Politic show: Udrea şi cu Bica s-au dus degeaba în Costa Rica: pot fi extrădate şi fără tratat cu România. Azilul politic, exclus pentru fapte de corupţie; Codul roşu de securitate „Laleaua“; Băsescu, atac dur la Dragnea;

Mai mulţi politicieni şi oficiali români acuzaţi de corupţie au părăsit ţara şi au ales, ca loc de refugiu, tări exotice cu care România nu are tratate bilaterale de extrădare, ca formă de protecţie în cazul în care vor fi condamnaţi. Astfel, Elena Udrea şi Alina Bica au decis să se stabilească în Costa Rica, iar Radu Mazăre în Madagascar. Toţi trei au depus şi cereri de a obţine statut de refugiat politic, ca o măsură suplimentară împotriva extrădării. Ceea ce toţi trei par să fi omis este că extrădarea de către ţările gazdă se poate face nu doar în baza unor tratate bilaterale încheiate cu România, ci şi în baza unor conveţii internaţionale semnate atât de România, cât şi de ţările în care s-au refugiat, potrivit adevarul.ro. Guvernul a publicat un proiect de lege privind Strategia ”România 2040”, care va fi realizată de o comisie condusă de preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, şi care va deveni obligatorie pentru toate guvernele ce vor urma. Liberalii critică dur proiectul, spunând că trădează un mod de gândire bolnav, infestat de nostalgiile comuniste ale unor oameni care n-au reuşit nici până acum să asimileze în mod real valorile democraţiei. Practic, cetăţenii nu vor mai avea niciun cuvânt de spus, în alegeri, în privinţa direcţiei pe care o urmează România, întrucât tot ceea ce va stabili „Comitetul lui Dragnea” devine obligatoriu pentru orice guvernare va veni ulterior, avertizează PNL, potrivit stirileprotv.ro Fostul preşedinte Traian Băsescu l-a criticat, vineri, pe preşedintele PSD, Liviu Dragnea, afirmând că ”un neisprăvit de Teleorman a făcut praf şi pulbere 60 de ani de diplomaţie consistentă şi inteligentă în Orientul Apropiat, în relaţiile cu Israelul şi cu ţările arabe”. ”Ambasada României mutată de la Tel Aviv la Ierusalim? Un neisprăvit din Teleorman a făcut praf şi pulbere 60 de ani de diplomaţie consistentă şi inteligentă în Orientul Apropiat, în relaţiile cu Israelul şi cu ţările arabe. Cu siguranţă, Dragnea nu are cum să înţeleagă implicaţia declaraţiilor lui”, a scris pe Facebook Traian Băsescu, potrivit romanialibera.ro. Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, va avea, luni, o întâlnire cu premierul României, Viorica Dăncilă, pe tema sesizării Curţii Constituţionale în cazul refuzului preşedintelui Klaus Iohannis de a o revoca pe Laura Codruţa Kovesi din funcţia de procuror şef al DNA. "Cu timpul şi cu experienţele acumulate, devii din ce în ce mai puţin surprins. Am primit de la preşedintele republicii documentul politic prin care îmi aduce la cunoştinţă că nu o revocă pe doamna procuror şef. De ce spun politic, pentru că nu a venit cu argumente juridice, nu a venit cu argumente manageriale şi mi-a spus înaintea raportului meu că nu o va revoca.", a declarat ministrul justitiei, potrivit gandul.info Liviu Dragnea se duce la Tallinn. Ce va face șeful PSD în Estonia. Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, va participa luni şi marţi la Conferinţa preşedinţilor de parlamente din statele membre ale Uniunii Europene. Acest eveniment este organizat "în marja preşedinţiei estone a Conferinţei preşedinţilor de parlamente din UE", potrivit unui memorandum aprobat de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, potrivit romanialibera.ro „Festivalul Lalelelor“ din acest an a prilejuit nu numai un nedorit şi ciudat-atipic moment din viaţa politică a doamnei Dăncilă, Prim-Ministru al României noastre. Încălcând într-atât toate protocoalele, încât chiar merită o discuţie aprofundată şi foarte serioasă. Pe măsura implicaţiilor evidente. Astfel, doamna Prim Ministru personal, cu o totală sinceritate inocentă, mărturiseşte public că fusese sunată la telefon, pe celular, de Preşedintele Iohannis. Nu a răspuns apelului deoarece, spune dânsa, nu l-a auzit, fiind în mijlocul entuziasmului popular declanşat de Festivalul Lalelelor, potrivit adevarul.ro.