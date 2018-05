Politic show: Alegeri Chisinau: Infrangere dura pentru candidatul sustinut de oligarhul Vlad Plahotniuc si Gabriela Firea; Jur sa platesc din bani publici ode inchinate mie. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!; Udrea recunoaste ca stia documentul secret al SRI prezentat de Basescu

Primul tur al alegerilor pentru Primaria Chisinau a adus duminica o surpriza majora: actual primar interimar, Silvia Radu, sustinuta din umbra de oligarhul Vlad Plahotniuc, a iesit pe locul trei, fiind eliminata din cursa. Primele doua locuri au fost ocupate de Ion Ceban (Partidul Socialistilor din Republica Moldova, pro-rus, al presedintelui Dodon) si Andrei Nastase (Partidul Politic "Platforma Demnitate si Adevar", aliatul Maiei Sandu, cu discurs anti-rus si anti-oligarhi). Dupa numararea a 97% din procesele verbale, Ion Ceban avea 41,2%, Andrei Nastase avea 31,9%, iar Silvia Radu - doar 17,6%, scrie G4 Media. Criticati, batjocoriti si ironizati la Bucuresti, parlamentarii romani recupereaza in teritoriu, acolo unde presa locala le construieste imaginea unor oameni de inalta probitate morala impletita cu competenta. Pentru a avea parte de aceste articole elogioase, senatorii si deputatii se folosesc de sumele forfetare destinate exercitarii mandatelor in circumscriptiile locale. Acestea pot ajunge si la 25.000 de lei pe luna si vin in plus, pe langa indemnizatia de baza care a ajuns la 17.100 de lei. Statutul deputatilor si al senatorilor precizeaza clar ce fel de cheltuieli pot fi decontate in aceasta limita de circa 25.000 de lei, fiind vorba in primul rand de intretinerea cabinetelor parlamentare: salarii pentru consilieri, chirie pentru birourile parlamentare din teritoriu, utilitati, abonament la internet si tv, precizeaza Recorder. Elena Udrea a facut noi declaratii despre documentul secret al SRI facut public de catre Traian Basescu."Stiam ca exista documentul, de aceea l-am si cerut in instanta, insa nu am stiut ca si fostul presedinte il are. La vremea cand eram ministru, m-a chemat sa ma informeze ca niste angajati fac lucruri ilegale, ca atare au si plecat din minister, discutie din 2011". a spus Udrea. In ceea ce priveste continutul si natura informatiilor, Elena Udrea sustine urmatoarele: "Presedintele mi-a spus fix continutul acestor note, fix despre aceste persoane, nu era un fenomen generalizat". Continua apoi: "Trebuie o raspundere individuala, trebuie sa se treaca la rejudecarea cauzelor pe probe ilegal facute, deci le dau intru totul dreptate. Despre protocoale, presedintele nu avea cum sa stie, ca nu a venit nimeni sa-i spuna ce s-a scris in protocolul dintre SRI si DNA, de exemplu. Cei care trebuiau sa-l informeze erau probabil Coldea sau Maior", a spus Udrea la Romania TV, potrivit Romania Libera. Rectorul Universitatii din Bucuresti, Mircea Dumitru marturiseste ca de putine ori a inteles ce vrea premierul Romaniei sa spuna, precizand ca aceasta vorbeste intr-un mod precar. Fostul ministru a mai adaugat ca are un "sentiment de jena", tinand cont ca Viorica Dancila este profesor la baza. "Doamna Dancila este si profesor. Pregatirea domniei sale este aceea de profesor. Eu am ascultat-o de mai multe ori vorbind, trebuie sa va spun ca de putine ori am inteles pana la capat ce doreste sa spuna, ce vrea sa transmita. Felul in care vorbeste domnia sa in limba romana este precar, este plin de greseli de constructie sintactica si de inconsecvente logice. Sentimentul pe care il am este de jena, jena foarte puternica pentru ca doamna Dancila este profesoara si ma gandesc cum anume a reusit ea sa se faca inteleasa de elevi", a declarat Mircea Dumitru, intr-o emisiune la Digi 24, informeaza Gandul. Plangerea penala depusa de presedintele PNL, Ludovic Orban, pe numele premierului Viorica Dancila se intoarce impotriva sa si a partidului, PSD acuzandu-i pe liberali si pe Klaus Iohannis ca vor sa o demita cu orice pret pe sefa Guvernului, chiar cu pretul suspendarii presedintelui tarii. Mai mult, o parte dintre membrii din conducerea PNL se delimiteaza de seful formatiunii si spun ca nu sunt de acord cu demersul sau. Liderul PNL, Ludovic Orban, a depus, joi, la Parchetul General de pe langa Curtea Suprema, o plangere penala pe numele premierului Viorica Dancila pentru comiterea mai multor infractiuni, printre care si aceea de "inalta tradare". Demersul lui Orban, facut fara sa-si anunte colegii din partid, a inflamat spiritele pe scena politica, PSD, ALDE si PMP iesind cu atacuri foarte dure la adresa PNL si a presedintelui Klaus Iohannis, relateaza Adevarul. Antena 3 a difuzat, ca seara, la emisiunea lui Mihai Gadea, "Sinteza zilei", sesizarea depusa de Orban, despre care liderul PNL a declarat ca nu vrea sa o faca publica pentru a nu pune presiune pe procurori. De altfel, Orban a spus ca s-a consultat cu "cativa apropiati care au cunostinte de Drept" si ca seful statului nu are nicio legatura cu acest demers, PSD incercand sa-l responsabilizeze in mod fals. "Intreg documentul a fost elaborat impreuna cu acesti specialisti care imi sunt apropiati si care ei sunt cei care de fapt mi-au deschis ochii, m-au facut si m-au incurajat sa intreprind acest demers", a declarat Orban, vineri. Orban a explicat, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, ca sesizarea se refera la circumstantele legate de pregatirea, adoptarea si transmiterea catre opinia publica a Memorandumului privind mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, ci nu la problema de fond, arata Romania Libera. Incercand sa comenteze plangerea penala facuta de Ludovic Orban pe numele Vioricai Dancila, ministrul de Interne, Carmen Dan, a oferit o explicatie fara niciun sens, spunand ca "anomalii de tip «modus operandi» sunt, de fapt, cele care conduc fara echivoc Romania". Expresia "modus operandi" inseamna "mod de operare" si e folosita de obicei de anchetatori. Specialistii au incercat sa explice limbajul demnitarului. "E clar ca am ajuns intr-un moment in care nivelul de compromis pe care din pacate il forteaza presedintele Romaniei arata, iata, inca o data, ca ne intoarcem intr-un moment in care anomalii de tip «modus operandi» sunt, de fapt, cele care conduc fara echivoc Romania. Noi suntem determinati si hotarati, alaturi de premier, alaturi de coalitia aflata la guvernare, sa nu cedam, nu ne abatem de la implementarea programului de guvernare", a spus Carmen Dan intr-o interventie telefonica la RTV, potrivit Agerpres, scrie Adevarul.