Politic show: Atac la CCR: "Puterea a inteles sa bage pumnul in gura opozitiei..."; Orban: Iohannis, extrem de consecvent; Nu i se poate pune la indoiala sustinerea luptei anticoruptie; Decizia de excludere a lui Chirica din PSD a ajuns la filiala. Chirica: Este o solutie stalinista, a fost luata cu cutitele in mana

PNL a anuntat, marti, ca a sesizat Curtea Constitutionala (CCR) cu privire la modificarea Regulamentului Camerei Deputatilor din data de 13 decembrie 2017, acuzand majoritatea PSD-ALDE ca "baga pumnul in gura opozitiei". "Majoritatea PSD-ALDE a incercat prin modificarea Regulamentului sa obstructioneze dreptul opozitiei parlamentare de a sustine amendamente si a dezbate in plenul Camerei Deputatilor amendamentele respinse si proiectele de lege (...) Este inadmisibil comportamentul PSD-ALDE, care urmareste sa modifice legile in interes personal, sa blocheze dreptul fundamental al opozitiei si sa confiste aceasta institutie", a afirmat prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan. "Asadar, PNL a sesizat CCR. Am depus astazi aceasta sesizare de reactie la modificarea Regulamentului prin ingradirea dreptului opozitiei de a sustine amendamente in plenul Camerei Deputatilor", a continuat ea, citata de Romania Libera. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti seara, ca nu vor fi surprize in ceea ce priveste decizia pe care presedintele Klaus Iohannis o va lua cu privire la cererea de revocare a sefei DNA, Laura C. Kovesi, afirmand ca Iohannis a fost "extrem de consecvent in atitudinile sale". "Eu cred ca toata lumea stie la ce sa se astepte de la presedinte. (...) Nu (n.r. vor fi surprize). Il cunosc pe presedintele Iohannis si este extrem de consecvent in atitudinile si in actiunile sale politice, iar presedintele Iohannis a avut o atitudine foarte clara legata de aceasta disputa intre politicienii din majoritatea parlamentara si DNA, de altfel a si lasat sa se inteleaga ca nu vede niciun motiv pe care sa se bizuie aceasta propunere de revocare", a declarat Ludovic Orban, potrivit Gandul. "Votul din Sectia pentru Procurori a CSM, din pacate, se inscrie pe linia unui dezinteres total fata de probleme cu adevarat serioase care privesc relatia dintre autoritatea judecatoreasca si cetateni, cel putin in partea de procurori", a declarat senatorul PSD Serban Nicolae. Liderul senatorilor PSD a mai spus ca este "socant" faptul ca niciun membru al CSM nu pare interesat disfunctionalitatile privind activitatea DNA care au fost semnalate in spatiul public. "Ce ma surprinde pe mine este ca nimeni din CSM, din Sectia pentru Procurori, nu pare interesat de tot ceea ce s-a semnalat in spatiul public legat de disfunctionalitatile din cadrul DNA", a completat social-democratul care a dat mai multe exemple de dosare problematice, scrie Adevarul. Tudorel Toader putea azi sa se abtina de la vot, dar prin votul lui le-a transmis membrilor CSM ca sunt "niste nepriceputi", iar votul lor nu face doi bani, a comentat azi, la Digi24 jurnalistul Cristian Tudor Popescu. "Toader le-a spus membrilor CSM mesajul consecvent cu ce spuneam inainte si anume: voturile dvs nu fac 2 bani in raport cu votul lui Tudorel Toader. A dorit sa o confirme spunand: chiar daca o sa votati azi, indiferent ce va face Iohannis si dupa aceea indiferent ce va hotari CCR daca va fi sesizata. A spune: "daca va fi sesizata" presupune faptul ca Iohannis o va refua si atunci ar putea sa apara sesizarea respectiva pe care sa o faca Tudorel Toader sau altcineva dintre amicii sai". "Nu mai este vorba de Kovesi, nu mai e vorba de DNA, omul acesta a fost in aceste zile cel mai virulent atacator in scop de distrugere a justitiei din aceasta tara", a declarat Cristian Tudor Popescu.. Organizatia judeteana Iasi a PSD a anuntat, marti, ca a primit comunicarea deciziilor Comitetului Executiv National al PSD in ce priveste sanctiunile de excludere din partid aplicate primarului Mihai Chirica, viceprimarului Gabriel Vasile Harabagiu si fostului deputat Sorin Avram Iacoban. "... au fost sanctionati conform prevederilor Statutului PSD si al Codului de Etica si Conduita in vigoare, in sensul ca nu au respectat Statutul PSD, Codul de Etica si Conduita si Programul Politic de Guvernare, au adus daune imaginii si prestigiului partidului", arata conducerea PSD Iasi. primarul Iasului, Mihai Chirica, declara ca nu a fost instiitat inca oficial despre aceasta decizie. "Nu stiu despre ce document este vorba. Cred ca nu e bine sa aiba viziunile pe care le are PSD in momentul de fata, care a ravasit toata Romania intr-o modalitate cum nu s-a intamplat de la Stalin incoace. Oricum, asta este o solutie stalinista", a declarat acesta, citat de Gandul.