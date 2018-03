Politic show: Opozitia din PSD s-a mutat la polul sud. Cine sunt liderii anti-Dragnea; Iohannis s-a dus la schi in timp ce PNL ii anunta candidatura la viitoarele prezidentiale; Traian Basescu, dezvaluiri-soc despre relatia Romaniei cu Rusia: "Putin respecta Romania"

Cine sunt liderii anti-Dragnea. Congresul PSD a lasat in urma si cativa nemultumiti selectati parca pe criterii geografice. Astfel, singurul pol al opozitiei pentru Liviu Dragnea va fi sudul Romaniei. Gabriela Firea, Robert Negoita, Ecaterina Andronescu, Codrin Stefanescu, Adrian Tutuianu si Marian Oprisan sunt singurii lideri aflati la cutite cu liderul PSD. Continuarea in Adevarul ii anunta candidatura la viitoarele prezidentiale. Consiliul National al PNL a decis, ieri, sa mearga din nou pe mana lui Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale din 2019, acesta urmand sa faca tandem cu Ludovic Orban, pe post de propunere de premier. In timp ce intreaga suflare liberala vota aceasta decizie, la Parlament, Klaus Iohannis s-a retras la Sibiu, in sanul familiei, a servit pranzul si s-a recules la biserica, scrie EVZ in direct la o emisiune TV. Jurnalistul Cornel Nistorescu si un reprezentant al PNL au avut un schimb dur de replici, duminica seara, la postul Antena 3. Cel mai vehement a fost jurnalistul, care l-a numit "latrau" pe Ionel Danca, purtatorul de cuvant al liberalilor: "Esti un latrau! Daca vorbesti asa, sa vezi ce dialog o sa purtam", relateaza Romania Libera "Il aveam vecin pe Putin ore in sir, si dimineata, si dupa-amiaza. Putin respecta Romania". Traian Basescu face dezvaluiri incredibile despre relatia Romaniei cu Rusia si despre cum vede presedintele Vladimir Putin tara noastra. Fostul presedinte a recunoscut ca l-a intalnit pe Putin o singura data dar a avut mai multe ocazii de a sta langa el la diferite evenimente internationale. Acolo a avut ocazia sa descopere ca liderul rus respecta Romania. Integral in EVZ Parlamentul a votat amendamentul care inlatura limita de doua mandate in fruntea statului. Parlamentul "cu stampila de cauciuc" al Chinei a votat duminica amendamentul constitutional care inlatura limita de doua mandate prezidentiale, astfel ca actualul sef al statului comunist, Xi Jinping va ramane la conducere pe o perioada nedeterminata, cel mai probabil pe viata, scrie Gandul