Politic show: Concluziile vizitei prim-vicepresedintelui Comisiei Europene in Romania; Am stat o zi pe pagina Gabrielei Firea si m-am simtit ca in Coreea de Nord; PSD intra cu drujba in padurile virgine. Serban Nicolae: "Nu cred in ecologistii de asfalt"

Prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE), Frans Timmermans, a facut, joi, un tur de forta in Romania, intalninindu-se cu principalii lideri politici, adica presedintele Romaniei, sefii Parlalamentului, prim-ministrul tarii si membrii Comisiei pentru legile Justitiei, dar si cu reprezentanti ai sistemului judiciar. Motivul vizitei: discutii despre independenta Justitiei, legislatia penala si eventualele progrese ale Romaniei in ceea ce priveste Mecanismul de Coopare si Verificare (MCV), potrivit Adevarul Cele mai multe critici de pe pagina unde Gabriela Firea posteaza ce face la Primarie sunt cenzurate, chiar daca nu sunt insultatoare. Sigur, daca sapi cu atentie printre zecile de mii de comentarii care sunt postate lunar pe pagina domniei sale, vei constata ca uneori mai scapa si opinii critice. Sau observatii nu tocmai feministe despre conduita morala a doamnei primar, scrie Razvan Filip pe Vice. Sub pretextul ca vrea sa dezvolte comunitatile locale, senatorul PSD Emanoil Savin, fost primar al Busteniului, a promovat un proiect de lege care va distruge padurile virgine si ariile protejate. USR si ONG-urile pentru protectia mediului incearca sa blocheze legea care a trecut deja de Senat, potrivit Adevarul Guvernul a adoptat, joi, ordonanta de urgenta prin care, in acest an, autoritatile locale pot folosi excedentul bugetar pentru finantarea cheltuielilor de personal.Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat ca aceste sume vor fi utilizate exclusiv pentru finantarea proiectelor necesare asigurarii pachetului minim de servicii publice in fiecare localitate in parte: educatie, sanatate, apa, canalizare, energie electrica, energie termica, iluminat public, infrastructura de transport, salubrizare, cultura, sport si tineret si locuinte, potrivit Digi24. Premierul Viorica Dancila a anuntat joi, in sedinta de Guvern, ca va infiinta un comitet interministerial pentru simplificarea administrativa, eficientizarea si cresterea absorbtiei si impactului utilizarii fondurilor structurale si de investitii europene. Noul comitet se va afla sub coordonarea consilierului de stat Bogdan Rogin, scrie Adevarul. . Chiar daca e constient ca unii lideri lieberali din tara ii contesta activitatea de presedinte, Orban spune ca nu e ingrijorat de lucrul acesta. E bine ca mai sunt oameni care ma critica, e democratie in PNL si ar fi culmea sa nu existe si oameni care sa aiba alte pareri, dar nu imi fac griji ca ar exista cineva care sa dea PNL-ul pe Platforma 100. Eu nu stiu pe nimeni care ar face asa ceva, a comentat Orban pentru Actual de Cluj.