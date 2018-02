Politic show: Ce averi au ministrii Guvernului Dancila. Ana "Campioana" Birchall; Dancila ii ia apararea lui Toader: Un raport "detaliat, argumentat, cu multe puncte"; Zegrean: Nu-i poate nimeni impune lui Iohannis sa o revoce pe Kovesi. Nu poti sa il fortezi pe presedinte sa faca cum zici tu

. In topul ministrilor cu cele mai mari venituri incasate anul trecut se afla Victor Negrescu, ministrul delegat pentru afaceri europene, venit din Parlamentul European, si Teodor Melescanu, ministrul Afacerilor Externe, ambii cu peste 6.000 de euro pe luna; Melescanu cumuleaza o pensie de peste 1.500 de euro pe luna cu salariul de ministru, majorat de Olguta Vasilescu prin legea salarizarii unitare. Valentin Popa, ministrul Educatiei, si Anton Anton, noul ministru al Energiei, incasau si ei peste 3.600 de euro lunar inainte sa ajunga in Guvern. Cu toate acestea, cel mai instarit personaj al guvernarii PSD-ALDE pare a fi Ana Birchall, viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei. Birchall este proprietara unui apartament de 180 mp in New York si a unei case de 250 mp in New Haven, Statele Unite. Pe lista bunurilor aflate pe numele viceprim-ministrului se mai numara si bijuterii in valoare de 46.000 de euro, dar si cateva conturi in valoare cumulata de peste 200 de mii de euro, scrie Adevarul. Premierul Viorica Dancila spune ca decizia pe care o va lua presedintele Klaus Iohannis cu privire la procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa se incadreze din punct de vedere juridic si sa respecte Constitutia. Pe de alta parte, ea spune ca raportul ministrului Justitiei este detaliat si argumentat. "Eu am ascultat raportul intocmit de domnul ministru Tudorel Toader, am si citit, nu sunt jurist, dar am vazut ca este foarte argumentat (...) eu cred ca toti trebuie sa ne pozitionam de partea justitiei. Cred ca trebuie sa vedem ceea ce se spune in raport, vedem o argumentare foarte buna, si cred ca trebuie sa ne incadram in ceea ce prevede justitia", a spus Viorica Dancila. Premierul a adaugat ca il apreciaza foarte mult pe Tudorel Toader din punct de vedere profesional, informeaza Digi24. Publicistul sustine ca, intr-o maniera cu totul si cu totul senzationala, doamna Laura Codruta Kovesi si cei care o sustin s-au demascat. S-a intamplat aproape imediat dupa ce ministrul Justitiei a solicitat revocarea sefei DNA."Iar demascarea este atat de clara incat nu mai lasa niciun fel de dubiu in ceea ce priveste maniera in care sefa institutiei anticoruptie si procurorul general Augustin Lazar inteleg sa intervina brutal in viata publica, excedandu-si atributiile si competentele. Asa s-a ajuns in situatia in care, cu o uluitoare promtitudine, domnul Tudorel Toader este acuzat ca a incalcat in mod grav legea. Pentru moment, doar verbal", scrie Sorin Rosca Stanescu. "Oricine va observa cu usurinta ca nu exista acolo absolut nico informatie care ar putea vreodata sa puna in pericol siguranta statului roman.", a mai spus acesta, citat de Romania Libera . Augustin Zegrean, fost presedinte al CCR, spune ca presdintele Klaus Iohannis poate refuza propunerea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, desi legea nu-i ofera explicit acest drept presedintelui. "Daca legea prevede o posibilitate sau o oportunitate, atunci ea nu poate fi cenzurata, daca legea spune ca presedintele revoca, atunci e chestiune de oportunitate politica daca revoca sau nu si doar presedintele poate hotari acest lucru", a spus Klaus Iohannis. Augustin Zegrean, fost presedinte al Curtii Constitutionale, sustine ca seful statului poate respinge cererea de revocare, de vreme ce Legea fundamentala ii da dreptul sa si refuze admiterea in magistratura. "Spatiul de manevra al presedintelui este prevazut in Constitutie. Cel care numeste si revoca, in general. Nu-i poate nimeni impune sa revoce sau sa respinga. Nu poti sa il fortezi pe presedinte sa faca cum zici tu", a declarat acesta, citat de Adevarul. . Deputatul PSD Iulian Iancu l-a dat in judecata la Tribunalul Bucuresti pe presedintele PNL, Ludovic Orban dupa ce liderul liberalilor l-a acuzat pe parlamentarul social-democrat ca ar reprezenta interesele Rusiei si, automat, a companiei Gazprom in Romania. Cererea de chemare in judecata a fost depusa pe 22 ianuarie iar pana in prezent magistratii nu au fixat un prim termen al procesului. Avocatii lui Iancu cer judecatorilor sa constate ca sustinerile lui Ludovic Orban despre clientul lor au avut caracter denigrator.Aparatorii lui Iulian Iancu arata ca, de fapt, Ludovic Orban l-a acuzat indirect pe parlamentarul PSD de tradare. "A afirma, in anul 2017, despre un politician din Romania ca este omul Gazprom, omul rusilor, reprezinta o incercare de a compromite credibilitatea, demnitatea, respectiv valorile etice si morale ale persoanei vizate", spune Iulian Iancu, citat de Romania Libera.