Politic show: Orban, despre ministrul Justitiei: "Am vazut cu totii cine este Tudorel de fapt - avocatul penalilor, instrumentul unei puteri politice efemere, fara scrupule"; Primii aliati ai lui Kovesi in razboiul cu Toader: Ministrul Justitiei a ales sa fie de partea infractorilor. Sa demisioneze; Predoiu: "'Felicitari, domnule Toader, se putea si altfel, dar nu stii cum"

. Nicusor Dan a aratat care sunt, in opinia sa, punctele slabe ale discursului ministrului Justitiei, Tudorel Toader si a criticat argumentele aduse de acesta pentru demiterea Laurei Codruta Kovesi. "O acuza pe Laura Codruta Kovesi ca a avut o pozitie publica fata de legile justitiei. Conducerea unui parchet trebuie sa aiba o pozitie publica pe o lege care ii reglementeaza activitatea. Chestiuni pe care nu le dovedeste cu rapoarte oficiale: a. Ca a crescut numarul de achitari in dosarele instrumentate de DNA. Cine si unde a publicat statistica? Comparatia cu parchete din tari europene. b. Ca DNA a falsificat transcrierea unor inregistrari. A falsificat cu rea credinta, schimband sensul? Sa vedem niste exemple", a spus acesta pe pagina sa de Facebook, potrivit Adevarul. . "Este o seara trista pentru justitia din Romania. (...) Ministrul Justitiei a ales sa fie de partea infractorilor in aceasta seara. A preluat argumentele campaniei duse in ultima perioada de persoane aflate in diferite stadii de acuzare si in diferite stadii de judecata, a preluat argumentele acestor grupuri infractionale si retorica acestora (...)", a declarat purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca. Ionel Danca a afirmat ca revocarea Laurei Codruta Kovesi nu este oportuna. "Se impune demisia din functie a ministrului Justitiei care a dezonorat atat functia de ministru, cat si cea de profesionist al dreptului", a precizat purtatorul de cuvant al PNL. Barna a adaugat ca USR are foarte mare incredere ca presedintele Klaus Iohannis nu va da curs cererii de revocare a lui Kovesi, informeaza Gandul. Fostul ministru al justitiei, Catalin Predoiu, este de parere ca raportul ministrului Tudorel Toader este demontabil in multe puncte, iar decizia de a solicita revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost una "pripita", subliniind ca este inca un pas inapoi in mersul spre prosperitate. "Lumea intereselor geopolitice si economice se misca in jurul nostru cu o viteza ametitoare, iar noi continuam sa ne aprindem 'paie in cap'", a scris Predoiu pe Facebook. El a sustinut ca s-a facut "inca un pas inainte in razboiul romano-roman". Continuam sa platim un pret greu pana invatam doua lucruri: 1) cursul de coliziune aduce pagube, cursul de ajustare-cooperare e mai eficient si 2) cursul occidentalizarii Romaniei va merge inainte, nu va fi inlocuit cu cel al izolationismului, anti-occidentalismului si nationalismului inchistat", a adaugat Predoiu, citat de Digi24. "Saptamana trecuta, cu o prestatie demna de Oscar, Tudorel ne-a pacalit pe toti. Ne-a facut sa credem ca poate fi chiar un Ministru al Justitiei, un om rational care nu va ceda presiunilor cohortei de pesedisti care asteapta cu sufletul la gura caderea celui mai eficient bastion al luptei anticoruptie", a scris Ludovic Orban intr-o postare pe Facebook. El aminteste, insa, ca revocarea Laurei Codruta Kovesi trebuie sa aiba girul CSM, iar decizia finala revine presedintelui: "Nu este totul pierdut, avem CSM, avem Presedinte, avem PNL, avem oameni in strada. Lupta pentru o Romanie normala continua", conchide liderul liberal, scrie Adevarul. Intrebat daca acest candidat ar trebui sa fie Liviu Dragnea, Stefanescu a spus :"Poate fi, dar trebuie sa isi asume. Sa vina sa spuna ca isi doreste si ca intra hotarat in lupta". Dar cea mai interesanta afirmatie facuta de liderul PSD a fost una in care a comparat atitudinea lui Dragnea din ultima perioada cu a unor jurnalisti si analisti apropiata de DNA si asa numitul stat paralel. "In ultima vreme tot aud ca se spune despre mine ca vorbesc prea mult, cand vine vorba despre activitatea DNA si abuzurile procurorilor. Le-am auzit, de-a lungul timpului, spunand asta pe Alina Mungiu Pipidi, pe Ioana Ene Dogioiu, l-am auzit pe Dan Tapalaga, dar eu nu ma asteptam de la camaradul si prietenul meu Liviu Dragnea sa spuna asa ceva despre mine. Am dus multe lupte politice impreuna cu el si chiar nu ma asteptam sa aiba acelasi mesaj ca adversarii nostri.", spune acesta, potrivit Romania Libera.