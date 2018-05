Politic show: Ce a semnalat Klaus Iohannis Comisiei de la Venetia in privinta legilor Justitiei; Tusk, Iohannis, Dragnea; Iohannis mentine cererea de demisie a premierului: Nu imi permit sa amenint pe nimeni

Ce a semnalat Klaus Iohannis Comisiei de la Venetia in privinta legilor Justitiei Administratia prezidentiala a publicat sesizarea facuta de Klaus Iohannis Comisiei de la Venetia in privinta modificarii legilor Justitiei. Seful statului arata, in documentul trimis forului suprem al Consiliului Europei in materia respectarii statului de drept, ca legile justitiei, asa cum au iesit din Parlament si dupa repetatele controale de constitutionalitate, nu respecta nici jurisprudenta Curtii Constitutionale, nici standardele europene privind independenta Justitiei. Sesizarea presedintelui Iohannis a fost transmisa pe 3 mai Comisiei de la Venetia. Anterior, pe 26 aprilie, Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei a sesizat Comisia de la Venetia, la solicitarea PNL, cu privire la aceleasi legi. Comisia de la Venetia a notificat autoritatile romane in privinta calendarului pronuntarii pe legile justitiei, astfel ca adoptarea raportului final ar fi programata la plenara din luna octombrie, au declarat pentru Administratia prezidentiala a publicat sesizarea facuta de Klaus Iohannis Comisiei de la Venetia in privinta modificarii legilor Justitiei. Seful statului arata, in documentul trimis forului suprem al Consiliului Europei in materia respectarii statului de drept, ca legile justitiei, asa cum au iesit din Parlament si dupa repetatele controale de constitutionalitate, nu respecta nici jurisprudenta Curtii Constitutionale, nici standardele europene privind independenta Justitiei. Sesizarea presedintelui Iohannis a fost transmisa pe 3 mai Comisiei de la Venetia. Anterior, pe 26 aprilie, Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei a sesizat Comisia de la Venetia, la solicitarea PNL, cu privire la aceleasi legi. Comisia de la Venetia a notificat autoritatile romane in privinta calendarului pronuntarii pe legile justitiei, astfel ca adoptarea raportului final ar fi programata la plenara din luna octombrie, au declarat pentru G4Media surse oficiale.





Tusk, Iohannis, Dragnea Chiar daca s-ar cauta cu lumanarea, pozitionarea optima in litigiul americano-european cu privire la mutarea ambasadelor la Ierusalim intarzie, in Romania. Si va mai intarzia, desi, in interesul romanilor si a unei Europe transatlantice, ar fi urgenta depistarea ei. Pentru ca prea multe interese oneroase, din pacate, in mare parte, se bat cap in cap, impiedicand, ca in epoca razboaielor confesionale care au devastat timp de 30 de ani Europa, o pace durabila si fructuoasa. Ciocnirea frontala pe teme de politica externa dintre presedintele Iohannis si liderul de facto al guvernului, al parlamentului si al oligarhiei PSD-iste, Liviu Dragnea, e cu atat mai tragica si mai absurda, cu cat e efectul altora, interne si oglindeste alte, nu mai putin absurde tamponari. In esenta, intreaga disputa este despre putere, nu despre principii, directii politice si identitati religioase, cum ar putea sa para. Iohannis are si juridic si politicdreptate, fireste, sa solicite guvernantilor tarii sa respecte prevederile constitutionale si sa se consulte cu seful statului in chestiuni de politica externa. Dar de castigat, in aceasta chestiune, nu castiga el, relateaza Deutsche Welle.







Ministri fac scut in jurul premierului Viorica Dancila Ministrul de Interne, Carmen Dan, a spus, joi, ca premierul Viorica Dancila nu va face niciun pas inapoi in relatia tensionata cu presedintele Iohannis, aceste declaratii venind in contextul in care seful statului a anuntat ca isi mentine opinia cu privire la demisia premierului. Seful statului a declarat, referitor la acuzatiile de amenintare printr-o declaratie publica : " Eu nu imi permit sa amenint pe nimeni, cum ar fi o atitudine primitiva. Nu, eu m-am referit exact la demisie, iar daca cineva se uita prea des la filme cu mafioti este problema sa". Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca "amenintarea explicita" a presedintelui Klaus Iohannis la adresa premierului Viorica Dancila este facuta "in stil mafiot". Liderul PSD s-a referit la o declaratie in care presedintele Iohannis a spus ca Viorica Dancila ar face bine "sa faca ce i se spune", informeaza Romania Libera.





