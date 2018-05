Politic show: Diversiunea interna pe politica externa. Liviu Dragnea incearca sa puna mana, prin intermediari, si pe prerogativele Presedintiei; Ce a patit un ziarist de la radioul public dupa ce Gabi Firea a ajuns sa nu mai suporte intrebari si critici nici pe siteul Bucuresti FM; Sechestru pe averea lui Sevil Shhaideh, in Dosarul Belina

Pe 30 noiembrie 2017, jurnalistul Mircea Apostolescu, de la societatea publica de radio, trimite catre site un scurt articol, dupa ce pusese cateva intrebari Primariei Capitalei. Stirea intra pe net. "Care este explicatia gasita de Primaria Capitalei pentru organizarea unui targ in locul in care au loc manifestatii impotriva Guvernului". Articolul apare pe Bucurestifm.ro, siteul postului Bucuresti FM. Mircea Apostolescu rugase Primaria Capitalei sa-i spuna ce targuri de Craciun va organiza, cine a avut ideea sa amplaseze unul in Piata Victoriei si cat costa. Toate sunt informatii publice. Cine a avut ideea sa planifice un targ de Craciun? "Solicitarea a venit din partea Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti", raspunde Primaria. In privinta costului, municipalitatea nici nu se deranjeaza sa raspunda, relateaza Tolo.

Procurorii anticoruptie au pus luni sub sechestru averea fostului ministru al Dezvoltarii Sevil Shhaideh, in Dosarul Belina. In acest caz, actualul consilier de stat este acuzata de abuz in serviciu, infractiune pe care ar fi savarsit-o atunci cand, in calitate de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, "si-a insusit in totalitate continutul notei de fundamentare si a proiectului de hotarare de guvern, a initiat si a promovat H.G. 943/2013 prin care se consfintea transmiterea unor parti din imobilele Insula Belina si Bratul Pavel, cu incalcarea flagranta a dispozitiilor legale". Alaturi de ea, in dosar mai apar presedintele PSD, Liviu Dragnea, si Rovana Plumb - fost ministru al Mediului, in momentul savarsirii faptelor, actual minsitru al Fondurilor Europene, informeaza Curs de Guvernare.