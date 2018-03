Politic show: Bombonica lui Codrin Stefanescu - Oamenii platiti de stat care lucreaza la partid; Vasile Dancu: "Nu candidez la alegerile prezidentiale, sunt pure speculatii"; Concluzia dezvaluirilor din vremea USL: Dragnea si Ponta se acuza reciproc pentru ceea ce au facut impreuna

Sociologul Vasile Dancu, apropiat al liderului PSD Liviu Dragnea, sustine ca nu ia in calcul o candidatura la viitoarele alegeri prezidentiale. Dancu a declarat pentru actualdecluj.ro ca informatiile lansate in spatiul public "sunt pure speculatii si nimic mai mult", acestea aparand dupa ce a participat la congresul PSD de la Bucuresti. Intrebat daca i s-a propus sa candideze din partea PSD-ului, Vasile Dancu a spus ca "nu vreau sa vorbesc despre asta pentru ca nu vreau sa se aprinda acest subiect", scrie Actual de Cluj. Victor Ponta si Liviu Dragnea, ultimii doi presedinti ai PSD, dezgroapa schelete politice ingropate acum sase ani: formarea primului guvern USL, in mai 2012. Cei doi, care au ocupat functiile de premier si de vicepremier, se ataca reciproc de prietenii, colaborari si chermeze cu sefii SRI. Atacul a fost inceput de actualul sef al PSD, Liviu Dragnea. Liderul social-democrat a povestit intr-un interviu acordat Antenei 3 ca primul guvern al USL, in primavara lui 2012, a fost facut de Victor Ponta fara a consulta partidul, dar prin negocieri cu George Maior, seful SRI de atunci si nasul lui Ponta, relateaza Adevarul. Sunt platiti din bani publici ca sa se ocupe de oamenii cu dizabilitati si ei stau, de fapt, in sediul PSD si la Senat! Potrivit sursei lui Rogozanu, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a ocupat cu oameni loiali si nepriceputi o structura a statului, conform Tolo.ro. "Intrebati-o pe ministrul Olguta, mi-a spus acum cateva luni: de unde ai stiut ca dosarul era inceput cand mi-ai spus tu? I-am spus primarului Nichita. Victor Ponta, Ilie Sarbu si George Maior au negociat lista care trebuiau facute arestarile. S-au negociat, adica oamenii din partid incomozi si cei din sistem care au vrut sa scape de ei. Stiam de aceasta lista, am discutat cu multi.", a declarat Marisan Vanghelie, informeaza Gandul. Cred ca ai auzit deja cum Liviu Dragnea a dezgropat ideea de a incrimina defaimarea patriei. Nu-i prima oara cand un astfel de proiect de lege vine dinspre zona PSD. Firea si mai multi oameni din defunctul UNPR au incercat ceva similar in urma cu trei ani, cand au propus pedepsirea prin puscarie a defaimarii insemnelor nationale. De altfel, tot in aceeasi perioada, sultanul suprem al PSD-ului a initiat un proiect de lege prin care era incriminata "defaimarea sociala", adica discriminarea prin fapte sau vorbe a minoritatilor de tot felul, scrie VICE. Antonescu susţine că au fost dezbateri aprinse pentru formarea noului Cabinet, dar şi pentru postul de ministru de Interne, ocupat de Ioan Rus în defavoarea lui Dragnea. Fostul şef PNL spune că, cel puţin în ceea ce priveşte partidul său, „nimeni nu s-a amestecat în numiri”, conform Gandul. Deputatii din Bundestag au ales-o pe Merkel in primul tur cu 364 din totalul de 692 de voturi valabil exprimate. Cancelara ar fi avut nevoie doar de 355 de voturi in procedura secreta, pentru a redobandi acest mandat. Formatiunile care alcatuiesc arcul guvernamental " CDU/CSU si SPD " detin impreuna 399 de fotolii in Parlament. Ca atare, 35 de deputati au refuzat sa-i acorde votul sefei CDU. Dupa etapa din legislativ, procedura prevede ca Angela Merkel sa primeasca decretul oficial de numire din mainile presedintelui federal, Frank-Walter Steinmeier, la Palatul Bellevue din Berlin, urmand a se intoarce in Bundestag pentru depunerea juramantului, conform Deutsche Welle. Dupa aproape doua ore de urmarire a discursului anual al lui Putin privind starea natiunii am avut impresia ca am asistat la o conferinta a lui Kim Jong-un pe tema doctrinei Juche. Degeaba indemnau scribii de la RT "Ascultati-ne acum!" in conditiile in care mesajele nu le erau adresate nici SUA, nici UE si nici NATO. De exemplu, jurnalistii independenti de la The Insider au demascat noua minciuni din adresarea lui Putin despre previziuni demografice, problematica pensiilor precum si costurile totale ale asistentei medicale din Federatia Rusa. Toate au trecut parca pe neobservate. Evident ca presa internationala a accentuat discursul militarist al liderului de la Kremlin, chiar daca durata acestuia fusese de 37 minute, reprezentand doar 31,6% din intreaga adresare, informeaza Adevarul.