Politic show: Ca Videle la poarta nouă; CTP: Am identificat stilul președintelui Iohannis. Știa că Viorica Vida Dăncilă este o nulitate; Haos în finanțele partidelor. Ilegalități constatate de Autoritatea Electorală Permanentă. 

Rezultatele demonstrează că fenomenul se desfășoară pe o scară largă, ținând cont că fiecare din cele două formațiuni principale au câte 48 de filiale verificate – 41 la nivel județean, una la nivelul municipiului București plus șase organizații de sector, care sunt echivalate cu cele județene. Controalele au fost efectuate de către AEP în 2017, dar au vizat cheltuieli efectuate în 2016 (an electoral) și, în unele cazuri, în 2015. În 2016, PSD a avut venituri totale de 49, 5 milioane de lei, iar 46 de filiale au încălcat unul sau mai multe articole ale legii privind finanțarea partidelor. 26 de filiale PSD nu și-au organizat contabilitate proprie așa cum prevede legea, iar 26 de au trans- mis către AEP modificările operate în registrul fiscal aferent acelui an, potrivit romanialibera.ro Unora Providenţa le-a dăruit inteligenţă cu asupra de măsură. Cocoşului i s-a dat priceperea de a distinge între zi şi noapte şi a cânta la timpul potrivit. Mai vitregiţi sunt unii oameni politici. Şi supuşii lor. Miraculoasa pricepere a păsării care ne trezeşte la ţară cu un cucurigu cristalin, n-ar trebui, desigur, să ne umple de invidie. Înţelepciunea ei de a şti când vine timpul de a intra în scenă şi de a se retrage între celelalte galinacee fără să provoace zgomot inutil nu înseamnă că trebuie neapărat să vrem să fim cocoşi. Ori să aterizăm cu elicopterul într-o parcare de la mare. De pildă unora le-ar plăcea să fie motostivuitori. Altora, dorinţă de intelectual, de amator de cărţi sf, să se prefacă într-un autovehicul selenar. Există şi dorinţe mai partinice, mai adecvate restauraţiei comuniste, cum ar fi visul prefacerii în strung. Sau, cine ştie, oarecum mai populist, mai sadic, plăcerea încălecării unei victime mai slabe chiar şi decât noi, fie ea doar bicicletă. Căreia să i se poată da vina pentru orice rău, potrivit Deutsche Welle. Cristian Tudor Popescu a comentat decizia președintelui Klaus Iohannis privind retrimiterea pachetul de legi ale justiției la Curtea Constituțională. „Acest demers vine în continuarea cererii de demisie, solicitării de demisie, pe care i-a adresat-o doamnei Viorica Dăncilă, adică face parte din campania electorală pe care a început-o domnul Klaus Iohannis. Stilul electoral al domniei sale am început să-l identificăm după trei ani de când este președinte. Are perioade de dispariție, perioade în care suporterii săi se întreabă mirați de ce nu intervine. Apoi, când hotărăște că adversarii săi au adunat suficiente erori, suficiente bile negre, suficiente prostii și ticăloșii, atunci iese la atac. Așa s-a întâmplat cu doamna Dăncilă. Știa foarte bine că este o nulitate, Viorica Vida Dăncilă, și totuși a acceptat-o ca premier, așteptând trei luni ca să acumuleze ce am văzut cu toții și acum să încerce domnul președinte să facă capital politic pe seama doamnei Dăncilă”, a spus Cristian Tudor Popescu, potrivit digi24.ro Ca urmare a refuzului premierului de a demisiona, președintele Klaus Iohannis amenință că va declanșa un boicot procedural pe termen nelimitat.Președintele Iohannis a anunțat astăzi că nu va promulga legile justiției și că le va retrimite încă o dată, în bloc, la CCR. Dar mai interesant este apelul pe care l-a făcut către judecătorii Curții Constituționale, îndemnându-i să nu se grăbească și să aștepte analiza Comisiei de la Veneția cu scopul, subînțeles, de a se conforma acesteia. Despre Comisia de la Veneția s-a vorbit mult în ultimul timp ca despre autoritatea supremă în materie de justiție și drept constituțional. Atâta doar că nu există nicio relație formală de subordonare între jurisdicțiile naționale și Comisia de la Veneția, care are un rol cu atât mai important cu cât este unul consultativ. Comisia de la Veneția a reușit să-și păstreze o reputație bună tocmai pentru că a analizat diferitele sesizări care i-au fost adresate, într-o ambianță relaxată și fără să existe nicio presiune politică în nicio direcție, potrivit Deutsche Welle . Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale a României a declarat, că este constituţional ca preşedintele României să sesizeze Curtea Constituţională după ce o lege a fost trimisă pentru reexaminare în Parlament, scopul fiind să verifice textul care a rezultat în urma reexaminării. “Faptul că preşedintele a anunţat că va sesiza Curtea Constituţională pe cele două legi, din pachetul de trei pentru că una este înapoi la Parlament, trimisă de Curtea Constituţională, este în regulă, constituţional este în regulă pentru că preşedintele, după ce solicită Parlamentului să reexamineze o lege poate să sesizeze Curtea Constituţională, chiar dacă anterior trimiterii în Parlament legea a fost verificată de Curte pentru că se presupune că prin reexaminare, unele texte se modifică şi atunci cel puţin cu privire la acele texte, preşedintele poate sesiza Curtea pentru a verifica textul care a rezultat în urma reexaminării”, a declarat Augustin Zegrean, potrivit gandul.info. Klaus Iohannis a făcut, în sfârşit, ceea ce mulţi aşteptau de la el: trimite simultan Legile Justiţiei atât în faţa Curţii Constituţionale, cât şi la Comisia de la Veneţia. Prima necunoscută rămâne răspunsul CCR la apelul preşedintelui, de a examina legile după ce soseşte şi avizul Comisiei de la Veneţia. Alternativ, preşedintele putea mai întâi să ceară Parlamentului reexaminarea legilor concomitent cu sesizarea Comisiei de la Veneţia. Dacă însă ar fi cerut Parlamentului să aştepte avizul experţilor europeni, este previzibil ce s-ar fi întâmplat: cererea sa ar fi fost ignorată, iar legile ar fi fost trecute în trei zile prin ambele Camere, fără să se modifice o vigulă la ele. Justificarea nici nu mai conta. În cel mai bun caz, era trimis un Florin Iordache să îngaime ceva despre suveranitatea naţională şi gata, potrivit adevarul.ro.