Politic show: Cum alegea SRI oamenii pentru asa-zisele chermeze; Ce ar face Iohannis daca Bill Gates ii da toti banii lui ca sa salveze educatia din Romania; Alba, scandal de proportii in PNL, dupa achizitionarea unui bolid de 70.000 de euro

Sebastian Ghita i-a spus lui Ion Cristoiu cum alegea SRI oamenii din politica pe care ii invita la asa-zisele chermeze. Elena Udrea figura si ea pe lista SRI, dar mergea rar. "Erau si demnitari care nu erau invitati. Unii erau prostuti, altii aveau gura prea mare a doua zi, altii nu cautau proximitatea serviciilor si cautau proximitatea Cotrocenilor si tot asa. Se intampla multe lucruri intr-o societate. Bucurestiul, din punctul asta de vedere, e spumos prin prisma diversitatii de relatii. Unii se nelinisteau, altii, nu. De exemplu, prietena noastra, Elena Udrea, nu era atat de nelinistita, pentru ca se stia protejata de presedinte. Altii erau mai ingrijorati. "Domne, eu nu am fost niciodata omul asta a fost, asta e fost, eu, nu". Se zbateau, faceau eforturi, se chinuiau isi doreau sa ajunga sa faca cunostinta la nivel de politete."', a spus Sebastian Ghita, potrivit Romania Libera. Seful PSD Arges, Serban Valeca, a declarat joi seara ca organizatia PSD Pitesti a decis sa-i retraga sprijinul politic deputatului Catalin Radulescu. Reactia vine dupa ce lui Valeca i s-a "recomandat sa fie mai dur", iar lui Radulescu i s-a reprosat ca nu a respectat statutul partidului."Delegatii de la congres chiar m-au intrebat ce e la noi in Arges. Mi s-a recomandat sa fiu mai dur. S-a decis sa-i fie retras sprijinul politic lui Catalin Radulescu pentru ca nu a respectat statutul. In comitetul executive judetean s-a votat pentru postul de vicepresedinte (la congresul PSD n.r.). Eu am fost propus si el. Eu am mai avut unanimitate. El un vot, de la mine. S-a inscris apoi direct la aceasta functie", a spus Valeca. Catalin Radulescu este la al doilea mandat de deputat, potrivit ziaruldeiasi.ro . Intrebat daca s-ar afla in acelasi loc cu Bill Gates si acesta ar pune la dispozitie totii banii de care educatia din Romania are nevoie, toata expertiza, care ar fi primul lucru pe care l-ar schimba, Iohannis a raspuns: "Oricat de bogat ar fi (Bill Gates - n.r) nu ar putea sa plateasca lucrul pe care doresc as dori eu si imi doresc foarte mult sa il schimb, este vorba de mentalitate, mentalitatea celor care dau educatie, mentalitatea celor care inlesnesc educatia si mai putin a celor de educat, fiindca ei trebuie educati. Nu trebuie sa le schimbam mentalitatea". Acesta a adaugat, in cadrul evenimentului "Romania la Centenar", organizat la Palatul Cotroceni, ca in domeniul educatiei este prioritara o schimbare de paradigma si nu banii, potrivit gandul.info. Primarul PNL de Alba Iulia, Mircea Hava, este unul dintre oamenii cu cea mai mare greutate in PNL, chiar daca nu are o expunere atat de mare la nivel central. La nivel local, Mircea Hava a devenit un baron in toata regula sau cel putin asa o arata documentele oficiale ale MAI. In anul 2014, Politia Locala Alba a achizitionat un autoturism Volskwagen Touareg, care a costat aproximativ 70.000 de euro. Presa locala a relatat faptul ca acest autovehicul a fost utilizat de catre primarul Mircea Hava in interes personal, de multe ori la volanul masinii fiind vazut fie primarul, fie soferul Primariei. Dupa faptele relatate in presa, deputatul PSD, Ioan Dirzu, a facut o solicitare catre Ministerul de Interne, pentru a vedea de ce foloseste primarul de Alba o masina a Politiei Locale, in interes personal, potrivit Romania Libera Fostul deputat PSD Sebastian Ghita spune ca la petrecerile SRI erau invitati multi demnitari, dar unii nu veneau, dandu-l exemplu pe Traian Basescu, care "si-a inteles pozitia de presedinte si nu se tragea de sireturi cu ei". Cele mai multe evenimente publice se intamplau la vila de protocol, asa cum are fiecare institutie. Cateodata de la 7 si pana la 11 ne vedeam acolo, mai beam un sprit, mai ne dadeam cu parerea si plecam acasa", a spus Sebastian Ghita in interviul acordat jurnalistului Ion Cristoiu, potrivit Digi24. Ministerul de Finante a fost nevoit sa cumpere bilete de avion la preturi mult mai mari, deoarece Tarom nu a participat la licitatii, a spus joi ministrul Eugen Teodorovici, motiv pentru care a promovat un memorandum care obliga companiile de stat sa participe la procedurile de achizitii publice. Am avut, ca orice institutie publica, nevoie sa contractam anumite servicii de transport aerian si am constatat o situatie neplacura vis-a-vis de operatorul nostru national de transport aerian, care nu a ofertat la solicitarea noastra. Astfel, MF a fost obligat sa plateasca un transport pe o anumita ruta, unde urmau sa ajunga expertii MFP, in loc de 200 si ceva de euro cursa respectiva, 500 si ceva de euro - cu o ruta extinsa, desigur. Pentru ca, repet, compania noastra aeriana nu a ofertat. (...) Din 2016 pana in prezent, din 497 de proceduri derulate de Ministerul de Finante, Tarom a participat de doua ori￯, a declarat ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, potrivit gandul.info.