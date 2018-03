Politic show: Mesajul lui Tariceanu pentru colegii de partid care vor ca el sa intre in cursa prezidentiala; Igor Dodon se opune cu incrancenare miscari unioniste: "Unirea niciodata nu se va produce"; Basescu stie ce se va intampla cu Coldea la Comisia SRI: Nu va deserta secrete SRI. Se duce doar pentru ca a fost chemat

Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, luni seara, ca stie ca unii colegi de-ai sai au vorbit despre posibilitatea ca el sa intre in cursa prezidentiala, insa ca nu era de fata, altfel le-ar fi taiat "avantul" pentru astfel de discutii. Acesta a adaugat ca este prea devreme pentru formatiune sa ia o decizie referitoare la candidatul pe care il va sustine la alegerile prezidentiale din 2019, potrivit Gandul. Fiecare miez de martie este marcat, in Transilvania, de evenimente dedicate memoriei maghiarilor si secuilor care, in vremea Austro-Ungariei si a Imperiului Habsburgic, au militat pentru autodeterminare. Autonomia e o poveste veche de aproape doua secole si nu un gest anti-romanesc al maghiarilor, cum explica si europarlamentarul Tokes Laszlo, intr-un interviu acordat sambata, la Targu Mures, pentru Deutsche Welle. Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a decis sa combata intensificarea miscarii unioniste pe teritoriul republicii prin panouri stradale cu mesaje de ''glorificare a Patriei''. Aceasta survine in contextul in care numarul localitatilor care au semnat simbolica Declaratie de unire cu Romania a ajuns la 106 la sfarsitul saptamanii trecute, printre acestea numarandu-se si satul sau natal Sadova, scrie Romania Libera. "Stiti foarte bine ca in fiecare sesiune parlamentara avem dreptul de a depune o motiune de cenzura, vom folosi acest drept constitutional, in momentul cel mai potrivit in care vom considera ca Guvernul este in cea mai proasta situatie si in care consideram noi ca exista cele mai mari sanse ca o motiune de cenzura sa treaca. Pana la sfarsitul sesiunii (parlamentare -n.r.) mai este timp. Vom cauta cel mai prielnic moment pentru a depune aceasta motiune de cenzura", a declarat Ludovic Orban pentru Adevarul. Fostul adjunct al SRI, Florian Coldea, va fi audiat marti in Comisia de Control SRI, dupa ce saptamana trecuta audierea a fost amanata din cauza unor probleme de sanatate ale fostului sef al Serviciului. Dupa ce timp de 12 ani Florian Coldea a ocupat locul doi in SRI, fiind considerat "creierul" institutiei, in ianuarie 2017 a fost trecut in rezerva de catre presedintele Klaus Iohannis. Acuzatiile la adresa sa nu s-au oprit insa, relateaza Gandul.