul mercenarilor mediatici de la Antena 3 si a unei bande de infractori (oare poate PSDragnea sa faca ceva fara a recurge macar la citiva din infractorii sai reciclati?), ca planul acesta are finalitatea de a obtine in sfirsit mult visata demitere a dnei Kovesi. Disparitia dnei Kovesi din fruntea institutiei care le da atita de furca si din spatiul public ar insemna, pentru infractorii Puterii, nu numai speranta unei izbaviri, ci si eradicarea unui model care neaga tot ce sunt ei insisi sau lacheii lor: primari, ministri, sefi de comisii parlamentare etc, scrie Contributors.



Deputatul liberal Mara Mares a anuntat depunerea unei initiative legislative prin care din 2019 sa se elimine posibilitatea ca examenul de bacalaureat sa se defasoare in timpul anului scolar, inainte ca elevii de liceu sa fie absolventi, asa cum s-a intamplat in acest an. "Potrivit alin. (7) al art.78, se prevede ca unele evaluari se pot desfasura in timpul anului scolar, pe parcursul semestrului al II-lea. Acest text de lege recunoaste, anticipat, calitatea de absolvent unor persoane care, in mod obiectiv, nu aveau cum sa fi dobandit aceasta calitate intrucat anul scolar nu s-a finalizat...Care o sa fie urmatoarea propunere si inovatie educationala a PSD? Sa ne putem inscrie la doctorat direct de pe bancile liceului?", sustine Mara Mares, citata de Adevarul.