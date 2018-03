​Politic Show: Liviu Dragnea, întâmpinat de majorete la Focşani; Bugetarii cu Iphone X; Băsescu, despre faptul că Iohannis nu a fost la Parlament la aniversarea Unirii

Deputatul PNL Adriana Săftoiu îi transmite, pe Facebook, preşedintelui PNL Ludovic Orban, după ce acesta a anunţat că BEx a decis excluderea din partid a senatorului PNL Daniel Zamfir şi demiterea conducerii filialei Sector 3, că „puterea e întotdeauna cel mai bun test pentru caracter". „Colegii mei consideră că e mult mai important să participe la şedinţe de partid, mai ales când trebuie excluşi unii colegi (vai, dragă Ludovic, cât de critic ai fost la adresa foştilor preşedinţi Tăriceanu şi Antonescu), decât la activitatea parlamentară! E pernicios şi modul în care suprapunem şedinţele de partid peste activitatea parlamentară, dar şi modul în care sunt motivate excluderile! Sunt motive mult mai serioase, decât cele imputate colegilor propuşi acum pentru excludere, care ar trebui să ne facă să lăsam capul in jos! Cam atâţia mai eram în plen la finalul şedinţei! Până acum, nu m-am înşelat în predicţii. Când spuneam că alianţa cu PSD, adica USL, e o minciună pe termen scurt pentru PNL, şi că niciodată Crin Antonescu nu va fi nominalizat ca şi candidat al acestei alianţe...am fost exclusă din PNL. Am lăsat scorul, în plic închis, unui coleg PNL. Ne-am reîntâlnit în 2014 şi a oferit cafeaua turcească. Am lăsat şi astăzi un plic închis pentru 2019. Aş vrea sa pierd. Dar, şi după ziua de astăzi, şanse mici. Ludovic, puterea e întotdeauna cel mai bun test pentru caracter. Inclusiv pentru cei care acum îţi recită partitura", a scris Adriana Săftoiu, pe Facebook, potrivit gandul.info. Peste 3 milioane de lei s-au cheltuit, în ultimul an, pe achiziții de telefoane de lux în instituțiile publice din România. În multe cazuri s-au cumpărat cele mai scumpe terminale aflate pe piață (Iphone 8, Iphone X, Samsung S8), așa că dreptul de a avea un telefon de serviciu s-a transformat în dreptul de a-ți cumpăra un telefon de fițe pe banii contribuabililor. Obiceiul s-a întins peste toată pleiada instituțiilor finanțate de la buget, începând cu primăriile de comună și ministerele de resort și până la consiliile județene, direcțiile de asistență socială și companiile de stat. Nici măcar Curtea de Conturi, instituția care ar trebui să monitorizeze cheltuirea judicioasă a banilor publici, nu s-a putut abține să nu cumpere cinci telefoane Iphone X, la prețul de 4.453 de lei pe bucată, potrivit recorder.ro Senatorul PMP Traian Băsescu a declarat joi că trece la “categoria erori politice majore” absenţa preşedintelui Klaus Iohannis de la şedinţa solemnă a Parlamentului dedicată împlinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. “Mi-e greu să găsesc o justificare neparticipării, o trec la categoria erori politice majore, pentru că erau acolo doi foşti preşedinţi, era Custodele Coroanei, care a onorat invitaţia la acest eveniment. (...) Semnificaţia prezenţei preşedintelui în Parlament la un moment istoric este majoră şi de acest lucru trebuia să ţină cont şi el şi consilierii. A fost cel puţin neinspirată decizia de a nu participa şi de a trimite Parlamentului un mesaj pe care Dragnea l-a expediat, aş spune, cu aroganţă, spunând ’pentru cei interesaţi găsiţi mesajul preşedintelui pe site-ul Camerei Deputaţilor”, a afirmat Băsescu, potrivit stirileprotv.ro Procurorul federal, Carlos Wagner Barbosa Guimarães, ne-a declarat ieri că atât Dragnea cât și Mugurel Gheorghiaș sunt suspecți într-un caz de spălare de bani în Brazilia. Brazilienii au inițiat ancheta după ce procurorii din România au luat legătura cu ei, în iulie anul trecut. Domnul Barbosa Guimarães a declarat că încearcă să determine dacă Liviu Dragnea a folosit “portocale” ca să spele bani și să achiziționeze proprietăți în Brazilia. În portugheză, laranja, adică portocala, este termenul care desemnează interpușii, persoane băgate la înaintare de politicieni corupți sau criminali pentru a-și ascunde implicarea în diverse afaceri. Ironic, unul dintre barurile preferate de Dragnea și apropiații săi în Brazilia se numește chiar “Laranja Mecanica” (Portocala Mecanică), numit după distopia scrisă în 1962 de Anthony Burgess și ecranizată ulterior de Stanley Kubrik. Pe scurt, Burgess descrie în cartea sa o bandă criminală care sfidează ordinea socială, violează și rupe în bătaie cetățeni nevinovați, potrivit riseproject.ro. Inaugurare în stil american a unui bazin de înot din Vrancea. S-a întâmplat la Focşani, unde a fost invitat şi preşedintele PSD. Liviu Dragnea a fost întâmpinat de majorete, iar trei dintre ele l-au ajutat să taie panglica. După acest moment, şeful PSD a vizitat clădirea în care se află bazinul şi a participat la un meci demonstrativ de polo. Bazinul olimpic de înot de la Focşani este unul dintre cele mai mari din ţară. Construcţia a durat trei ani şi a costat 35 de milioane de lei, potrivit digi24.ro