Politic show: Ghita, despre Kovesi: I-am spus "Codruta, tu iti bagi nasul in campanie, nu prostesti pe nimeni"; Deputata Andreea Cosma, cerere inedita pentru ministrul Carmen Dan: "Va rog sa dispuneti verificari si sa-mi comunicati..."; Partide noi pe scena politica

la Ploiesti Onea era tampit. Dintr-o data se tampeau unii si Kovesi credea ca prosteste pe toata lumea. Jumatate era dirijata de sefii ei, jumatate facea asa sa mai apara la TV. O sa se spele pe maini Kovesi poate spune asta lui mutu" ,a afirmat Ghita, la Romania Tv, potrivt gandul.info.



Dan Tudorache: "Reunirea Romaniei cu Republica Moldova", o chestiune de timp .Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, si presedintele Raionului Orhei, Tudor Golub, au semnat duminica un protocol de infratire, context in care edilul bucurestean a declarat ca "tavalugul" deja a inceput, iar la finalul drumului ar trebui sa se regaseasca reintregirea. "Este a doua infratire cu entitati din Republica Moldova (n.r. dupa infratirea cu un sector din Chisinau). (...) Astazi cam 20% din primarii din Republica Moldova au semnat acel protocol de reunire intre Republica Moldova si Romania. Eu zic ca deja tavalugul a inceput, deja este pe un drum drept si la finalul acestui drum ar trebui sa se regaseasca reunirea celor doua state: Romania si Republica Moldova, deci reintregirea Romaniei Mari", a declarat Dan Tudorache, potrivit Romania Libera.

Deputatul Andreea Cosma, ii solicita ministrului Carmen Dan, sa dispuna verificari la IPJ Buzau, in urma unor suspiciuni cum ca procurorii de la DNA Ploiesti ar fi trimis martorii din dosare la Buzau pentru efectuarea testului poligraf cu un apart invechit, care permite falsificarea rezultatelor. "In urma sesizarilor primite la cabinetul meu parlamentar, cetateni din Parhova reclama falsificarea rezultatelor testelor poligraf efectuate de catre DNA Ploiesti la IPJ Buzau. Din informatiile pe care le detin, a rezultat ca echipamentul de la IPJ Prahova este unul performat, de ultima generatie, in timp ce echipamentul de la IPJ Buzau este unul vechi, neperformant si permite falsificarea testului. Astfel, cei care cedau presiunilor procurorilor si , in cele din urma, isi manifestau disponibilitatea de a colabora cu procurorii DNA Ploiesti, deoarece nu aveau alte probe care sa sustina denunturile inventate de procurori, obtinute sub presiune, pentru ca faptele erau pur si simplu inventate sub presiune, erau constransi sa se prezinte si la testul poligraf", reiese dintr-o interpelare trimisa de Andreea Cosma catre ministrul de Interne, Carmen Dan, potrivit gandul.info. IPJ Buzau a certificat declaratiile unui martor inexistent. Sebastian Ghita sustine ca un expert de la IPJ Buzau ar fi fost cel care a certificat scrisul unui denuntator inexistent. Mai exact, al lui Serghei Petrus, cel despre care s-a spus ca ar fi de fapt Vlad Cosma sub acoperire. "Certificarea faptului ca scrisul e al lui serghei petrus e real sau nu e facuta tot la Buzau. La Buzau tot certifica tot ce nu exista. A aparut un expert care analizeaza scrisuri la Buzau si a zis ca e scrisul lui Serghei Petrus, un om care nu exista .", a povestit Sebastian Ghita, potrivit Romania Libera. Romania 100, Ader la Democratie, Educatie si Reconstructie (ADER), Pro Romania sau viitorul partid al lui Marian Vanghelie ar putea figura, anul viitor, pe buletinele de vot. Scena politica se pregateste pentru lansarea unor partide noi, care vaneaza atat electoratul PSD, cat si pe romanii dezamagiti de politica. Fostii premieri Victor Ponta si Dacian Ciolos, dar si fostii primari Marian Vanghelie si Neculai Ontanu vor sa revina in jocul politic la nivel inalt. Victor Ponta, fondator Pro Romania: Cat e Liviu Dragnea seful PSD, nu ma veti vedea inapoi in PSD. O sa incercam sa avem alaturi de noi cat mai multi dintre oamenii care au experienta guvernamentala, care au experienta politica, care ne pot ajuta sa scriem o agenda politica 2020, pentru ca noi vom participa la alegeri, in 2019 la europarlamentare si vom avea si candidat la prezidentiale, potrivit digi24.ro. . Fostul parlamentar Sebastian Ghita spune ca relatiile cu Laura Codruta Kovesi s-au racit in anul 2014, cand procurorul sef al DNA s-ar fi implicat in campania electorala, prin intocmirea de dosare penale. In campania electorala (n.r.: din 2014), Kovesi, implicandu-se adanc, fara nicio dovada, l-a arestat pe Ilie Sarbu, la Timisoara, si l-a carat cu masina. Ilie Sarbu fiind familia unuia dintre candidati. Credeti ca am felicitat-o?", a declarat Sebastian Ghita, la Romania TV. Intrebat ce i-a spus, Sebastian Ghita sustine ca i-a atras atentia ca se implica in campania electorala. "I-am spus " Codruta, tu iti bagi nasul in campania electorala, nu prostesti pe nimeni. Esti doar sluga unora" , a mai afirmat Ghita. Fostul parlamentar spune ca procurorul sef al DNA a insistat ca e greseala unor procurori din tara.