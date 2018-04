Politic show: Vicepremierul Ungariei cere autonomie teritoriala pentru Tinutul Secuiesc; PSD schimba foaia cu Iohannis: incepe tactica discreditarii sefului statului; Matei Dobrovie: "Alegerile din acest an sunt cruciale pentru viitorul Republicii Moldova"

Zsolt Semjen, vicepremierul ungar responsabil pentru politicile nationale, a cerut joi autonomia teritoriala pentru maghiarii din Tinutul Secuiesc, potrivit agentiei maghiare de presa MTI. Inaltul demnitar ungar a mai cerut o "puternica autonomie culturala" pentru maghiarii din regiunea Partium (nord-vestul Romaniei) si autonomie pe baza personala in zona de sud a Transilvaniei. Zsolt Semjen a mai spus ca autonomia nu este o favoare sau o cerinta extrema, ci o practica de succes deja prezenta in UE, potrivit MTI. Zsolt Semjen adaugat ca nu se doreste ca Budapesta sa fie cea care spune ce anume se potriveste, acest lucru trebuie decis de comunitatile locale, dar din Ungaria se va oferi tot sprijinul necesar pentru asta, scrie G4Media. Conflictul PSD cu presedintele Klaus Iohannis ajunge la un alt nivel: noua strategie a social-democratilor e sa-l ignore si sa-l discrediteze pe seful statului, fie ca sunt teme de politica interna sau externa. Faptul ca Viorica Dancila nu a raspuns la apelurile lui Klaus Iohannis pe tema relocarii ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim nu a fost o simpla eroare, ci parte a schimbarii atitudinii celor din Guvernul PSD-ALDE fata de seful statului. Dupa dialogul Dancila-Iohannis, care nu a putut avea loc timp de cateva ore, in spatiul public au aparut noi dovezi ale relatiei conflictuale intre cei doi, PSD dorind sa arate ca presedintele incepe sa nu mai fie consultat nici in decizii privind politica externa, unde el e titular, nici pe plan intern, potrivit Adevarul. In ultimul an UE si-a schimbat puternic retorica fata de guvernarea de la Chisinau. Indeplinirea partiala a angajamentelor fata de Bruxelles, dar si ignorarea recomandarilor privind schimbarea sistemului electoral, au dus la conditionarea asistentei europene. Pe de alta parte, in cadrul ultimei vizite la Chisinau, premierul Romaniei, Viorica Dancila, s-a abtinut in a critica clasa politica de la Chisinau, lasand a se intelege ca totul este perfect. De alta parere este opozitia de la Bucuresti, care sustine ca R. Moldova este un stat capturat de oligarhi, iar Romania ar trebuie sa puna o mai mare presiune pe politicienii moldoveni, relateaza Deutsche Welle. Presedintele Klaus Iohannnis a adresat joi, in cadrul dezbaterii "Viziunea tinerilor pentru viitorul Romaniei", un indemn ca acestia sa intre in viata politica, una "in care nu se mai regasesc actele de imoralitate si fuga de responsabilitate". Iohannis a adaugat ca este responsabilitatea politicienilor sa sustina tinerii in demersul de a deschide o afacere, de a-si construi o cariera sau de a intemeia o familie, citeaza Mediafax. Seful statului a mai adaugat ca pentru ca o oportunitate pentru tinerii din Romania este si preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre tara noastra in anul 2019, informeaza Romania Libera. 10.000 de oameni participa, la ora transmiterii stirii, la protestul Sanitas din fata Palatului Victoria, nemultumiti de reducerile salariale cauzate de plafonarea sporurilor. In acest context, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, transmite, in contextul protestelor Sanitas din fata Palatului Victoria, ca nu s-a putut ajunge la o solutie cu sindicatele in ceea ce priveste regulamentul de sporuri, iar daca nu era asumat cel discutat, fara anexa 10, nu se puteau plati sporurile in aprilie. O delegatie formata din patru sindicalisti ai Federatiei Sanitas, condusa de Leonard Barascu, presedintele Federatiei Sanitas, a intrat in sediul Guvernului, pentru negocieri cu membrii Executivului, scrie Gandul. Autoritatile nu par a fi renuntat la gandul de a "reforma" sistemul de pensii din Romania. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat in Parlament ca se lucreaza la o noua lege, care ar urma sa faca optional Pilonul II, al pensiilor private obligatorii. Teoretic, participantii la Pilonul II vor putea opta, incepand de anul viitor, daca doresc sa-si directioneze o parte din contributiile de asigurari sociale (CAS) statului sau administratorilor privati acestea sunt putinele informatii disponibile in prezent. Teodorovici spune ca ministerul analizeaza totodata si in ce masura ar putea statul asigura un anumit randament pentru Pilonul I, al pensiilor publice, potrivit New Money.