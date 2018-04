Politic show: Ce subiecte acopera PSD cu "familia traditionala". Se scoate de la naftalina un proiect uitat; Traian Basescu, catre Dan Dungaciu: Eu nu-l cunosc pe Plahotniuc, dar stapanii tai au mancat din mana lui; Parlamentul European inaspreste regulile de finantare a partidelor politice

PSD se mobilizeaza pentru organizarea unui miting pentru familia traditionala. Anuntul a fost facut de liderul partidului, Liviu Dragnea, la finalul sedintei Comitetului Executiv.Am decis organizarea unui miting mare al PSD pentru sustinerea familiei traditionale, pentru a nu exista niciun echivoc in abordarea pe care o are PSD pe acest subiect, a declarat Dragnea. Mitingul va fi organizat in Bucuresti, in luna mai, fara a se fi stabilit inca o data exacta, scrie Romania Libera. Fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu il numeste pe analistul politic roman Dan Dungaciu "o biata conserva moscovita", asta dupa ce expertul a declarat recent ca Partidul Unitatii Nationale (PUN) de la Chisinau ar fi o creatie a lui Vlad Plahotniuc. Potrivit lui, teoria lansata de catre Dan Dungaciu, precum ca PUN ar fi creatia lui Vlad Plahotniuc, "este inventata de prorusi pentru a descuraja functionarea oricarui partid curat si unionist in Republica Moldova, precizeaza Adevarul. Cu 561 voturi pentru si 89 impotriva, parlamentarii europeni reuniti in sesiune plenara la Strasbourg au adoptat o propunere a Comisiei Europene privind 'noi reguli menite sa asigure utilizarea corecta a fondurilor publice' in finantarea partidelor politice europene. In mod concret, 'doar partidele nationale, si nu persoane fizice, vor putea forma un partid politic european eligibil pentru finantare', explica Parlamentul European intr-un comunicat, potrivit Romania Libera. Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, ii raspunde primarului Capitalei, Gabriela Firea, care il acuza de promovarea unor informatii false si de realizarea unei campanii electorale cu sanatatea romanilor, afirmand ca in timp de un an si jumatate nu s-a facut niciun transplant la Spitalul "Sf. Maria", centru acreditat in 2016, iar zeci de familii au avut de suferit din cauza unor "inconstienti". Voiculescu sustine ca in ciuda acestui fapt, primarul are o problema cu faptul ca el spune adevarul, scrie news.ro, relateaza Digi24. La o zi dupa ce partidul i-a retras sprijinului politic, deputatul PSD Catalin Radulescu a pus mitraliera pe liderul filialei Arges, Serban Valeca, pe care il considera "o nulitate de la care a plecat toata povestea". Totodata, Radulescu spune ca presedintele PSD Liviu Dragnea nu i-a fost ostil si ca singura antipatie pe care o mai are este pentru colegul sau de partid Robert Negoita, primarul Sectorului 3. Deputatul PSD Catalin Radulescu a comentat miercuri, intr-un interviu acordat "Adevarul", decizia CEx anuntata luni de presedintele PSD Liviu Dragnea, potrivit careia partidul ii retrage acestuia sprijinul politic, scrie Adevarul. Guvernarea PSD-ALDE a reusit, probabil, sa-i dea lovitura decisiva sistemului medical din Romania. Pe scurt: doctorii, asistentele si ceilalti angajati din Sanatate au fost amagiti cu promisiunea ca venitul lor se va ridica la nivelul cadrelor din vest. In realitate, insa, salariile s-au marit pentru unii si-au scazut pentru altii. PSD i-a bagat pe multi in ceata pana cand au primit fluturasul de salariu incasat dupa prima luna de cand a inceput sa se aplice Legea Salarizarii Unitare (intrata in vigoare de la 1 ianuarie 2018) si noul regulament al sporurilor (de la 1 martie), informeaza VICE. La Parchetul General este in curs de derulare o procedura de centralizare si actualizare a protocoalelor in vigoare, incheiate cu alte institutii publice. Pana in prezent au fost identificate acorduri cu mai multe institutii, printre care MAI, Ministerul Justitiei, ICCJ si CSM, potrivit institutiei. Reprezentantii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) precizeaza ca "initiativa incheierii acestor protocoale sau acorduri de colaborare a fost comuna, avand in vedere ca necesitatea incheierii a fost data in egala masura de realizarea atributiilor legale proprii ale fiecarei parti", relateaza Gandul.