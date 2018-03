Politic show: Nou conflict in PNL: Zamfir versus Orban si Citu; Senatorul PSD Serban Nicolae, despre bilantul DNA; Dragnea, nervos din cauza lui Timmermans: "N-as putea sa fiu arestat pentru acest demers?

Partidul National Liberal se confrunta din nou cu tensiuni interne, la doar cateva saptamani dupa ce mai multi alesi se declarasera nemultumiti de modul cum fusesera impartite functiile din Parlament. De aceasta data, persoanele implicate in disputa interna sunt liderul formatiunii, Ludovic Orban si senatorul Daniel Zamfir. Reinceprea disputei intre diferiti lideri ai PNL a avut loc luni, odata cu decizia luata de conducerea partidului, in frunte cu Ludovic Orban, de a nu sustine anumite proiecte de lege ale senatorului liberal Daniel Zamfir. Initiativa cea mai problematica era cea referitoare la plafonarea dobanzilor in lei, informeaza Adevarul Senatorul PSD Serban Nicolae scrie ca bilantul Directiei Nationale Anticoruptie, prezentat miercuri de sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, este "o mizerie" si acuza procurorii anticoruptie ca isi desfasoara activitatea "potrivit unor protocoale secrete, sub influenta unor ambasade". "Nu cred ca am vazut vreodata o mizerie mai mare, la nivel de demnitate de stat, ca asa-zisul bilant al Directiei Nationale Anticoruptie", este de parere Serban Nicolae. Senatorul a revenit ulterior cu o completare la mesajul initial, potrivit Digi 24 Mihai Chirica sustine ca nu a fost informat asupra deciziilor CEx si ca i-a fost incalcat dreptul la aparare. Primarul Mihai Chirica s-a adresat magistratilor din cadrul Judecatoriei Iasi, cu o actiune in contencios administrativ si fiscal, in cadrul careia a chemat in fata instantei Partidul Social Democrat (PSD), condus de Liviu Dragnea, dar si organizatia judeteana a formatiunii politice, condusa de Maricel Popa. "Am decis sa actionez in judecata PSD, deoarece, de la deciziile luate in Comitetul Executiv (CEx) de la nivel national al formatiunii politice, de anul trecut, nici pana acum nu am fost informat oficial despre ele. Consider ca am dreptul la aparare, ca oricare alt cetatean al acestei tari, si am solicitat obligarea formatiunii politice la informarea mea cu privire la acele hotarari, prin care mi-au fost retrase functiile politice", a declarat miercuri dupa amiaza, corespondentului Mediafax, Mihai Chirica, citat de Romania Libera. Presedintele PSD Liviu Dragnea s-a aratat iritat de intrebarea unui jurnalist referitoare la actiunea de revocare din functie a sefei DNA Codruta Kovesi. Initial, liderul social-democrat a fost intrebat de jurnalisti, la Palatul Parlamentului, cum comenteaza declaratia presedintelui Romaniei Klaus Iohannis de la bilantul activitatii DNA pe anul 2017. In discursul sustinut acolo, seful statului a spus ca "niste inculpati si condamnati penal, dupa ce au fost prinsi de institutiile statului incalcand legea, s-au unit pentru a-i discredita pe cei care i-au cercetat". Dragnea este de parere ca presedintele Iohannis ... greseste, noteaza Stirile ProTv Adrian Severin a fost eliberat conditionat, in urma deciziei Tribunalului Bucuresti. Severin a fost eliberat pentru buna purtare, dupa ce a reusit sa obtina un aviz favorabil din partea comisiei de eliberare de la Penitenciarul Rahova. Perioada petrecuta in penitenciar a fost interesanta, "foarte plina de invataminte, in care poti face diferenta intre ce conteaza si ce nu", a declarat Adrian Severin la iesirea din penitenciar. "Am intalnit foarte multi oameni de foarte buna calitate, detinuti si salariati", a spus Severin, citat de Digi 24.