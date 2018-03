Politic show: Congres PSD. Greii din partid care fac pasul in spate; Un copil i-a cerut explicatii ministrului Daea: Ati spus "pe suprafete intinse, dar nu foarte mari". Pai cum?;  Realitatea TV va lipsi de la congresul PSD. Motivul? Nu mai sunt locuri!

PSD pregateste schimbarea garzii de conducere in conditiile in care mai multi grei ai formatiunii, printre care Mihai Tudose, Rovana Plumb si Ecaterina Andronescu, nu vor mai candida pentru o functie de vicepresedinte al formatiunii, lasand culoarul liber pentru colegi care au o relatie mai buna cu seful partidului, Liviu Dragnea. Pentru functia de vicepresedinte nu vor mai intra in cursa nici Viorel Stefan, Victor Negrescu, Gheorghe Simon, Ionut Vulpescu, Georgian Pop, Nicolae Banicioiu si Ecaterina Andronescu. In cazul lui Negrescu, actualul ministru al Afacerilor Externe si-a motivat decizia prin faptul ca e mai preocupat de activitatea la minister si de coordonarea activistilor socialisti din Romania, relateaza Adevaru.ro. Realitatea TV este interzisa la Congresul PSD. Oficialii partidului au informat juralistii Realitatea TV, miercuri seara, ca postul nostru nu are acces in interiorul Salii Palatului, acolo unde se desfasoara intalnirea social-democratilor. Motivul? Spatiul este prea mic pentru a putea permite si accesul postului de stiri. In schimb, toate celelalte televiziuni pot intra in cladire, potrivit Romania libera. Purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre, a expliat ca nu exista nicio intentie din partea partidului de a cenzura Realitatea TV si prezenta lor la Congres. Dobre a explicat ca s-au acreditat deja 5 mini-studiouri la Sala Palatului, relateaza tot Romania Libera . Viitoarea mare coalitie de la Berlin a promis un nou inceput in politica europeana. Dupa alegerile din Italia, instrumentele de aplicare a reformelor europene s-au imputinat. Angela Merkel doreste sa inceapa sa lucreze "rapid", inclusiv in politica europeana. Este adevarat, la aproape jumatate de an de la alegerile germane, Europa asteapta un guvern nou si eficient. Mai ales presedintele Frantei, Emmanuel Macron. "Franta si Germania vor lucra in urmatoarele saptamani impreuna la noile initiative de avansare a proiectului european", a spus Macron dupa convorbiri telefonice cu Merkel si viitorul ministru de finante Olaf Scholz, potrivit Deutsche Welle Ministrul Agriculturii l-a intalnit pe Raul Stefu, un baiat de 11 ani, in comuna Bradu, judetul Sibiu, unde a participat la o distributie de animale in cadrul programului "Porci gratis". Copilul i-a spus ministrului ca este cel mai tanar fan si, totodata, critic al sau. In acest context, Raul l-a intrebat pe Petre Daea ce a inseamna "suprafete intinse, dar nu foarte mari", expresie folosita de ministru pentru a descrie o situatie din Radauti: "Vreau sa va spun ceva! Atunci cand ati spus, la Radauti, "pe suprafete intinse, dar nu foarte mari", pai cum? "Suprafete intinse dar nu foarte mari. Nu inteleg cum e aia" relateaza Gandul.info . Primarul din Ciugud afirma ca decizia a fost luata "noaptea, ca hotii" si a fost urmata de un troc pus la cale de presedintele interimar al organizatiei PSD Alba, in schimbul votului pentru demiterea fostului premier, Mihai Tudose. Decizia definitiva de excludere din PSD a primarului, care a adus 27 de milioane de euro din fonduri europene in comuna Ciugud si in comunele limitrofe, a fost luata in sedinta Comitetului Executiv National al PSD din 22 ianuarie 2018, dupa 1 an de zile de la hotararea similara luata de PSD Alba. Primarul a primit documentul oficial in urma cu cateva zile, potrivit Adevarul.ro