Politic show: Razboi intre cine te-asteptai mai putin: "Ficusul" si "Neconflictuala"; Viorica Dancila: Legea pensiilor de la 1 iulie ramane batuta in cuie, punctul creste cu 10%; Dragnea, Iohannis si geopolitica

O relatie de maxima tensiune s-a instalat intre doua personaje politice care pareau total lipsite de apetit razboinic: presedintele Klaus Iohannis (poreclit Ficusul de unii critici ai sai pentru stilul calm de abordare a crizelor) si premierul Viorica Dancila (etichetata de Liviu Dragnea drept o persoana "neconflictuala"). Disputa survine in conditiile in care in care in 2019 au loc doua randuri de alegeri, printre care si prezidentialele, iar PSD incepe sa-si pregateasca propriul candidat si vrea sa-i taie din elan sefului statului. Presedintele Klaus Iohannis a recunoscut in mod public faptul ca intre el si prim-ministrul Viorica Dancila nu mai poate exista o colaborare in momentul in care a iesit in conferinta de presa vineri si a anuntat ca nu mai sprijina actualul Guvern, potrivit Adevarul. Premierul Viorica Dancila sustine ca ramane "batut in cuie" ca de la 1 iulie punctul de pensie va creste de la 1.000 de lei la 1.100 de lei, iar pensia minima va creste de la 520 de lei la 740 de lei. Prim-ministrul a mai sustinut ca "asa cum am avut o programare a cresterii salariilor, avem o programare a cresterii pensiilor. Astfel, in 2019 punctul de pensie va ajungea la 1.265 de lei, iar in 2020 va ajunge la 1.775 de lei". Totodata, premierul a promis ca legea pensiilor va aduce "un echilibru" ca acela creat de legea salarizarii unitare, informeaza Curs de Guvernare. Iohannis ar mai avea optiuni daca-si analizeaza corect litigiul cu Dragnea pe tema Ierusalimului, intelegand dubla sa dimensiune, geopolitica si nationala. Ignorarea uneia sau alteia i-ar compromite iremediabil analiza. Ca seful PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a urmarit scopuri politice interne faultandu-l violent pe presedintele Klaus Iohannis cu propunerea mutarii ambasadei romane la Ierusalim si cu semisecreta sa vizita in Israel le e clar tuturor observatorilor. Asa cum limpede le e, de asemenea, ca, daca e sa-si satisfaca ambitiile, liderul de facto al parlamentului si, deci, al tarii, transformate tot mai mult din republica semiprezidentiala in dictatura parlamentara, nu se impiedica intr-o biata Constitutie, care-i confera presedintelui prerogative esentiale in politica externa si de securitate, scrie Deutsche Welle. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca diferentele salariale dintre medici vor fi date doar de sporuri. "am facut o lege cadru, care presupune ca toti medicii sa aiba acelasi salariu de incadrare, diferenta se face prin sporuri de munca. La fel ar trebui sa tinem seama de echitatea sistemului de salarizare. Femeia de serviciu din spital nu poate fi la fel platita ca femeia de serviciu din politie, pentru ca ea trece pe langa boli. Ministerul Sanatatii a mers foarte mult pe ceea ce voiau sindicatele. In jumatate de spitale, managerii au putut sa se incadreze in acel procent de 30% fara sa existe scaderi salariale. Eu mi-am asumat aceasta lege, dar legea este cadru, mai departe, depinde de manager. Ei au recunoscut un lucru, ca niciodata in Sanatate nu s-au dat sporurile legale. La un moment dat, trebuia sa "crape" chestiunea asta. Eu inteleg acum frustrarea celor care protesteaza. Noi am fost atenti la o lege echitabila", a declarat Vasilescu la Antena 3, potrivit Romania Libera. Deputatul ALDE, Stefan Alexandru Baisanu, propune infiintarea unui Institut de Politici Parlamentare si Parlamentarism, sub conducerea Parlamentului, fiinantat de la bugetul de stat. Institutul ar urma sa reuneasca personalitati reprezentative din domeniul dreptului constitutional si public, ale stiintelor politico-administrative, sociologie politica, management public, de inalta competenta profesionala, cu experienta in activitatea de cercetare stiintifica ori in structurile de specialitate ale celor doua Camere ale Parlamentului sau care ocupa functii in administratia publica centrala sau in autoritatea judecatoreasca, precum si functionari publici parlamentari, relateaza Gandul.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a scris, marti seara pe Facebook, ca a fost anuntat de mai multe persoane ca nu pot plati taxa de pod la Fetesti prin SMS. "Mi se pare inadmisibil ca intr-o zi cu trafic atat de intens pe autostrada sa existe probleme cu sistemul de plata", susine Dragnea care vorbeste despre obligatiile operatorilor de telefonie mobila. La randul lor, reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR )anunta ca plata nu se poate face de catre clientii Vodafone, din cauza unor "probleme tehnice ale acestui operator", dar taxa de pod poate fi achitata pana la ora 23.59 a zilei urmatoare efectuarii trecerii, scrie Romania Libera.