O noua lovitura pentru DNA. Ioan Oltean, scos de sub urmarire penala, intr-un dosar de trafic de influenta. "Acuzatiile procurorilor, nefondate" Fostul deputat liberal Ioan Oltean a fost scos de sub urmarire penala intr-un dosar de trafic de influenta instrumentat din 2010 de DNA Oradea, acuzatiile procurorilor fiind nefondate, transmite corespondentul Mediafax. Acesta a precizat ca in 2010, fusese acuzat de procurorii DNA Oradea ca primit 40.000 de lei ca sa il ajute pe un anume Radu Flaviu sa devina director al Directiei Regionala a Apelor Somes Tisa Cluj. "Initial am avut calitatea de martor, dupa care, la redeschiderea dosarului, calitatea mea in dosar s-a schimbat si am devenit inculpat, in baza unor probe nefondate", a explicat fostul deputat. Intrebat daca se va indrepta impotriva procurorilor DNA Oradea, Ioan Oltean a spus ca a iesit din viata politica si are altceva de facut, scrie Gandul.





Ludovic Orban spune ca nu prezinta textul plangerii penale impotriva lui Dragnea si Dancila pentru a nu produce "presiune" Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, la Iasi, ca va prezenta public continutul sesizarii la momentul oportun, precizand ca n-o face acum, pentru a nu se interpreta ca ar fi vorba de vreo presiune. Orban a spus ca sesizarea se refera doar la Viorica Dancila si Liviu Dragnea, dar ca asta nu inseamna ca "nu se poate face o extindere". "Permiteti-mi sa las intai ca sesizarea sa-si urmeze cursul. Nu vreau sa generam acum niciun fel de presiune din partea opiniei publice. Sa-si urmeze cursul, iar in momentul in care voi considera, o voi face publica", a afirmat Orban.7 Intrebat daca s-ar putea ajunge la suspendarea premierului in cazul in care se incepe urmarirea penala, Orban a raspuns: "Nu eu am calitatea sa hotarasc daca este cineva vinovat, ci doar obligatia de a sesiza. Daca se va ajunge aici, se va aplica Constitutia si legile tarii. Obiectivul meu este ca acesti indivizi sa nu-si mai bata joc de Romania, sa nu mai calce in picioare Constitutia si legile tarii", a spus Orban, potrivit Adevarul.





Basescu, dupa plangerea impotriva lui Dancila: Orban s-a autodeclarat sluga a lui Iohannis Traian Basescu a spus, joi seara, ca Ludovic Orban s-a "autodeclarat sluga a lui Iohannis" dupa ce a facut plangere penala impotriva premierului Dancila, fostul presedinte al Romaniei precizand totodata ca seful statului nu il poate revoca pe prim-ministru. "Din punct de vedere al presedintelui, dansul poate sa ceara demisia. Deci nu vad aici raul cel mai mare, dar vad prostia afisata pe toti peretii politici, pentru ca inainte sa faci o plangere penala prim ministrului, trebuie sa te uiti in Constitutie macar putin. Constitutia nu e atunci cand ai Sica mandolina care canta dupa ureche. Art 7 alineatul 2 spune in mod expres presedintele nu-l poate revoca pe premier. Ca sa nu mai vorbim despre faptul ca, eu cred ca am intrat intr-o zona propagandistica luand in seama plangerea facuta in mod slugarnic de presedintele PNL", a spus Traian Basescu, arata Romania Libera.









Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Iasi, ca a depus, in "calitate de cetatean al Romaniei", o sesizare la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, privind anumite fapte savarsite de prim-ministrul Viorica Dancila si liderul PSD, Liviu Dragnea. Liderul liberal a precizat ca aceste fapte sunt legate de "pregatirea, adoptarea, aducerea la cunostinta opiniei publice si tot ce s-a intamplat dupa" adoptarea de catre guvern a memorandumului privind mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Premierul Dancila este acuzat ca ar fi incalcat atribuindu-si atributii de politica externa ce revin sefului statului, conform unei decizii din 2012 a CCR. Conform Art. 109 din Constitutie, presedintele Romaniei poate dispune suspendarea din functie a unui ministru impotriva caruia s-a inceput urmarirea penala, arata Curs de Guvernare.