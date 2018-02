Politic show: Victor Ponta vrea sa candideze din nou la presedintie; Cum a crescut Dancila pensiile de 10 ori, din greseala; Gafa a primarului Gabriela Firea: I s-a adresat sefei ANM cu numele de "Dancila"

Sub pretextul ca vrea sa dezvolte comunitatile locale, senatorul PSD Emanoil Savin, fost primar al Busteniului, a promovat un proiect de lege care va distruge padurile virgine si ariile protejate. USR si ONG-urile pentru protectia mediului incearca sa blocheze legea care a trecut deja de Senat. Majoritatea PSD- ALDE-UDMR din Senat a adoptat saptamana aceasta un proiect de modificare a Legii serviciilor comunitare de utilitati publice, care loveste in padurile virgine si parcurile nationale. Proiectul, semnat de mai multi parlamentari de la PSD, ALDE, UDMR si chiar PMP, este asumat de senatorul PSD Emanoil Savin, fost primar al Busteniului, a carui familie are in proprietate mai multe terenuri pe Valea Prahovei, informeaza Adevarul. Premierul a majorat de 10 ori pensia minima. A fost o greseala, facuta de Viorica Dancila in timpul unei emisiuni televizate. Aceasta a vorbit despre legea pensiilor si a dat asigurari ca niciun astfel de venit nu va scadea. Dimpotriva, a spus premierul, de la 1 iulie, cele mai mici pensii vor creste de la 5.200 de lei la 6.400 de lei. "Nimanui nu-i va scadea pensia. Pot sa va spun ca pensia minima va creste de la 5.200 la 6.400 la 1 iulie anul acesta", a spus Viorica Dancila la Romania TV. De fapt, valoarea reala in acest moment este de 520 de lei si, probabil, Viorica Dancila a vrut sa ajunte majorarea la 640 de lei, relateaza Digi 24 Gabriela Firea a convocat, duminica, un comandament de iarna la sediul Primariei Capitalei. Astfel, atunci cand a introdus-o pe sefa Centrului National de Prognoze Meteo, Gabriela Firea a precizat: "Revenind la masurile luate si la informatiile meteo, chiar vreau sa o rog pe doamna Gabriela Dancila sa ne spuna la ce sa ne asteptam in orele urmatoare, la noapte si maine si, bineinteles, din semnalele pe care le are, ce ne poate anunta si pentru ziua de marti, urmand ca domnul prefect sa intervina dupa informatiile primite de la doamna Bancila." A doua oara cand i-a pronuntat numele, primarul Firea s-a corectat si a numit-o Bancila, noteaza Stirile ProTv. Raluca Pruna, fost ministru al Justitiei in Guvernul Ciolos, a comentat luni seara decizia Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) de a nu o sanctiona pe Viorica Dancila pentru discriminare cand aceasta din urma a folosit termenul "autist". Raluca Pruna a comparat decizia CNCD in acest caz cu cea din urma cu cateva saptamani cand l-a amendat pe Cristian Tudor Popescu pentru asemanarea coafurii premierului cu a unui pavian. "Despre predictibilitatea institutiilor. Azi CNCD: - sa faci o comparatie intre coafura indrazneata a unei persoane si o imagine din natura = amenda (reenforced si de CNA care asa ne arata ca exista) - sa faci un grup de oameni autisti = nimic (CNA facuse proba ca exista si aici tace). I rest the case. Si increderea in tratament egal si proportionalitate", a subliniat Raluca Pruna pe Facebook, potrivit Adevarul. Fostul premier Victor Ponta, care in 2014 a pierdut alegerile in favoarea lui Klaus Iohannis, a anuntat ca nu-si doreste sa intre in cursa pentru presedintie in 2019, insa ia in calcul o candidatura in 2024 sau 2029. Intrebat daca va mai candida la prezidentiale, Victor Ponta a raspuns afirmativ. "Da, poate dupa 2024, dupa 2029, nu o sa fiu batran pana atunci, cu siguranta. Nu acum in 2019, dar mai tarziu iau in calcul", a declarat Victor Ponta, la TVR. Fostul premier a candidat la presedintie in anul 2014, insa a fost invins de Klaus Iohannis. Recent, a marturisit ca se simte vinovat ca din cauza activitatii sale politice familia lui a avut de suferit. "N-au avut parte de bucurii. Din aceasta cauza, nu sunt dispus sa-mi supun din nou familia la ce a fost supusa in 2015. Lumea ma intreaba daca candidez din nou in 2019? Nu, clar nu", a precizat Ponta, citat de Realitatea