​Politic show: Cand vor fi adoptate Legile justitiei. Termenul dat de presedintele Senatului; C. T. Popescu: Tara te vrea hot. Tudorel Toader spune asa: furati toti, ca e bine sa furi!; Summitul UE: cele mai importante teme

"In mod normal ne dorim ca saptamana viitoare sa le adoptam (legile justitiei - n.r) in Senat, care este camera decizionala. S-au facut toate acele modificari necesare ca urmare a deciziilor Curtii Constitutionale.(...) Am vazut ca este o lipsa de cunoastere a modului in care au fost formulate anumite propuneri in cadrul legilor de reforma ale Justitiei, am vazut ca exista o necunoastere a faptului ca anumite modificari au fost necesare ca urmare a deciziilor Curtii, si nu se cunoaste nici de cei care au depus obiectiile de neconstitutionalitate. E vorba exact de atributiile presedintelui Romaniei referitor la numirile de la ICCJ", a spus Tariceanu, scrie Gandul. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a anuntat ca Ministerul Justitiei lucreaza la un proiect de lege care prevede conferirea de despagubiri, compensatii materiale, pentru perioada cat un detinut a stat in conditii necorespunzatoare. "Ce spune Tudorel Toader: furati, stimati concetateni, furati toti ca e bine sa furi!", a comentat jurnalistul Cristian Tudor Popescu la Digi24. Prim-ministrul, Viorica Dancila, a cerut clarificari Comisiei Europene cu privire la un document de lucru din 2012 in care se faceau trimiteri la anumite dosare aflate pe rolul instantelor. Daca documentele Comisiei nu faceau niciodata referire la persoane anumite, semnaland doar aspectele de principiu sau situatiile tipice, de data aceasta in scrisoarea trimisa de secretarul general al Comisiei, Catherine Day, catre ministrul de justitie de la vremea aceea, Mona Pivniceru, au fost enumerate cateva cazuri de notorietate, George Copos, Adrian Nastase, Serban Alexandru Bradisteanu, Dan Voiculescu si alti cativa, precizeaza Deutsche Welle. Potrivit comunicatului remis MEDIAFAX, Sorina Pintea le-a semnalat managerilor de spitale prezenti la videoconferinta ca, de la 1 aprilie, Contractul-cadru prevede o serie de modificari care permit unitatilor sanitare sa obtina fonduri suplimentare la contractarea serviciilor cu casele de asigurari. Astfel, Contractul Cadru, aprobat miercuri in sedinta de guvern, stipuleaza o serie de servicii noi pe care spitalele le pot desfasura in ambulatoriul de specialitate si in spitalizarea de zi, care ar putea suplimenta fondurile spitalului, relateaza Gandul. Pentru ca economia merge bine in prezent, iar UE s-a recuperat oarecum dupa criza financiara din urma cu 10 ani, tema nu va mai fi atat de mult discutata de sefii de stat si de guverne din cele 28 de tari membre. Subiecte actuale grele au devenit prioritare pe agenda UE. Alte teme la care nu se astepta un consens au fost amanate pe iunie de regizorul summitului Donald Tusk. Este vorba de politica europeana comuna privind azilul si migratia, de repartizarea refugiatilor in interiorul UE, de disputa cu Polonia privind statul de drept si de bugetul celor 27 dupa 2020, informeaza Deutsche Welle.