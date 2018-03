Politic show: Culisele dosarului lui Ludovic Orban; Cum sparge Dragnea gasca bucuresteana. Firea pierde masiv din influenta; Dragnea: Am facut un nou proiect pentru statutul Casei Regale

Retinerea pentru 24 de ore de catre procurorii DNA a Liei Olguta Vasilescu pe 30 martie 2016 a reprezentat, desi poate parea ciudat, salvarea actualului presedinte PNL, Ludovic Orban dintr-un moment judiciar care ar fi putut fi extrem de complicat pentru acesta. Acelasi eveniment s-a dovedit intr-un final decisiv pentru Orban si in obtinerea unei solutii de achitare definitiva in dosarul penal in care a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru ca si-ar fi folosit influenta politica pentru a-i cere bani omului de afaceri Tiberiu Urdareanu pentru finantarea campaniei electorale de la Primaria Bucuresti, au explicat surse judiciare pentru Romania Libera, potrivit Romania Libera. Generalul Florian Coldea va fi audiat marti de catre Comisia de Control al Serviciului Roman de Informatii, numele sau fiind legat de cele mai grave acuzatii indreptate impotriva Serviciului. Probabil ca nu vom afla cu aceasta ocazie mare lucru. Dar este important ca dupa ultimele alegeri Parlamentul si-a luat pentru prima data misiunea in serios, chemandu-i sa dea socoteala pe unii dintre cei care au ocupat functii de comanda in SRI. Faptul insusi de a raspunde la intrebarile unor membri ai Parlamentului este un inceput de responsabilizare pentru un serviciu care, dupa toate aparentele, nu da socoteala nimanui in politica interna, scrie Deutsche Welle. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus ca motivul pentru care el si presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, au retras proiectul privind statutul Casei Regale a fost acela ca nu era fezabil si avea potentiale riscuri de neconstitutionalitate. Seful PSD a anuntat insa ca a fost depus deja alt proiect, la Camera Deputatilor. El a adaugat ca nu vrea ca Familia Regala sa plateasca o chirie pentru Palatul Elisabeta. Proiectul fusese depus in noiembrie 2017, iar fostul premier Mihai Tudose anuntase ca Guvernul va da un aviz negativ, precizeaza DIGI 24. Noile criterii impuse de Liviu Dragnea pentru alegerea vicepresedintilor PSD vor diminua influenta taberei dirijate de Gabriela Firea. Primarul Capitalei se profileaza ca o alternativa la Dragnea si tinteste statutul de candidat la alegerile prezidentiale, plan pe care liderul PSD incearca sa-l blocheze din fasa. Organizatia Bucuresti va ramane cu doar doi oameni in conducerea partidului, in conditiile in care acum are cinci. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a impus noi reguli pentru alegerea vicepresedintilor, care disipeaza si bruma de opozitie coagulata in partid. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a impus noi reguli pentru alegerea vicepresedintilor, care disipeaza si bruma de opozitie coagulata in partid, scrie Adevarul. Senatul a validat, luni, mandatul de senator al lui Antal Istvan Lorant, ca urmare a decesului lui Verestoy Attila. Antal Istvan Lorant a depus juramantul de credinta fata de tara si popor, el fiind repartizat in Comisia economica. Antal Istvan Lorant a ocupat pozitia a treia pe lista UDMR pentru Senat in Harghita la alegerile parlamentare din 2016. Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit, pe 24 ianuarie 2018, la varsta de 63 de ani, din cauza unor afectiuni pulmonare.Antal Istvan Lorant este fiul fostului deputat UDMR Antal Isvtan, care a fost prezent mai multe mandate in Parlamentul Romaniei, scrie Gandul.