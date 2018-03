Politic show: "Protocolul" tinut secret de Tudorel Toader. Ministrul Justitiei refuza sa faca publice numele membrilor comisiei SIPA; Ministrul Transporturilor nu crede ca autoritatile sunt de vina ca Romania nu are autostrazi; Dosarul complet al primului baron achitat in urma deciziei CCR

Una dintre cele mai controversate operatiuni care poarta amprenta actualei Puteri, cu posibile efecte de intimidare in lumea magistratilor, continua sa se deruleze intr-un mister total, la mai bine de noua luni de la lansare. In plina frenezie a desecretizarii protocoalelor altor institutii, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, tine la secret propriul "protocol". Tudorel Toader a trimis in luna iulie a anului trecut o Comisie in arhiva SIPA, omitand de atunci sa ofere informatii publicului despre activitatea acesteia si cine sunt cei care o compun, scrie G4 Media. "Am facut un proiect de reorganizare a companiei de drumuri, am aprobat saptamana trecuta un proiect de organizare a unei antreprize de lucrari care sa poata prelua diverse santiere abandonate din diverse motive. In acest fel poate mai scurtam din timpii care se pierd acolo unde proiectele nu inregistreaza succes", a declarat Lucian Sova, in deschiderea unei conferinte pe teme de infrastructura organizata de revista Capital. Ministrul Transporturilor a precizat ca lipsa autostrazilor din Romania "nu poate fi pusa in seama autoritatilor", ci este cauzata in general de "termenele mari si de contestatiile frecvente depuse in cazul licitatiilor", precizeaza Gandul. Nicusor Constantinescu a fost achitat definitiv intr-unul din cele 11 dosare penale in care este cercetat sau judecat in prezent. In prima instanta, Tribunalul Bucuresti l-a condamnat in iunie 2016 pe Constantinescu la sase ani de inchisoare cu executare.Prin decizia de vineri a Curtii de Apel Bucuresti, Nicusor Constantinescu nu a fost achitat pentru ca a fost considerat nevinovat, ci pentru ca faptele retinute de procurorii DNA si condamnate de Tribunalul Bucuresti in prima instanta au fost dezincriminate prin decizia CCR 405/2016, relateaza G4 Media. In Republica Moldova, in an electoral, s-au inmultit actiunile unioniste. Ca argument serveste implinirea a 100 de ani de la Marea Unire. Curentul unionist este exploatat in Republica Moldova, dar si in Romania, de politicieni care, pe parcursul carierei lor, au detinut functii importante la Chisinau si Bucuresti, inclusiv functia de presedinte al Romaniei (Traian Basescu, acum si presedinte de onoare al PUN din R. Moldova) si de presedinte interimar al Republicii Moldova (Mihai Ghimpu, liderul PL), informeaza Deutsche Welle. Remanierile guvernamentale nu se decid "la televizor sau prin cafenele", a declarat, luni, presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, citat de Mediafax. Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a indemnat, in acest context, pe secretarul general adjunct al partidului, Codrin Stefanescu, sa faca remanieri "in guvernul dumnealui". El a mai spus ca nu ministrii sunt vizati de evaluare, ci indeplinirea programului de guvernare, scrie Romania Libera.