Politic show: Liderul PMP, despre presedintia Consiliului European: "MAE trebuie sa inceapa de acum"; Iohannis, critic cu politicienii unionisti: Trebuie sa ajutam Republica Moldova cu lucruri concrete, nu sa avem un discurs electoralist populist; Orban: Tudorel Toader, prietenul puscariasilor. Dragnea, ajutat sa faca bani si daca va fi inchis

Traian Basescu a afirmat, miercuri, ca daca Romania vrea presedintia Consiliului European trebuie sa puna de pe acum pe agenda aceasta tema la intalnirile cu toate statele membre ale UE. Liderul PMP a adaugat ca este prematura o discutie cu privire la candidatura pentru aceasta functie a presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Basescu a mentionat ca a observat si declaratia liderului PSD, Liviu Dragnea, ca social-democratii isi propun sa sustina un candidat propriu la Consiliul European, insa PSD nu are pe nimeni care s-ar putea califica pentru o astfel de candidatura, precizeaza Romania Libera. "Indepartarea prematura a lui Kovesi va da satisfactie si lucrurile vor intra sub tacere (...) E important sa ramana pana la sfarsitul mandatului. Nu s-au epuizat adevarurile pe care le avem de aflat despre ce se intampla in DNA", a spus Basescu, la Romania TV. Iohannis "nu trage de timp" si este "in afara elementului de santaj", a spus Basescu, adaugand ca actualul presedinte "asteapta ca toate informatiile despre ceea ce se intampla in DNA sa ajunga la cei care au creditat-o nelimitat pe Kovesi". "Riscul ca presedintele sa fie considerat ca unul care a abandonat lupta anti-coruptie este major. Deci nu trebuie sa fie o revocare nesabuita", a mai spus Basescu, scrie Gandul. Seful statului, Klaus Iohannis, i-a criticat, miercuri, pe politicieniic are cu ocazia zilei de 27 martie ar fi avut discursuri "electoralist populiste" si care ar trebui mai bine sa gandeasca la modul cum sa "ajute cu lucruri concrete". Ulterior, seful statului i-a taxat pe cei care s-au intrecut in discursuri cu tenta unionista. "Sa ne punem intrebarea cum putem, real, azi, sa ajutam Moldova. Putem prin masuri economice, ajutorul financiar. Sa ii sprijinim in parcursul lor european. Eu sunt de parere ca trebuie sa ii ajutam cu lucruri concrete", relateaza Adevarul. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prin proiectul de lege pe care l-a lansat in dezbatere, il ajuta pe liderul PSD Liviu Dragnea ca si in cazul in care va fi condamnat si ajunge la puscarie "sa faca bani". Senatorul PNL Alina Gorghiu a sustinut ca ministrul Justitiei "nu are voie" sa puna in dezbatere publica un astfel de proiect fara a avea un studiu de impact. Tudorel Toader a anuntat recent ca Ministerul Justitiei lucreaza la un proiect de lege care prevede despagubiri pentru perioada in care un detinut a stat in conditii necorespunzatoare, informeaza Gandul. Gar Pardy, fost sef al afacerilor consulare si ambasador in cadrul Canadian Foreign Service, a explicat pentru G4Media.ro de ce s-a ajuns la expulzarea diplomatilor rusi la o scara fara precedent si care sunt efectele. Ar fi cel putin trei: solidaritatea neasteptata de care a dat dovada NATO; semnele noii strategii de securitate pe care Casa Alba o va implementa odata cu instalarea in functii a secretarului de stat Mike Pompeo si a consilierului de securitate John Bolton (ambii cunoscuti pentru pozitiile transante in relatia cu Rusia); limitarea in viitorul apropiat a politicii externe "aventuroase" a lui Vladimir Putin, precizeaza G4 Media. Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca va face o analiza si va anunta public ce masuri va lua legat de legile justitiei, in momentul in care acestea vor ajunge institutional la presedinte, spunand ca daca tot a fost scandal public, macar sa folosim momentul pentru a avea legi bune. "Legile justitiei nu au ajuns institutional la mine si in momentul in care vor ajunge o sa fac o declaratie pe aceasta tema-cum vad calitatea legilor, ce pasi imi imaginez ca trebuie facuti. Daca tot am umblat atata la aceste legi si Parlamentul a creat cel mai mare scandal public pe care l-a creat Parlamentul vreodata, sa aducem aceste legi intr-o forma buna pentru Romania. Ar fi pacat dupa atata scandal sa avem legi proaste", a declarat presedintele Klaus Iohannis, informeaza Gandul. Romanii isi doresc masini, dar "lucrurile se misca foarte slab" in domeniul infrastructurii de transport, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, dupa ce a vizitat Salonul International Auto Bucuresti. Seful statului a vorbit si despre problema infrastructurii, pe care, de altfel, a mentionat-o si in cadrul unor scurte discutii cu cativa expozanti. Presedintele a dialogat cu reprezentanti ai marilor firme auto, a acordat un autograf unui copil iar pe altul l-a sfatuit sa isi aleaga cu grija masina pe care va da banii, scrie Romania Libera.