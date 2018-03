Politic show: Baronii locali, rasplatiti pentru fidelitate; De ce a lipsit Ion Iliescu de la congresul PSD; Alexandru Jizdan: Acordarea locuintelor de serviciu va creste atractivitatea functiei de angajat al MAI

. Conducerea PSD este dominata de fidelii lui Liviu Dragnea, in frunte cu Viorica Dancila, aleasa presedinte executiv la congresul din 10 martie. Realizarea planurilor sefului PSD a fost posibila gratie sprijinului liderilor locali, care au dirijat voturile delegatilor la congres. La schimb, baronii PSD sunt rasplatiti, atat la nivel institutional, cat si la nivel individual. La nivel institutional, Liviu Dragnea vrea sa asigure falicitati suplimentare pentru Ministerul Dezvoltarii, institutia condusa de vicepremierul Paul Stanescu, care asigura finantarea proiectelor la nivel judetean. Pe ordinea de zi a Senatului a intrat un proiect de lege initiat de Dragnea si Stanescu prin care vor sa treaca mai multe spatii din administrarea Camerei Deputatilor in cea a Ministerului Dezvoltarii. Este vorba de spatii aflate la noua etaje din Palatul Parlamentului, insumand, in total, 13.425 de metri patrati., potrivit Romania Libera . La termenul de marti, din dosarul in care fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, este judecata pentru acordarea unei despagubiri de peste 62 de milioane euro omului de afaceri Gheorghe Stelian, magistratii au sustinut ca Bica nu se afla in imposibilitatea de a se deplasa. "Avocatul Alinei Bica: Am recomandarea medicului din 7 martie si, de asemenea, vreau sa depun niste planse foto color, clienta mea mi-a transmis sa le depun la dosar. Este in imposibilitatea sa se deplaseze, inclusiv cu avionul, pentru ca problemele la coloana care nu-i permit sa stea in sezut, potrivit Gandul Daca scena politica romaneasca s-ar reconfigura dupa schema occidentala, atunci PSD ar fi polul suveranist, in timp ce USR ar fi polul federalist pro-integrare. PNL a simtit nevoia la sfarsitul saptamanii trecute sa dea o replica congresului PSD, organizand o reuniune a conducerii largite. Unii au sus ca replica a fost inutila sau, in orice caz, insuficient de vizibila ca sa merite efortul. Anuntul ca PNL il va sustine pe Klaus Iohannis pentru un al doilea mandat nu ar fi fost atat de spectaculos incat sa ocupe programele de stiri si sa eclipseze congresul PSD, potrivit Deutsche Welle Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a explicat ca aceasta campanie - "Alegem primarul in doua tururi" - trebuie desfasurata "pentru a constientiza populatia, dar si oamenii politici ca fara doua tururi PSD va ramane pe vecie impietrit in administratia locala, cu efecte catastrofale si pentru alegerile legislative". Al doilea proiect, propus de Basescu, vizeaza ca in consiliile locale din tara sa se voteze unirea Romaniei cu R. Moldova. "Va propun sa adaugam un proiect 'Unirea cu R. Moldova'. Este timpul sa incepem sa actionam si in Romania. Sunt 106 localitati din R. Moldova care simbolic au votat in consiliile locale unirea cu Romania. Asta arata curaj in vremurile astea in R. Moldova, in conditiile in care este un Dodon rusofil pana in maduva oaselor. Totusi, sunt administratii locale unde consilieri, primari si secretar general voteaza Unirea cu Romania", relateaza Romania Libera . Alexandru Jizdan sustine ca actualmente fluctuatia de cadre in cadrul structurilor ministerului s-a micsorat. Potrivit lui, nu doar lipsa unei locuinte este motivul din care oamenii pleaca din sistem, este vorba si de dotare, salarizare, regimul de munca. "Faptul ca vom avea aceste 550 de apartamente sper ca va face lumea sa fie mai optimista in ziua de maine, atractivitatea functiei de angajat al Ministerului de Interne sa creasca zi de zi". Seful MAI sustine ca acordarea apartamentelor de serviciu se va face cu un grad sporit de transparenta si locuintele nu vor fi acordate in functie de gradele de rudenie, de relatia cu seful, potrivit Adevarul.ro . Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a explicat marti seara absenta fostilor lideri ai partidului Ion Iliescu si Adrian Nastase de la Congresul extraordinar al partidului care a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute la Sala Palatului. Dragnea a declarat ca Ion Iliescu "nu a putut sa vina", in timp ce Adrian Nastase "a avut reprezentanti acolo". "Stiu ca domnul presedinte Iliescu nu a putut sa vina. Stiu ca a avut invitatii la mai multe evenimente. Nu vreau sa intru in detalii, pentru ca nu am permisiunea dumnealui, iar domnul Adrian Nastase sigur a avut reprezentanti acolo, printre cei care au candidat, pe care i-au sprijinit. A fost suficient",a afirmat Dragnea, potrivit Digi24