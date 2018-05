Politic show: Dragnea, despre suspendarea preşedintelui: Voi face tot pentru stabilitate politică; Iohannis, întrebat dacă îşi va cere scuze după ce Ponta a fost achitat: Nu! ; Liviu Dragnea: Îl suspectez pe Iohannis că are "un protocol secret semnat cu statul paralel"

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat, duminică seară, că exclude varianta suspendării din funcţie a preşedintelui Klaus Iohannis. A mai spus că va face tot ce îi stă în putinţă pentru a evita o criză politică în România. “Nu m-am gândit la suspendare şi nu vreau să mă gândesc la suspendare. Nu vreau să ajungem la suspendare. Voi face tot ce îmi stă în putinţă ca în România să fie stabilitate politică. Nici nu mă interesează că e Anul Centenar. La anul, România are preşedinţia Consiliului Uniunii Europene”, a afirmat Dragnea potrivit stirileprotv.ro Dragnea a declarat, duminică seară, într-o emisiune la România TV, că şeful statului nu are niciun motiv să nu promulge legile justiţiei, în condiţiile în care acestea sunt votate de Parlament şi sunt declarate constituţionale. "Afirmaţia că după ce vor veni de la Curte le va întoarce în Parlament arată ce, de fapt...? Că nu este interesat de constituţionalitate, nu este interesat de corelarea între anumite articole, ci este interesat ca aceste legi să intre în vigoare cât mai târziu. Şi asta ce spune? Te duci cu gândul că poate are un protocol secret semnat cu statul paralel.", a afirmat liderul social-democrat, potrivit romanialibera.ro Preşedintele Klaus Iohannis spune că nu îşi va cere scuze de la Victor Ponta, în condiţiile în care, în 2015, îi solicita demisia din funcţia de prim-ministru, iar acum Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis, în primă instanţă, achitarea acestuia. Întrebat, după dezbaterea "Blaj 1848-2018: conştiinţă naţională şi destin european", dacă îşi va cere scuze de la Victor Ponta, după ce în 2015 i-a cerut demisia, iar acum fostul premier a primit o decizie de achitare în dosarul Turceni-Rovinari, Iohannis a răspuns: ”Nu”, potrivit adevarul.ro. Un reprezentat al României va participa duminică la recepția organizată la Ierusalim cu ocazia inaugurarii ambasadei americane din Oraşul Sfânt. E vorba de șeful misiunii diplomatice, însărcinatul cu afaceri al României, Ovidiu Ierulescu. Doar patru state UE vor fi reprezentate la aceste ceremonii – România, Ungaria, Cehia și Austria. România mai încalcă, astfel, o interdicție stabilită la nivelul UE în legătură cu relocarea ambasadelor de la Tel Aviv. MAE român a confirmat informația apărută, inițial, în presa israeliană, potrivit cursdeguvernare.ro într-un comunicat remis ieri presei, Ambasadorul român în America, George Cristian Maior încearcă să-și justifice eșecul din domeniul investițiilor americane, dar și al parteneriatului de afaceri româno-american, înșiruind o listă de primari care mai de care mai populari în rândul petrecerilor deocheate cu minore în hotelurile de lux puse la dispoziția amatorilor de senzații țări în frunte cu fînul său Victor Ponta. Un prim exemplu este oacheșul primar Robert Negoiță, patronul Rin Grand Hotel și reamintim astfel despre o înregistrare incendiară cu Victor Ponta implicat într-un dosar faimos de prostituție și proxenetism!, potrivit romanialibera.ro