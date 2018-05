Politic show: Schimb de replici intre Maria Grapini si presedintele Frantei; Dragnea nuanteaza in privinta mutarii Ambasadei Romaniei: Este o dorinta pe care eu o consider legitima ca toate ambasadele sa se mute in Ierusalim; Danca (PNL): Avem informatii ca urmeaza noi scumpiri, majorari de taxe si impozite

Europarlamentarul Maria Grapini l-a mustrat pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, in fata intregului plen al Parlamentului European de la Strasbourg. Grapini a criticat public ideile lui Macron despre viitorul Europei si al Uniunii Europene. Frantei La sedinta din plenul Parlamentului European de la Strasbourg, organizata in a doua jumatate a lunii aprilie, europarlamentarul roman Maria Grapini a avut o atitudine critica fata de ideile exprimate in public de Emmanuel Macron, presedintele Frantei, cu privire la modul in care ar trebui sa arate Europa in viitor. Macron a precizat in repetate randuri ca Franta si Germania ar trebui "sa fie o putere peste celalte state", scrie Romania Libera. Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca relocarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim este o "dorinta legitima", precizand ca toate intalnirile oficiale au loc la Ierusalim. Liviu Dragnea a spus ca premierul israelian, Benjamin Netanyahu, nu poate decat sa sprijine intentia Romaniei de a muta ambasada la Ierusalim. Liviu Dragnea a afirmat ca, din punctul de vedere al politicii externe a Romaniei, trebuie sa se intample ceea ce se convenise la intalnirea pe care a avut-o cu presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila, relateaza Gandul. Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a spus, joi, ca potrivit prognozei Comisiei Europene, Romania nu se va incadra in tinta de deficit bugetar din acest an si din 2019, sustinand ca Guvernul intentioneaza sa faca noi scumpiri, majorari de taxe si impozite. "Primele luate in discutie se refera la nivelul accizelor care pana la finalul acestui an trebuie sa creasca. De asemenea, se discuta despre introducerea sistemului de impozitare progresiva incepand cu anul urmator. Vor introduce o cota de impozit de 20 la suta pentru veniturile de peste 4.000 de lei. Vor renunta la cota unica si vor amagi din nou populatia cu un impozit regeresiv pentru veniturile de sub 2.000 de lei", a mai spus liderul liberal, informeaza Romania Libera. Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca presedintele Klaus Iohannis, care a anuntat ca va sesiza Curtea Constitutionala si Comisia de la Venetia in legatura cu legile justitiei, a fost probabil influentat de cei ingroziti de unele prevederi ale actelor normative, pentru a intarzia intrarea lor in vigoare. El a aprecizat ca "putin exagerat" faptul ca presedintele a recomandat Curtii sa nu se pronunte si sa mai astepte putin. El a mai spus ca ceea ce i s-a parut "putin, doar putin, exagerat" este ca "presedintele si-a permis sa-i spuna Curtii sa nu decida acum si sa mai astepte putin", potrivit Adevarul. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, joi, ca iubita sa, Irina Tanase, nu l-a consultat cand, impreuna cu alte patru femei din PSD, au actionat in judecata siteul de satira www.timesnewtimes.ro, dar ca demersul este unul "foarte bun". Irina Tanase, partenera de viata a liderului PSD Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila, primarul Capitalei Gabriela Firea si ministrii Carmen Dan si Lia Olguta Vasilescu au dat in judecata reprezentantii publicatiei online Timesnewroman, obiectul cauzei fiind actiune in raspundere delictuala. Acestea cer 500.000 de euro, in total, daune morale, relateaza Gandul. PSD si ALDE l-au lasat pe Tudorel Toader, ministrul Justitiei, sa anunte ca merge joi sa dea explicatii in Senat despre raportul GRECO, pentru ca apoi acestia sa-l anunte ca participarea sa la o sedinta a plenului Senatului se amana pentru saptamana viitoare. La acea ora, in comitetul liderilor de la Senat, PSD si ALDE deja transasera problema prezentei lui Toader in Senat. Mai precis, liderii de grup stabilisera sa amane venirea ministrului Justitiei in Senat o saptamana, deoarece joi era si sedinta de Guvern, scrie Adevarul.