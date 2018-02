Politic show: Dragnea, multumit de activitatea lui Tudorel Toader; Tariceanu: Rolul Parlamentului, ca institutie de control asupra altor institutii, a fost extrem de palid exercitat; Iohannis i-a criticat pe politicieni in fata tinerilor magistrati: Actul de Justitie e pus la indoiala tocmai de persoanele chemate sa raspunda in fata legii

Sedinta de plen de marti a fost un nou moment al discursurilor in care s-a ajuns la jigniri si la aluzii sexuale. Principalul protagonist a fost deputatul Corneliu Bichinet (PMP), iar acestuia i-a fost data replica de deputatul Emanuel Ungureanu (USR), care l-a numit o "rusine" pentru Parlament si i-a facut nesimtiti pe cei care au ras la "glumele" lui Bichinet. "Acum doua saptamani a incorsetat-o pe colega noastra de la PNL cu niste expresii nu tocmai potrivite, dar interesante de altfel. De unde sunt, eu domnule deputat, vad mai bine. Depinde din ce unghi o priviti pe doamna Turcan (...) Si colegul de la PNL, un deputat foarte bun, medic mare, ginecolog, care a vazut multe la viata domniei sale, mi-a dat dreptate.", a spus acesta, citat de Adevarul. . Intrebat despre oportunitatea recent infiintatei Comisii parlamentare de control privind activitatea directorului SPP, Lucian Pahontu, presedintele Senatului a spus: "In Romania functia de control a Parlamentului trebuie sa fie exercitata mai pregnant. Pana acum rolul Parlamentului, ca institutie de control asupra altor institutii, a fost extrem de palid exercitat." El a adaugat ca nu a avut niciodata legaturi stranse cu zona serviciilor de informatii. "Am alta viziune asupra modului in care se face politica si asupra modului in care trebuie sa functioneze institutiile legitime, ca atare, cei care ma cunosc stiu ca la mine nu se poate ajunge cu astfel de lucruri", a declarat Tariceanu, dupa audierea sa in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, scrie Digi24. . "Investirea dumneavoastra in functie survine intr-un moment in care actul de justitie este pus la indoiala public tocmai de acele persoane care sunt chemate sa raspunda in fata legii. Aceasta tentativa nu trebuie sa va influenteze si nu trebuie sa va abata de la principiile constitutionale ale legalitatii, impartialitatii si egalitati", a declarat Iohannis in fata absolventilor INM. Saptamana trecuta, seful statului a afirmat ca va discuta cu ministrul Justitiei pe tema DNA. "Cu domnul ministru al Justitiei voi avea in zilele urmatoare o discutie. Daca va fi nevoie voi avea o discutie si cu doamna Kovesi. Si daca tot va mai fi nevoie este posibil sa avem o discutie si in trei", a spus Iohannis, potrivit Adevarul. Augustin Zegrean a declarat, intr-un interviu ca scandalul din jurul DNA se poate termina daca fiecare institutie si-ar vedea de treaba. In ceea ce priveste raspunderea magistratilor, Zegrean considera ca textul constitutional este suficient pentru a nu se ajunge ca orice persoana care este nemultumita de solutie sa intenteze un proces judecatorului. "Este trist, ar trebui sa inceteze lucrurile acestea...Intr-un stat de drept nu dai decizii de partid prin care sa schimbi un procuror din functie. Este o institutie a statului, daca nu le mai convine, daca se constata ca aceasta institutie este daunatoare pentru stat, exista alta metoda de a rezolva aceasta problema: se poate desfiinta, se poate modifica legea de organizare si functionare, dar nu sa faci presiuni, cu 20, 30 50 - 1000 de ziarisi sa-i trimit acolo sa puna intrebari dictate din studiouri", a spus acesta, citat de Gandul. Intrebat ce se va intampla daca Toader nu va anunta nici joi o decizie cu privire la procurorul-sef al DNA, liderul social-democrat a raspuns: "Sa asteptam pana joi". Liderul PSD a mai spus, referitor la intrevederea avuta cu presedintele Klaus Iohannis, ca nu are in plan o colaborare cu seful statului pe tema Justitiei. "Nu vreau sa colaborez cu presedintele pe tema justitiei pentru ca nu am atributii", a aratat presedintele social-democrat. Liviu Dragnea a fost intrebat si daca subiectul Justitia din Romania a figurat pe agenda discutiilor cu ambasadorul american Hans Klemm. "Nu, nu a fost pe agenda de discutie. Si daca ar fi deschis acest subiect, eu as fi refuzat sa discut", spune Dragnea, informeaza Digi24.