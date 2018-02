Politic show: Fostul primar Vanghelie o ataca dur pe Laura Codruta Kovesi: "Va avea soarta lui Ceausescu"; Nicusor Dan ataca dur bugetul de 1,3 miliarde de euro al Primariei Capitalei; Codrin Stefanescu, despre masurile lui Toader in cazul DNA

In anul Centenarului, 39 de comune din Republica Moldova au semnat o declaratie de unire cu "patria mama", si acesta este abia inceputul. Doi dintre primarii moldoveni care si-au pus semnatura pe o hartie unionista, fara valoare juridica, dar cu profunda valoare simbolica, au explicat, ieri, la Adevarul Live, ce mai inseamna Romania peste Prut. "Majoritatea locutitorilor din comuna noastra se declara romani si vorbesc limba romana. Declaratia de unire e o idee din suflet, care vine de la stramosii nostri. A fost semnata in unanimitate de toti consilierii locali ai comunei noastre, in frunte cu mine", a spus, la Adevarul Live, Marcel Snegur, primarul comunei Parcova, cel care a dat tonul declaratiilor unioniste. Petru Frunze, primarul comueni Puhoi, aflata in apropierea Chisinaului, spune ca printre unionisti se numara si politiceni din partidul presedintelui Igor Dodon, antiroman declarat, noteaza Adevarul Sunt parlamentari care nu au retinut decat termenii de mahala din asa zisele dezvaluiri facute de Vlad Cosma. Un exemplu e Corneliu Bichinet, care a avut de la tribuna Parlamentului o interventie greu de calificat, in care foloseste termenii suburbani pe post de arme politice contra Andreei Cosma, adversarul sau politic. Corneliu Bichinet, PMP: "E colega noastra aici, de la PSD, care a devenit vedeta nationala, Cosma. E cumva aici? Vreau sa stim pana la urma, am o nedumerire, nu masculina, de ordin freudian, pana la urma acel pacatos Portocala a paradit-o sau n-a paradit-o?" Deputatul PSD Andreea Cosma a mers miercuri la Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), unde a depus o plangere penala pentru amenintare, in urma mesajelor de amenintare pe care le-ar primi pe telefonul mobil. Cu o zi in urma, ea a fost primita in audienta de ministrul de Interne, Carmen Dan, apoi a avut o intalnire si cu seful Politiei Romane, Catalin Ionita, scrie Digi 24. Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie (PSD), a lansat, miercuri, un atac dur la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Intr-o interventie la postul Antena 3, Marian Vanghelie a sustinut ca, mai devreme sau mai tarziu, Laura Codruta Kovesi va avea soarta lui Nicolae Ceausescu, cel care considera ca este vesnic, dar in 1989 a fost dat jos de catre popor. "Odata pentru totdeauna aceste abuzuri trebuie sa inceteze. Doamma o sa se duca, ca vrea sau ca nu vrea. Mai devreme sau mai tarziu si domna Kovesi va avea soarta lui Nicolae Ceausescu si doamna o sa treaca prin aceeasi etapa ca si tovarasul Ceausescu. La fel a crezut si tovarasul Ceausescu, ca mai ramane in functie, daca da 100 de lei. (...) Doamna Kovesi trece acum prin etapa Ceausescu", a sustinut Marian Vanghelie, citat de Romania Libera. Deputatul independent Nicusor Dan a declarat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca bugetul de 1,3 miliarde de euro pe care CGMB il supune joi votului este nerealist, in conditiile in care bugetul de anul trecut nu a fost cheltuit in totalitate. "Acest primar nu are nicio viziune de dezvoltare a orasului. Practic, e aceeasi rutina pe care o vedem de ani de zile, aceeasi carpeala si colo si colo. Te intrebi unde, de fapt, e miliardul. Bugetul e de 1,3 miliarde de euro, iar daca te uiti ce facem cu adevarat cu banii acestia, nu dam seama. Bucurestiul are doua probleme mari. Una este problema traficului, si problema asta a traficului se rezolva cu o solutie curajoasa: soseaua de Centura pe doua benzi pe sens, cel putin, si aici primaria trebuie sa intre intr-un parteneriat cu Ministerul Transporturilor, sa contribuie cu bani, pentru ca altfel, nu o sa fie niciodata o prioritate nationala", a declarat Nicusor Dan, intr-o conferinta de presa, conform Gandul Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, lasa sa se inteleaga faptul ca a fost depasit un presupus calendar in ceea ce priveste situatia sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Dupa celebrul strigat "Tudorele, fa ceva, ca nu se mai poate!", Codrin Stefanescu pare ca dezvaluie, fara intentie, un plan existent la partid legat de a rezolva situatia Directiei Nationala Anticoruptie si a sefei, Laura Codruta Kovesi. "Nu am nicio asteptare clara, toata lumea asteapta ceva sa se intample, zic ca am spus ce am avut de zis. Suntem in intarziere, nu s-au luat masurile cand trebuiau sa fie luate, acum nu putem decat sa speram ca oamenii acestia isi fac datoria, cei care sunt in functii de stat platiti de noi, din bani publici, asa cum spune fisa postului", a declarat miercuri Codrin Stefanescu, citat de EurActiv