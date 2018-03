Politic show: Congresul PSD, in linie dreapta. Cine sunt cei 16 viitori vicepresedinti ai social-democratilor; Eurodeputat socialist: Dancila, tactici demne de Orban si Putin; Termenul de "penal" nu exista, pana nu se pronunta sentinta definitiva

Organizatiile PSD au decis, in cea mai mare parte, ce reprezentanti vor trimite, pe regiuni, pentru a candida la posturile de vicepresedinti la Congresul de sambata, 10 martie. Din partea organizatiei de Bucuresti au fost inaintate doua propuneri: Gabriela Firea si Robert Negoita, conform Romania Libera. Presedintele PSD Liviu Dragnea va controla in proportie de 80% viitoarea conducere a partidului, care, oficial, va fi aleasa la Congresul de sambata, sustin surse din conducerea PSD. Gabriela Firea, Robert Negoita si Marian Oprisan vor fi singurii opozanti ai lui Drganea in partid. Liderii PSD din teritoriu negociaza intens pentru cele 16 functii de vicepresedinte care vor fi distribuite in functie de criterii geografice, scrie Adevarul. Judecatoarea Madalina Afrasinie, presedinta Sectiei a VI-a civila de la Tribunalul Bucuresti, a explicat intr-un interviu acordat unui post de televiziune, ca in lege nu exista termenul "penal" si ca pana la pronuntarea unei sentinte definitive, primeaza prezumtia de nevinovatie, precizeaza Romania Libera. Guvernarea PSD, contestata in termeni cat se poate de duri chiar din randul socialistilor europeni - adica familia politica din care face parte si PSD. Cum se vede politica romaneasca din afara tarii, cine dezinformeaza pe cine si, mai ales, cine conduce, de fapt, Romania? Sunt cateva dintre temele unei discutii foarte interesante cu eurodeputata portugheza Ana Gomes, conform DIGI 24. Natiunile europene dau tot mai mult impresia ca resimt integrarea europeana ca pe o constrangere pe care cauta, intr-un fel sau altul, sa o combata. Reactia "Nordului" european este, desigur, una de ingrijorare si chiar de alerta. Comisarul european, Frans Timmermans, declara ca votul din Italia "este semnul ca Europa trebuie sa se trezeasca", precizeaza Deutsche Welle. Manda l-a reprogramat pe Coldea saptamana vitoare, la cateva zile dupa ce va avea loc Congresul PSD, unde Liviu Dragnea, suspectat ca a participat la chermezele serviciilor secrete, va primi un nou vot de incredere. Saptamana trecuta a fost audiat fostul sef al SRI George Maior, care le-a povestit parlamentarilor faptul ca numerosi politicieni si reprezentanti ai institutiilor de forta, printre care Liviu Dragnea si Laura Codruta Kovesi, au participat la petrecerile organizate de SRI, scrie Adevarul.