Politic show: Cat de bogata e Viorica Dancila. Averea premierului a crescut de la an la an; Liderul USR se duce la Bruxelles sa discute despre asaltul asupra legilor Justitiei; Mihai Gotiu (USR) se declara cel mai activ senator: 410 intrebari, interpelari si declaratii

Averea noului premier PSD, Viorica Dancila, a crescut de la ultima declaratie oficiala cu peste 12 mii de euro. Potrivit ultimului document postat pe site-ul Guvernului saptamana trecuta, primul ministru are in conturi o suma cumulata de peste 120 de mii de euro si este proprietara mai multor terenuri in Predeal, Dolj si Teleorman. Viorica Dancila a avut, in 2017, in calitate de europarlamentar, un venit anual de aproximativ 80.000 euro. Cel de-al treilea premier desemnat de PSD, Viorica Dancila, s-a bucurat de o crestere a averii de la an la an. Potrivit ultimei declaratii postate pe site-ul Guvernului la sfarsitul saptamanii trecute, Viorica Vasilica Dancila a acumulat in conturi, in 2017, o avere putin peste 120.000 euro, cu aproximativ 13 mii de euro mai mult decat in anul anterior. In calitate de europarlamentar, aceasta a fost remunerata cu un venit anual usor sub 80.000 euro, adica aproximativ 6.700 euro pe luna, relateaza Adevarul. Presedintele PNL crede ca atacurile la adresa DNA din ultima perioada au ca scop demiterea Laurei Coduta Kovesi si "imblanzirea" procurorilor anticoruptie. Invitat in emisiunea "In fata ta", Ludovic Orban s-a declarat convins ca ministrul Justitiei nu va propune revocarea procurorului sef al DNA. Tudorel Toader nu are motive sa ia aceasta masura si nu va risca sa isi compromita cariera, a spus liderul PNL. "PSD si ALDE nu au altceva in cap decat sa o elimine pe Codruta Kovesi din fruntea DNA. Nu e vorba numai de eliminarea lui Kovesi. Este vorba de transformarea DNA intr-un pisicut bland care sa le toarca in poala si care sa nu ii dernajeze cu nimic pentru faradelegile pe care le comit. Presiunea uriasa a fost pusa cu un singur scop, sa fie revocata Codruta Kovesi. Nu exista absolut niciun fel de temei pentru a initia revocarea doamnei Kovesi din functie si nu cred ca Tudorel Toader va face lucrul asta. Nu isi va compromite cariera politica venind cu o propunere de revocare in care nu are ce motivatie sa construiasca", a declarat Ludovic Orban, presedintele PNL, la Digi24. La tara, edilii aplica proverbul "obrazul subtire cu cheltuiala se tine". Insa majorarea salariilor atarna greu in bugetele locale, in conditiile in care incasarile sunt mici, iar statul asigura diferenta. In comuna ieseana Mosna, primarul Georgel Popa va avea un salariu de 11.875 de lei brut. El si-a marit retributia la maximum permis de lege pentru categoria 5.000-10.000 de locuitori. Si aceasta pentru ca, pe hartie, comuna are 6.738 de locuitori, dar in realitate nu sunt mai mult 2.000 (1.800 potrivit recensamantului din 2011). Insa, in comuna si-au facut buletine peste 4.200 de cetateni basarabeni. Primarii comunelor care au mai putin de 3.000 de locuitori incaseaza cu 1.900 de lei mai putin, comparativ cu categoria in care s-a incadrat primarul. In salariu este inclus si sporul de 25% pentru desfasurarea de proiecte europene. "Avem in derulare un proiect european de 300.000 de euro pentru repararea unei gradinite", a explicat primarul, potrivit presei locale, informeaza Romania Libera "Desi coalitia PSD-ALDE a incercat sa-l expedieze in zona neclaritatilor superficial explicate, subiectul a facut obiectul unei dezbateri consistente in cadrul Parlamentul European si, de asemenea, a fost temei pentru ca liderii europeni sa-i transmita domnului Dragnea o multime de semnale de avertizare in ultimul an. Daca la asta adaugam si reactia recenta a domnului Gunther Kirchbaum, presedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, care cere chiar declansarea procedurii de activare a art. 7 din Tratatul UE, in timp ce chiar liderii de la Bruxelles vorbesc de potentiala conditionare a fondurilor europene de respectarea statului de drept, (element nesustinut de vreo prevedere a tratatelor), avem dimensiunea necesitatii mentinerii unei justitii functionale in Romania", a scris Barna, citat de EurActiv "Am prezentat o analiza comparativa cu media colegilor din Senat, din toate partidele. Sunt primul senator, cu 410 activitati in plen - intrebari, interpelari si declaratii politice, la o medie de 55. In Senat nu avem, totusi, o dezbatere reala. De multe ori majoritatea parlamentara prefera sa treaca pe repede inainte, de multe ori prin diferite stratageme, prin adoptare tacita, anumite proiecte de legi, si atunci e normal ca activitatea opozitiei sa fie mai consistenta decat activitatea majoritatii parlamentare", a spus Gotiu. Potrivit raportului de activitate, senatorul USR a subliniat ca, in ceea ce priveste intrebarile, media Senatului a fost de 7, iar el a adresat 33, la interpelari simple media a fost de 4, iar el a formulat 23. La interpelarile adresate primului-ministru, media Senatului a fost de 1, senatorul USR avand 11, acesta inregistrand 305 luari de cuvant, la o medie de 6 in Senatul Romaniei, noteaza Adevarul