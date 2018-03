Politic show: C. T. Popescu: Dragnea vrea sa ramana seful PSD. Dancila e solutia perfecta pentru a face liniste in partid; Gabriel Oprea: "Liviu a ajuns presedintele PSD si cu ajutorul meu"

Razboiul comercial pe care presedintele Donald Trump l-a declansat este alimentat de sloganul "America first". Considerand ca deficitele comerciale apar din cauza competitiei straine care transfera joburile americane peste granita, presedintele SUA a inceput sa-si onoreze, din mers, una dintre promisiunile facute in campanie. La mijlocul lunii august 1971, Richard Nixon anunta o noua politica economica. Aceasta a condus la desfiintarea sistemului Bretton Woods care avea la baza principiul etalonului aur-dolar si la aparitia cursului de schimb valutar, scrie Adevarul. Presedintele Iohannis a declarat ca Romania este dispusa sa intermedieze gasirea unei solutii de compromis pentru regiunea Kosovo, de natura sa permita Serbiei aderarea la Uniunea Europeana: solutionarea problemei Kosovo va insemna un pas enorm in directia europeana pentru toata zona Balcanilor de Vest, si aici vom ramane intr-o legatura stransa pentru a discuta impreuna si posibilele solutii si rolul pe care Romania poate sa-l joace in solutionarea acestei chestiuni.", precizeaza Deutsche Welle. . Liviu Dragnea nu poate fi nici premier, nici presedinte, asa ca vrea sa ramana seful PSD, iar Viorica Dancila are rolul de a bloca postul nr. 2 in partid, ea fiind solutia perfecta pentru a face liniste in partid, considera jurnalistul Cristian Tudor Popescu. Stie ca nu poate si ca daca ar candida si ar pierde, e mort. A doua zi e terminat. Dupa cum arata istoria PSD. Asa s-a intamplat cu toti. Au pierdut, au fost lichidati. Mai stie ceva bine Dragnea. Isi aminteste soarta lui Iliescu, Nastase, Geoana, Ponta. Niciunul n-a fost doborat de opozitie, ci de propriul partid, conform DIGI 24. De 15 martie, Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, un numar de patru sanctiuni in valoare de 1500 de lei au fost aplicate anul trecut unor persoane care au participat la marsul de 15 martie arborand steagul Transilvaniei de dinainte de 1918. Presedintele UDMR Cluj, Csoma Botond, a spus astazi ca aceste amenzi au fost abuzive si ca toate au fost contestate in instanta iar procesele au fost castigate. Despre steagul neoficial al Transilvaniei de dinainte de unirea cu Romania, oficialul UDMR Cluj a mentionat ca a fost folosit si de romanii de la Alba Iulia in 1918 si ca ceea ce s-a intamplat anul trecut la sarbatoarea organizata cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni a fost un abuz, relateaza Actual de Cluj. Fostul presedinte UNPR ii raspunde lui Dragnea, amintidu-i de sustinerea pe care i-a acordat-o in doua momente importante ale carierei sale politice, in contextul afirmatiilor liderului PSD,care ii recomanda lui Codrin Stefanescu sa discute cu Gabriel Oprea. Fostul presedinte UNPR descrie un alt moment, cand Liviu Dragnea incerca sa preia conducerea partidului: "In anul 2015, a apelat din nou la sprijinul meu, de aceasta data din postura mea de presedinte al UNPR. M-a rugat sa il ajut sa fie ales presedintele PSD, in contextul in care Victor Ponta demisionase pe Facebook. A venit la un pahar de vin la UNPR, asa cum stie toata presa prezenta acolo si m-a rugat sa-l sprijin. Liviu a ajuns presedintele PSD si cu ajutorul meu si sprijinul UNPR, scrie Romania Libera.